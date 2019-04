Norica Nicolai, remarcă despre ”marii patrioți din PLUS și PNL” „Astazi am vazut ce a mai ramas din industria noastra la Campina, unde am vizitat doua fabrici in care am intalnit romani ambițioși și muncitori, ca marea parte a romanilor noștri, care in ciuda efortului și a dificultații de a ține in picioare industria locala, se incapațaneaza sa ramana pe piața. Așa cum am mai spus-o: pentru a vedea cum este cu adevarat Romania, trebuie sa iei țara la pas și oamenii la vorba. Nu ajunge sa ne uitam la știri și sa vizitam Romania ca pe un muzeu, așa cum am vazut ca se practica”, a scris Norica Nicolai pe contul sau de Facebook, joi seara. „Pe de alta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

