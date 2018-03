Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale au evacuat o familie in comuna damboviteana Glodeni, dupa ce o casa a fost distrusa de alunecarile de teren produse in urma cu trei zile. Anuntul a fost facut, joi, de senatorul Adrian Tutuianu, la intalnirea autoritatilor locale din judet cu premierul Viorica Dancila.

- Raportul de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, a inregistrat șapte cazuri de gripa, trei dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare. DSP Vrancea a mai inregistrat 1686…

- Conform AEP, diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitatilor administrativ-teritoriale.AEP a mentionat ca in perioada 1 ianuarie - 28 februarie: 22.879 de persoane au fost radiate din Registrul electoral ca urmare a decesului…

- Persoanele care s-au aflat in restaurantul si in pub-ul in care se crede ca au fost otraviti la sfarsitul saptamanii trecute fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost sfatuite sa-si curete bine hainele si obiectele personale, transmite duminica dpa. Anchetatorii au descoperit…

- Conform unui proiect de act normativ al Ministerului Finanțelor Publice, contribuabilii pot avea reduceri de pana la 10% pentru plata anticipata a impozitului și contribuțiilor sociale. Autoritațile vor sa incurajeze, prin reduceri de taxe, plata anticipata a obligațiilor fiscale datorate de persoanele…

- Remediile din plante te ajuta sa tratezi afectiunile respiratorii si sa mentii totodata sanatatea plamanilor. Au proprietati expectorante, relaxeaza musculatura tractului respirator superior si ajuta sistemul imunitar, datorita antioxidantilor pe care ii contin.

- Mama celor doi copii rapiți luni de catre tatal grec și gasiți cateva ore mai tarziu in apropierea Ambasadei Greciei la București se ferește sa vorbeasca prea mult despre relația cu cel caruia i-a daruit doi copii. Apropiații spun insa ca de cand a plecat din Grecia femeia nu a mai putut comunica cu…

- Cei doi copii rapiti de tatal lor au fost gasiti in Bucuresti, langa ambasada Greciei. Barbatul a fost identificat de jandarmul aflat in postul de paza al ambasadei si fost dus de urgenta la audieri. Potrivit jandarmeriei, barbatul a cooperat cu autoritatile. Au fost 24 de ore de groaza pentru mama…

- Un nou inceput de saptamana de coșmar pentru șoferii de camioane care au ajuns la frontiera cu Ungaria, unde au ramas blocați multe ore. Sute de TIR-uri au format o coloana de peste zece kilometri la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada. Deși luni dimineața au fost deschise patru…

- Complexul Energetic Hunedoara nu poate atrage fonduri europene prin noua platforma pusa la dispoziția zonelor care se decarbonifica, insa poate participa la consultarile care vor avea loc. Specialiștii de la INSEMEX și Universitatea Petroșani iși pot oferi expertiza și experiența in privința intocmirii…

- Daca nu aveti probleme cu stomacul, indicat este sa consumati fructele inainte de masa, astfel nutrientii vor fi absorbiti mai bine de organism. In cazul celor care vor sa dea jos citeva kilograme, fructele ar trebui consumate tot inainte de masa pentru a scadea senzatia de foame. Persoanele care au…

- Persoanele ucise in atacul comis vineri la Universitatea Centrala din Michigan sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press. Autoritatile considera ca autorul atacului...

- Direcția de Sanatate Publica Sbiu confirma: In cursul saptamanii trecute s-a raportat un deces cu pneumonie la grupa de varsta 2-4 ani. Autoritațile spun ca s-au recoltat probe de plaman pentru investigarea etiologiei, care sunt in curs de cercetare. Read More...

- Recomandari ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii privind metodele de preventie si tratament ale afectiunilor cauzate de temperaturi extrem de scazute Informatii cu privire la simptomele, leziunile si afectiunile cauzate de vremea rece, metodele de preventie si tratament Efecte adverse asupra sanatatii…

- Perioada este perfecta pentru planuri de viitor și previziuni astrologice. Afla cum va fi Anul Cainelui pentru zodia ta! Șobolan (aparțin acestei zodii persoanele nascute in: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 și 2008) In Anul Cainelui de Pamant, persoanele nascute in zodia…

- Autoritatile de pe Aeroportul International McCarran din Las Vegas, Statele Unite, au instalat "cutii de amnistie pentru marijuana" destinate pasagerilor care uita sa isi arunce produsele legale continand aceasta planta, informeaza UPI.

- Viscolul de azi noapte nu a creat mari probleme autoritaților sau drumarilor. In zorii zilei, nici un drum din județ nu era blocat sau inchis din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autoritațile județene au transmis ca se circula in condiții de iarna in intreg județul, insa accesul autovehiculelor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca seful Federatiei Romane de Culturism, Gabriel Toncean, este consilierul sau pe probleme sportive."Gabriel Toncean este noul consilier al presedintelui PNL pe tot ceea ce inseamna domeniul sportiv si care s-a alaturat astazi echipei noastre.…

- Cod portocaliu de vant puternic in Bucuresti si 12 judete Foto: meteoromania.ro. Bucurestiul si 12 judete din sudul tarii sunt sub cod portocaliu de vânt puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta, în urmatoarele aproape 24 de ore, însa meteorologii nu exclud prelungirea…

- Ministerul Sanatatii recomanda cetatenilor ca in zilele geroase sa evite deplasarile in spatii deschise si expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea virozelor respiratorii, si sa consume alimente bogate in proteine, dar langa fructe si legume.Persoanele varstnice,…

