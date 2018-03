Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca decorarea de catre presedintele Klaus Iohannis a unor inalti oficiali olandezi reprezinta o "umilinta" si "lipsa de demnitate".

- Norica Nicolai a spus ca foarte multe partide „chiar prietene” mimeaza democratia, iar anul viitor va fi unul decisiv pentru partid. "Anul viitor va fi decisiv pentru noi. Va fi un an in care ne vom alege presedintele. Va fi un an in care vom incerca sa uitam de bataliile pentru democratie…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu crede ca o suspendare a presedintelui Klaus Iohannis trebuie avuta in vedere in cazul in care acesta nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Sa stiti ca aceasta posibilitate (de suspendare a presedintelui…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Asa cum era de asteptat, propunerea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, procuror sef al DNA, a declansat o serie de proteste. Se aduna semnaturi de sustinere si se pregatesc actiuni de proteste in toata tara. Nemultumirile fata de legea salarizarii au trecut in plan secund. Daca PSD are…

- Nimeni nu o va judeca pe Laura Codruța Kovesi dupa argumente, ci numai dupa interese, dupa partizanat „Argumentele ministrului sunt conștiincioase și bine construite. Facea bine daca astepta sa se clarifice și situația de la DNA Ploiești, care nu a mai avut loc in raport, nu a fost elucidata. Decizia…

- Tudorel Toader face o figura cu totul aparte atat ca ministru cat mai ales ca persoana publica. Numit la conducerea celui mai dificil minister, cel al Justitiei, intr-un moment crucial, dupa scandalul emiterii Ordonantei 13, a reusit sa calmeze spiritele printr-un talent oratoric iesit din comun. Fost…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca i se pare inadmisibil ca un dosar ca Microsoft sa ajunga la clasare. De asemenea, ministrul susține ca atitudinea procurorului șef DNA in legatura cu DNA Ploiești este una care a sfidat intreaga opinie publica.„Am avut un caz recent cum este…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta joi seara, incepand de la ora 18:00, un raport privind "activitatea manageriala la DNA". Anuntul a fost facut saptamana trecuta, pe pagina personala de Facebook a ministrului Tudorel Toader. Tot saptamana trecuta ministrul a precizat ca va prezenta…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a declarat ca se bucura ca la protestul de la Cotroceni sunt din ce in ce mai mulți oameni, deși ”propaganda spune altceva”. El a mai declarat ca vestea buna este ca ”vom fi din ce in ce mai mulți” iar ”cei care vor sa ne ignore” nu o vor mai putea face. „Domnul…

- Zeci de oameni protesteaza in fața Palatului Cotroceni. Aceștia ii solicita președintelui Klaus Iohannis revocarea imediata a Laurei Codruța Kovesi dupa apariția ultimelor inregistrari și acuzele privind falsificarea de probe la DNA Ploiești. Bogdan Chirieac a comentat actualul protest la…

- Folosind aceeasi expresie pe care Klaus Iohannis a utilizat-o cand i-a descris pe cei care au dezvaluit abuzurile din "fabrica de dosare" de la Ploiesti, fostul adjunct al IPJ Prahova, Adrian Radulescu, i-a clasificat pe cei doi procurori de la DNA Ploiesti drept "niste infractori". Radulescu este una…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu a avut numai cuvinte dure pentru șeful statului Klaus Iohannis. In timpul unei manifestații organizate la Palatul Cotroceni de deputatul social-democrat Liviu Pleșoianu, care acuza acțiuni ilegitime in scandalul de la DNA Ploiești, s-au putu auzi critici…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. In timp ce opinia publica și oficialii analizeaza diferite opțiuni, argumente și soluții cu privire la dezvaluirile fostului deputat Vlad Cosma despre practici ilicite din cadrul DNA Ploiești, liderul PMP intervine cu un sfat crucial…

- Mobilizarea s-a facut, in principal, pe retelele de socializare unde a fost creat evenimentul "Eu merg la portocale" de catre Initiativa Civica 3.0 a fostului ofiter SRI Daniel Dragomir. Manifestantii au portocale "bune, nu de la Ploiesti", facandu-se aluzie la procurorul DNA Mircea Negulescu, zis "Portocala".…

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care încearca sa discrediteze DNA.

