- Dinamo a inchis mercato de iarna prin transferurile lui Gabi Torje și Antun Palici. Croatul a primit ieri rezultatele testelor medicale și i-a fost inregistrat contractul valabil pana in iunie 2019. Cei doi au șanse mari sa joace cu FCSB, pe 18 februarie. In plus, Torje ar putea aparea și contra Chiajnei,…

- Prezentatoarea "Te vreau langa mine" sustine ca intr-o relatie de cuplu trebuie sa-i vorbesti frumos partenerului pentru ca in acest mod te respecti pe tine, scrie wowbiz.ro. Citeste si Gabriela Cristea, mustruluita de sefi din cauza Biancai Dragusanu. A pierdut un razboi si se face ca nu…

- Continua razboiul la scena deschisa dintre seful PSD, Liviu Dragnea si fostul premier Victor Ponta. Intregul razboi, mocnit in ultima perioada, a explodat in momentul in care Dragnea l a acuzat pe Ponta ca l ar fi denuntat in Dosarul Tel Drum. La randul sau, Ponta a declarat raspicat ca este martor…

- La aproape cinci luni de cand a devenit mamica, Gabriela Cristea a primit o lovitura dura in razboiul "linistit" inceput la scurt timp dupa ce Bianca Dragusanu a inceput sa prezinte "Te vreau langa mine".A In cadrul unui interviu acordat sub protectia anonimatului, o sursa din anturajul celor doua…

- Gabriela Cristea pare sa fie extrem de preocupata de doua lucruri. In primul rand, de fiica ei și a lui Tavi Clonda pe care, cu siguranța, o crește exemplar. Iar pe locul al doilea pare sa fie interesata pana peste poate de Bianca Dragușanu, frumoasa vedeta care i-a luat locul in emisiune.

- Intr-un document publicat recent de Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) s-au pus in lumina detalii incredibile cu privire la medicamentele homeopatice. Desi foarte cunoscute, acestea ascund detalii incredibile.

- Anamaria Prodan, impresarul lui Florin Nița, a oferit detalii neștiute referitoare la transferul goalkeeper-ului la Sparta Praga. "Vine avionul particular al patronului sa-l ia pe Nița din aeroportul din Malaga. Va fi tratat ca un rege. Pe masura ce inaintau discuțiile, am vorbit cu el și mi-a spus…

- Prezenta pe canapeaua de la "Teo Show" impreuna cu fiica ei si Victor Slav, Bianca Dragusanu a facut declaratii picante despre viata ei de cand a devenit mamica. Desigur, prezentatoarea TV a enumerat si cateva dintre ritualurile ei de zi cu zi, dar si despre micul razboi pe care il poarta cu fosta moderatoare…

- Bianca Dragușanu sustine ca exista niște criterii care ar trebui sa iți ridice semnale de alarma. Vedeta, casatorita cu Victor Slav, cu care are o fetita, a folosit drept exemplu relația unui apropiat. Bianca Dragusanu a vorbit despre INFIDELITATE. "Nu o sa-l impiedice nimic!" "Daca…

- Gabriela Cristea a fost inlocuita pe micul ecran de Bianca Dragușanu, ea crezand ca acest lucru este provizoriu si ca se va putea intoarce la carma show-ului TV , dupa lunile de concediu maternal. Dar, lucrurile nu au stat cum Gabriela Cristea si-ar fi dorit, iar Bianca Dragusanu este in continuare…

- Gabriela Cristea spera sa revina cat de curand la carma emisiunii ”Te vreau langa mine” dar conducerea trustului Kanal D a decis sa o pastreze pe Bianca Dragusanu, careia i-au dedicat si un nou decor, in valoare de 100.000 de euro. Se pare ca motivul pentru care a fost pastrata blondina este strict…

- E un razboit total intre Bianca Dragusanu si Gabriela Cristea, pe postul de prezentatoare la emisiunea „Te vreau langa mine”. Paula Craciunescu, „mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, o sustine pe bruneta pana in panzele albe. Acesta sustine ca Bianca nu are ce cauta la carma show-ului.

