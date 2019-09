Stiri pe aceeasi tema

- Norica Nicolai, presedintele Consiliului National al ALDE, a afirmat ca, in cazul in care se va primi din partea Parlamentului European un raspuns oficial negativ in cazul Rovanei Plumb, propusa comisar pentru Transporturi, Romania va trebui sa faca o alta propunere, dar a adaugat ca in mandatul…

- Presedintele Klaus Iohannis ii cere premierului Viorica Dancila sa retraga imediat candidatura Rovanei Plumb pentru portofoliul de comisar european pe Transporturi si sa vina cu o noua nominalizare, doar dupa acordul Președintelui Romaniei și cu avizul Parlamentului . "Respingerea candidaturii Rovanei…

- Laszlo Trocsanyi a fost ministru al Justitiei intr-o perioada in care Ungaria era acuzata de autoritatile de la Bruxelles pentru derapaje in ceea ce priveste statul de drept. Ca si in cazul Rovanei Plumb, respingerea a fost determinata tot de nereguli in ceea ce priveste declaratia de avere,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in legatura cu respingerea in Comisia juridica a Parlamentului European a candidaturii Rovanei Plumb pentru postul de comisar european, ca trebuie parcurse mai multe etape si nu a fost inca votul in Parlamentul European,…

- Candidatura Rovanei Plumb la postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsa de Comisia Juridica a Parlamentului European. In favoarea Rovanei Plumb au votat 6 europarlamentari, impotriva au votat 15 europarlamentari, iar doi europarlamentari s-au abtinut. USR a reacționat extrem de…

- Candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsa joi de Comisia Juridica a Parlamentului European, a anuntat eurodeputatul PNL Siegfried Muresan pe contul sau de Facebook. ‘Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsa acum cu larga majoritate de Comisia Juridica…

- Comisia Juridica a Parlamentului European are pe ordinea de zi a sedintei de joi, la ora 11.00 (ora Romaniei), "cercetarea unui conflict de interese posibil sau real al unui comisar desemnat", potrivit orarului postat pe site-ul PE. Audierea Rovanei Plumb in comisie a fost anuntata si de europarlamentarul…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…