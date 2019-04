Stiri pe aceeasi tema

- Sahara vine si peste Romania! Meteorologii sustin ca in zilele urmatoare Europa dar si tara noasta se va confrunta cu un eveniment meteorologic asa cum nu s-a mai vazut in ultimii ani. Astfel, un urias nor de praf saharian se intinde deasupra Europei, iar in urmatoarea perioada va ajunge si in Romania.…

- Un nor de praf saharian acopera Europa. Va afecta si Romania. Un urias nor de praf saharian se intinde deasupra Europei, iar in urmatoarea perioada va ajunge si in Romania. Norul provine in principal din Algeria si deja a cuprins zone importante din Spania, Elveția, sudul Italiei, Malta și insulele…

- Praful saharian revine in Romania. Meteorologii avertizeaza ca este vorba despre un nor de praf extrem de dens, ce va ajunge in vestul, centrul si sudul Europei, conform Realitatea.net Acesta provine, in mare parte, din Algeria si este impins de vant spre nordul continentului. Norul ar putea ajunge…

- Kinga Sebestyen a inițiat un studiu unic in lume, „KAPO – Sanatate pe Ghete”, care-și propune sa demonstreze avantajele pe care Kangoo Jumps le aduce sanatații și frumuseții, iar rezultatele obținute de celebra antrenoare sunt de apreciat. Astfel, 80 de persoane din Oradea și din zonele invecinate fac…

- Pentru a putea desfasura o activitate normala in domeniu, municipiul Blaj trebuie sa-și dubleze numarul medicilor de familie. Dr. Voichița Varmaga, președinta Asociatiei ”Asclepios” a Medicilor de Familie/Medicina Generala Alba a declarat recent ca 12 comune din județul Alba nu au medici de familie,…

- Actorul Paul Ipate are probleme de sanatate. Acesta a facut varicela și va fi nevoit sa stea in casa timp de doua saptamani. Anunțul a fost facut de Paul Ipate in mediul online. "Cum iți dai seama ca ai suflet de copil? Faci varicela la 34 de ani. O parte din privilegiul de a fi tatic este ca poți sa…

- Testari gratuite pentru hepatita B și C. Cum poți beneficia de teste. Romanii inscriși pe listele medicilor de familie pot face gratuit testele in vederea depistarii hepatitei de tip B sau a celei de tip C. Astfel, la recomandarea medicilor de familie, aceste teste se fac gratuit. Medicii recomanda…

- Majorarile salariale din sistemul de sanatate anunțate in ultima vreme ii plaseaza pe medici in topul celor mai bine platiți bugetari din Romania. Unii dintre ei incaseaza 1.500 de lei pentru o singura zi lucratoare, iar sumele decontate de la Casa de Asigurari de Sanatate sunt uriașe. Unii dintre medicii…