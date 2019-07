“Norocul” din batistă: cum profită infractorii de naivitatea unor cetățeni O noua metoda de inșelaciune face noi victime la noi in țara, cazuri frecvente inregistrandu-se și in județele vecine. Este vorba despre metoda “batista” sau a „ghicitului in batista“, careia ii cad victime, in general, femeile de toate varstele, dar și tinerii, dupa ce persoanele de etnie roma abordeaza cetațenii pe strada spunand ca rezolva anumite probleme personale, in special de ordin sentimental sau de sanatate, prin anumite descantece și ritualuri efectuate pe loc. Dupa prezentarea ofertei și un discurs cat se poate de convingator, cu insistența binecunoscuta, persoanelor abordate le sunt… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