- Se pune la cale un miting, Palatul Cotroceni, pentru ora 15! Anunțul a fost facut de deputatul Liviu Pleșoianu, de la PSD. Acesta e nemulțumit de modul in care președintele Klaus Iohannis s-a raportat la inregistrarile cu procurorii DNA Ploiești. ”Azi, la ora 15.00, voi consuma portocale pe dealul…

- Romania s-a clatinat sub valul de reacții survenite dupa difuzarea, duminica trecuta, a unor inregistrari facute de politicianul – inculpat, Vlad Cosma (fost PSD), in biroul unor procurori anti-corupție de la DNA Ploiești . Imaginile cu procurorii care ar fi fabricat ”probe false”, pentru arestarea…

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Europarlamentarul Norica Nicolai lanseaza un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declarația de presa de la Cotroceni. Aceasta susține ca intervenția publica a președintelui a avut un singur scop: „sa arate poporului ca s-a intors din vacanța”. Mai mult, Nicolai considera ca președintele a refuzat…

- "Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Victor Ponta susține ca Liviu Dragnea a mai pierdut o batalie politica. Ponta are cateva replici acide la adresa fostului sau coleg de partid pe care il acuza ca a regizat o “comedie de doi bani”. Precizarile lui Ponta vin in contextul declarațiilor publice facute de președintele Klaus Iohannis și ministrul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, in urma cu cateva minute, o declarație de presa. Președintele a atacat dur politicienii, numindu-i niște penali și a aparat-o vehement pe Kovesi și DNA-ul. Totodata, președintele a devoalat și intalnirea pe care a avut-o chiar astazi, la Cotroceni,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine joi, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, la revenirea din concediul petrecut in Germania și Spania. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul justiției din Romania au fost din ce in ce mai tulburi, culminand cu scandalul inregistrarilor…

- La ora 20:15, președintele Klaus Iohannis urmeaza sa faca primele declarații despre scandalul izbucnit la DNA Ploiești. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va sustine joi, 15 februarie a.c., ora 20:15, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni (acces pentru reporterii și redactorii…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Difuzarea inregistrarilor facute de politicianul Vlad Cosma a cauzat un val de reactii. Inspectia Judiciara din cadrul CSM a anuntat ca s-a autosesizat, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca il va rechema de urgenta in tara pe ministrul Justitiei. Tudorel Toader a afirmat la randul sau ca va propune…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) e zguduita din temelii. Inregistrarile cu Mircea 'Portocala' Negulescu și cu șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, au inflamat clasa politica si nu numai. Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o alta teorie in privinta acestor dezvaluiri. Acesta spune ca presedintele Klaus…

- NEWS ALERT De la Cluj la Bucuresti. PE JOS pentru Justitie VIDEO Un grup de patru persoane au plecat miercuri, 10 ianuarie 2018, pe jos, din Cluj-Napoca spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca participe la protestul din 20 ianuarie 2018 privind modificarile aduse legilor justitiei. Ar urma sa parcurga…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. Politistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Ulterior plecarii de la Cheile Gradiștei, pe 2 februarie 2018, delegația Petrolului va ramane pana pe 6 la Ploiești, iar in aceeași zi va urca iar in autocar, atunci pentru o deplasare mai scurta, adica doar pana la Centrul Național de Fotbal al FRF, de la Buftea, acolo unde se va desfașura al doilea…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA, la data faptelor președinte al Autoritații Electorale…

- Stelian Tanase a comentat scandalul provocat de modificarea Legilor Justiției. Analistul politic e de parere ca liderii Coaliției "vor sa-și salveze propria piele de confiscarea averilor și de privarea de libertate"."Klaus Iohannis presupune ca liderilor Dragnea Hunor Tariceanu chiar le pasa.…

- * Circa 300 de persoane au protestat, sambata, in fata Palatului Parlamentului, fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei, dupa ce au plecat in mars din Piata Victoriei, la ora 19,00.Coloana de manifestanti s-a deplasat pe banda de biciclete de pe Calea Victoriei si s-a oprit…

- Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, i-a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care il indeamna sa solicite expertiza Comisiei de la Venetia (Comisia Europeana pentru Democratie prin Lege) privind reformele in domeniul judiciar adoptate de Parlamentul Romaniei.

- Revolutia din 1989 a fost punctul de plecare al renasterii unei intregi natiuni, care a reusit sa isi impuna prin varsare de sange aspiratiile pentru libertate si democratie, afirma vicepremierul Marcel Ciolacu. "Revolutia din 1989 a fost punctul de plecare al renasterii unei…

- Premierul Mihai Tudose a avut un mesaj referitor la victimele Revolutiei din decembrie 1989, cu ocazia implinirii a 28 de ani de la acest moment. Seful Guvernului a precizat ca romanii trebuie sa „cinteasca memoria“ celor care si-au pierdut viata la Revolutia din 1989.

- Premierul Mihai Tudose a transmis, joi, un mesaj la 28 de ani de la Revolutie, în care si-a exprimat respectul profund fata de românii care au platit cu viata în decembrie 1989 pentru libertate si democratie. "Omagiul meu si profund respect românilor care au platit cu viata…

- Filosoful Mihai sora i-a felicitat si le-a multumit manifestantilor de la Sibiu pentru protestul inedit organizat in fata sediului filialei judetene a PSD. Mihai sora a lansat si un avertisment: „Daca-i lasati sa fure, vor fura: TOT, bucata cu bucata, pana la ultima farama de libertate si democratie”.…