Norica Nicolai: Un penibil desăvârșit, după dezbaterea pe tema Justiției de la Strasbourg "Din punctul meu de vedere, au provocat din rațiuni electorale și politice aceasta dezbatere - nu au participat nici Timmerman, nici Verhofstad, nici Weber. Asta inseamna cat de mult sunt interesați ei de dezbatere și de statul de drept. Este o marota pe care o folosesc pe diferite interese. Am vazut un element de frustrare care m-a amuzat, pentru ca toata lumea avea o problema cu doamna Kovesi, statul de drept era ea in accepția multor vorbitori. A fost o campanie care a decredibilizat Parlamentul, de un penibil desavarșit. Era ca in filmul acela in care cineva era condamnat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