- Paula Craciunescu, cea despre care se spune ca este mama adoptiva a gabrielei Cristea, a lansat un atac vehement la adresa Biancai Dragușanu. Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara și se afla in concediu postnatal, astfel ca renunțat, pentru o perioada, sa mai prezinte emisiunea „te vreau…

- Scandalul mocnit dintre Gabriela Cristea si Bianca Dragusanu ia amploare. Conflictul s-a extins si la famiile celor doua, iar prima care a vorbit despre acest lucru a fost mama adoptiva a Gabrielei Cristea.

- Tavi Clonda a fost invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, acolo unde a vorbit despre familia sa, dar si despre viata profesionala. S-a tot vorbit in ultima perioada despre Gabriela Cristea si revenirea sa in televiziune, dupa concendiul maternal. Chiar daca fanii voiau ca acesta sa revina din luna ianuarie,…

- Desi a anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, acest lucru nu s-a intamplat. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui Victor Slav si sotia lui Tavi Clonda. Surse din…

- Tensiunea dintre Gabriela Cristea si Bianca Dragusanu atinge cote seriose. Se pare ca titulara emisiunii de drept pe care cele doua se bat nu vrea sa se lase pana nu va ajunge, din nou, in fata publicului.

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. Vedeta i-a amenințat cu procesul! Ce i-au promis sefii de la Kanal D. Potrivit cancan.ro, Surse din apropierea vedetei au dezvaluit ca intalnirea dintre Gabriela Cristea…

- Se mai intoarce Gabriela Cristea la Kanal D? Gabriela Cristea a stat anul trecut acasa, in concediu post-natal, locul sau la carma emisiunii Te Vreau Langa Mine fiind ocupat de Bianca Dragusanu. La inceputul acestui an, telespectatorii se asteptau sa o revada pe Gabriela in platoul emisiunii, mai ales…

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ce s-a intamplat dincolo de usile inchise si cum a reusit Gabriela sa smulga promisiunea unei emisiuni pentru ea si Tavi.…

- Bianca Dragusanu tace si face! Prezentatoarea oficiala a emisiunii ”Te vreau langa mine” isi vede de drumul ei si a ignorat complet subiectul revenirii Gabrielei Cristea la Kanal D, ”intretinandu-si” telespectatorii cu altfel de marturisiri. Bianca Dragusanu a deschis editia de joi a emisiunii ”Te vreau…

- Gabriela Cristea a fost pusa pe ”HOLD” de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul ei,…

- Dupa ce mai multe publicații au anunțat ca emisiunea ”Mireasa pentru fiul meu” va reveni fiind prezentata din nou de Mirela Boureanu Vaida, vedeta a ținut sa le transmita fanilor un mesaj prin intermediul paginii sale de Facebook. Mirela a infirmat știrea, precizand ca, intr-adevar revine la TV la jumatatea…

- Noi detalii ies la iveala despre polițistul pedofil. Un martor a povestit ce s-a intamplat in incidentul din 2016.Citește și: Tolontan devoaleaza un nou caz revoltator! Cazul unui bebeluș mort in spital din cauza unor infectii, ignorat o luna de Ministerul Sanatații "In jur de 12 noaptea…

- Este pe cale sa izbucneasca un scandal? Gabriela Cristea este foc si para pe Bianca Dragusanu, cea care i-a luat locul in emisiunea in care spera sa se intoarca. Vedeta a facut declaratii la care oamenii nu se asteptau.

- Bianca Dragusanu a revenit, luni, la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”, in calitate de titular, mai zambitoare ca niciodata, dupa ce sefii de la Kanal D au tinut-o in sah pana in ultimul moment. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat motivul pentru care turcii le-au ”pastrat in carti” atat…

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoarea emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. "Dupa stirile care au circulat…

- Dupa ce s-a aflat ca Gabriela Cristea a fost concediata și nu se va mai intoarce la emisiunea pe care o modera in trecut, Tavi Clonda a facut ceva cu totul neașteptat. Se pare ca inceputul anului 2018 i-a adus un necaz mare Gabrielei Cristea. Aceasta nu se va mai intoarce pe marile ecrane, caci a fost…

