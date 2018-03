Norul de praf saharian din Europa a ajuns şi deasupra Greciei Locuitorii din Grecia au fost surprinsi de aparitia unei cete portocalii, care dadea o nuanta deosebita de pe Acropole. Locuitorii au avut prilejul de a admira unul dintre spectacolele fascinante ale naturii fara sa știe exact ce se intampla. Autoritatile au fost insa mai vigilente si au sfatuit persoanele cu probleme respiratorii sa ramana in case si sa ia masuri de precautie.



Iar pe insula Creta, cateva curse aeriene au fost deviate de pe un aeroport unde vizibilitatea era redusa. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Norul de praf saharian a ajuns deasupra Greciei. La Atena, ceata portocalie a dat o nuanta deosebita monumentelor de pe Acropole. Numerosi localnici au admirat spectacolul naturii fara sa știe exact ce se intampla. Autoritatile au sfatuit persoanele cu probleme respiratorii sa ramana…

- Norul de praf saharian a ajuns deasupra Greciei. La Atena, ceata portocalie a dat o nuanta deosebita monumentelor de pe Acropole. Numerosi localnici au admirat spectacolul naturii fara sa știe exact ce se in...

- Meteorologii romani au calculat traiectoria norului portocaliu si au stabilit unde ar putea ninge cu praf saharian, dar nu considera ca Romania va fi afectata de acest fenomen. “Este adevarat! Dinspre coasta Dalmata, partea de sud a Marii Adriatice, ar trebui sa ajunga in Europa de Sud-Est si acel…