- Autoritatile din Braila au dispus ca toate femeile insarcinate, bolnavii cronici, persoanele care necesita dializa si cei care sunt dependenti de insulina sa fie adusi in spitale inainte ca vremea sa se inrautateasca, judetul fiind sub avertizare de viscol si ninsori. Citeste mai mult: adev.ro

- Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 pâna pe 15 aprilie, în acest moment avându-se în vedere simplificarea sistemului de declarare si plata, anunta Oana Iacob, secretar de stat în…

- Președintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania „Fara penali in funcții publice”. El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala. Președintele USR,…

- Persoanele in varsta, copiii si bolnavii cronici sunt cei mai expusi in aceasta perioada la contactarea diferitilor virusi care determina virozele respiratorii. Aceste categorii de persoane au un sistem imunitar mai fragil, de aceea trebuie sa respecte cateva reguli simple.

- Oamenii din comuna Bucov sunt disperati, mai ales ca nu este prima data cand se confrunta cu aceste probleme. Ploile abundente le-au dat batai de cap si anul trecut, iar acum gospodariile le-au fost din nou inundate. In unele case, apa a ajuns si la 30 de centimetri. Oamenii acuza autoritatile…

- F. T. Potrivit unui comunicat al Instituției Avocatului Poporului Ploiești, in cursul anului trecut, cele mai multe sesizari au avut ca obiect incalcarea de catre autoritațile publice a dreptului de petiționare, a dreptului de proprietate privata, a dreptului la un nivel de trai decent, precum și incalcari…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat miercuri de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua. In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa…

- Autoritațile din Cape Town au decretat stare de catastrofa naturala din cauza secetei. Orașul, a doua cea mai mare aglomerare urbana din Africa de Sud, risca sa ramana fara apa potabila in ciuda precipitațiilor care au cazut la acest final de saptamana. Autoritațile din Cape Town au decretat stare de…

- Autoritațile locale se zbat sa interneze oamenii strazii cu probleme psihice, insa se bat de procese lungi și anevoioase, lipsa locurilor pentru internare sau de impotrivirea familiei celui ce se dorește a fi internat.

- Cetațenii Moldoveni sunt nesatisfacuți cum guvernarea soluționeaza cele mai majore probleme cu care se confrunta țara. Moldovenii sunt nesatisfacuți de modul cum autoritațile incearca sa intoarca miliardul furat, dar și cum se combate corupția. Cel puțin asta arata un sondaj facut de compania Magenta,…

- Pentru ca nu gaseste bani sa o construiasca, statul ar putea pune cruce Autostrazii Targu Mures – Iasi. Din cauza ca nu ar avea suficient trafic, creditorii internationali ezita sa finanteze cea mai scumpa sosea de mare viteza din Romania, estimata la noua miliarde de euro, potrivit surselor ECONOMICA.NET.Citeste…

- Cape Town, al doilea cel mai mare oras din Africa de Sud, se confrunta cu o situatie dramatica din cauza lipsei apei potabile, informeaza CNN. Autoritatile anuntasera de curand ca „Ziua Zero“, adica ziua cand nu va mai curge apa din robinete, va fi 22 aprilie 2018. Dar saptamana aceasta, au actualizat…

- Eurogrupul a salutat progresele inregistrate de Grecia in implementarea reformelor, apreciind ca tara este in grafic pentru a iesi din ultimul acord de asistenta, care se incheie in august 2018, si de a se finanta de pe pietele de obligatiuni."Avem niste vesti bune", a afirmat noul sef…

- Autoritațile municipale au anunțat astazi, 22 ianuarie, ca a fost instalat un cort pentru persoanele fara domiciliu stabil. In concret, acesta este amplasat in preajma Centrului de gazduire si orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, din str. Haltei nr. 2, din Chișinau. {{266799}}Potrivit…

- Imagini revoltatoare pe treptele unui dispensar dintr-o comuna vasluiana. Un barbat cu dizabilitati a fost nevoit sa se tarasca pana in cabinetul medicului de familie, asta in ciuda legii care obliga toate institutiile publice sa amenajeze rampe de acces pentru persoanele cu probleme locomotorii. …

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul "Rabla Plus", autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina. Suma este aproape dubla fata de cea stabilita…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Cea mai moderna sala de sport destinata persoanelor cu handicap va fi construita la Buzau. Obiectivul ar urma sa fie gata in 2019, promit autoritațile județene, care astazi au predat Ministerului Dezvoltarii amplasamentul pe care va fi ridicata sala de sport in care cei cu probleme de sanatate se vor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader a sprijinit ideea președintelui Romaniei de a fi introdus in Constituție principiului integritatii, prin care persoanele cu probleme penale sa nu mai poata ocupa funcții publice inalte.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Gheorghe Preoteasa, batranul in varsta de 84 de ani din Mușatești dat disparut, are 1,65-1,70 m inaltime, aproximativ 60-65 kg, par grizonat, sprancene și barba albe. Barbatul are și semne particulare, respectiv probleme la ochiul drept și probleme de auz. Batranul a plecat marți de la domiciliu cu…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea,…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…

- Premierul australian Malcolm Turnbull a primit o amenda de 250 de dolari australieni (195 dolari americani) pentru ca nu purta vesta de salvare in timp ce se afla in barca sa gonflabila, in portul...