- Gabriela Cristea spera sa revina cat de curand la carma emisiunii ”Te vreau langa mine” dar conducerea trustului Kanal D a decis sa o pastreze pe Bianca Dragusanu, careia i-au dedicat si un nou decor, in valoare de 100.000 de euro! Dupa ce informatia a devenit publica pe CANCAN.RO, site-ul numarul unu…

- Gabriela Cristea a vorbit despre inlocuirea ei la emisiunea „Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala. Gabriela Cristea sustine ca zvonurile aparute, potrivit carora ar fi fost inlocuita definitiv cu Bianca Dragusanu la ”Te…

- Bianca Dragusanu a revenit din vacanta si a fost primita de sefii de la Kanal D cu doua surprize: titlul de titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine” si un nou decor in care au investit 100.000 de euro.

- Lionel Messi le-a impus șefilor o clauza potrivit careia poate pleca gratis. Scenariul este posibil in cazul in care Catalunia devine independenta de Spania. Starul argentinian le cere șefilor ca echipa catalana sa joace intr-un campionat de top, Spania, Anglia, Germania sau Franța. Lionel…

- Un român a fost gasit mort, cu capul și brațele taiate, la începutul lunii decembrie, într-o padure din Catania. Oamenii legii cred ca mutarea cadavrului în padure a fost gândita în scop strategic, deoarece crima a avut loc în alta parte. Carabinierii…

- Renumitul profesor doctor Mihai Lucan ar fi incercat sa opreasca investigatiile DIICOT. Ar fi vrut sa ascunda banii despre care se suspecteaza ca au fost obtinuti ilegal si sa se razbune pe colegii care-i stateau in cale, indiferent de consecinte. Informatiile apar in referatul prin care s-a propus…

- Bianca Dragușanu are amintiri dureroase de pe vremea cand era copil și nu era tocmai ascultatoare. La emisiunea pe care o modereaza la Kanal D, „Te vreau langa mine”, Bianca Dragușanu a povestit un episod mai puțin știut din copilaria sa. La acea vreme, vedeta era o fetița care facea foarte multe nazbatii,…

- Oumuamua, bizarul corp ceresc teluric ce are forma unui trabuc si care provine dintr-un alt sistem stelar, este protejat de un învelis compus dintr-un material organic bogat în carbon, au anuntat luni astronomii care monitorizeaza traiectoria acestui asteroid ce

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale anunta ca a sesizat Parchetul Militar privind eventuale incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a preluat apelul telefonic privind tentativa de omor de la statia de metrou Costin Georgian.

- Tribunalul Bucuresti a emis joi mandate de arestare pe numele a patru persoane, acuzate de DIICOT ca vindeau droguri unor elevi de liceu din Capitala. De asemenea, un alt traficant a fost plasat in arest la domiciliu.

- Sambata, 9 decembrie, de la ora 20.00, in semifinala “Te cunosc de undeva!”, campionul travestiurilor din acest sezon, Sebastian Muntean, se va transforma in buna sa colega de culise și de canapea, Lidia Buble, și va canta cel mai recent hit al acesteia, “Camașa”.

- Oana Roman a dezbatut subiecte mondene in emisiunea ei online. A vorbit si despre Marcel Toader, careia ei i se pare ca apare din ce in ce mai des la televizor, mai ales ca este in plin divort de Maria Constantin. Oana Roman a vorbit si despre un episod pe care si-l aduce foarte bine aminte, in care…

- Bianca Dragusanu ramane la carma emisiunii "Te vreau langa mine" pana la finele anului 2017. Perioada de pauza din tv a Gabrielei Cristea se apropie de sfarsit, iar din ianuarie proaspata mamica isi va relua postul.

- Bianca Dragușanu iși sarbatorește sora, care o va vizita zilele acestea pe vedeta tv. Iubita lui Victor Slav i-a transmis Oanei un mesaj emoționant. Cu ocazia aniversarii, Oana Daria va veni in vizita la Bucuresti, iar Bianca Dragusanu a facut anunțul in cadrul emisiunii pe care o prezinta. Bianca Dragușanu…