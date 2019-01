Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat, vineri, ca prioritatea Parlamentului este sa puna Codul Penal și Codul de Procedura Penala in acord cu deciziile CCR, deoarece „un cod cu peste 70 de texte declarate neconstituționale nu este unul care sa aiba o viziune de politica penala”.Norica…

- Liberalii vor sesiza Avocatul Poporului in cazul unei ordonante de urgenta privind contestatia in anulare a sentintelor date de completurile de cinci judecatori de Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Vom sesiza cu siguranta…

- "Dupa parerea mea este necesara o ordonanta de urgenta pentru ca completele nelegal constituite sunt motive, in actualul cod de procedura penala, de nulitate absoluta a procesului. Si in conditiile astea, cand eu am prevedere deja in cod, eu trebuie sa fac in asa fel incat sa pot sa pun aceasta prevedere…

- Presedintele Instantei supreme, Cristina Tarcea, a declarat miercuri ca, prin sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte, judecatorii de la CCR sunt "invitati" sa efectueze un control de legalitate a tuturor hotararilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie se afla intr-o "situatie inedita" - si anume de a explica de ce a aplicat legea "in litera si spiritul ei", a declarat miercuri sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, la dezbaterile de la CCR privind sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei au inceput dezbaterile, miercuri dimineata, in sedinta publica, privind sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii completurilor…

- Judecatorii din Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen in dosarul in care se cere anularea Ordonantei nr. 14, care a abrogat Ordonanta de Urgenta nr. 13 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286 2009 privind…