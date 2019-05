Norica Nicolai: Minciuni abjecte despre mine. Românii nu mai pot fi păcăliți „Ințeleg ca propaganda progresista a oamenilor "noi" din politica romaneasca platește bani grei pe social media ca sa raspandeasca minciuni abjecte despre mine și activitatea mea in Parlamentul European. Ce pot sa zic? Oameni noi, metehne vechi”, a scris Norica Nicolai pe contul sau de Facebook. Totodata, a precizat: „Acești politicieni "noi" sunt o mare minciuna, care flutura informații false la București, la Cluj-Napoca, la Bruxelles - aceasta este politica lor”. „Romanii nu mai pot fi pacaliți așa ușor”, a continuat Norica Nicolai. „Din ce in ce mai mulți ințeleg ca aceste papuși… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Nicolicea a fost propus in funcția de ministru al justiției in urma voturilor din Comitetului Executiv al PSD. Tot aici s-a decis și cine va ocupa alte doua fotolii ministeriale, ramase vacante dupa ce actualii miniștri candideaza la alegerile parlamentare. Astfel, pentru Ministerul Fondurilor…

- Oana Florea, propusa de PSD pentru conducerea Ministerului Fondurilor Europene, deputat social-democrat din 2016, era în 2011 director executiv FACIAS, fundația înființata în 2008 de Dan Voiculescu. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților, a ocupat funcția…

- "Ca eurodeputat am observat in prea multe randuri la Bruxelles comportamente anti-romanesti ale colegilor mei liberali, comportamente care sunt eronat prezentate de presa de dreapta din Romania drept pro-europene. Ieri am avut parte de inca o dovada de acest fel, de aceasta data la Bucuresti, la…

- Premierul Viorica Dancila a fost primita, miercuri, de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Intalnirea sefei Executivului de la Bucuresti cu inaltul oficial european este cuprinsa in vizita de lucru pe care aceasta o efectueaza la Bruxelles. Citește și: Klaus Iohannis…

- Laura Codruța Kovesi a fost primita cu flori pe aeroportul Otopeni, dupa revenirea de la Bruxelles. Ea a explicat ca votul din Parlamentul European reprezinta un vot de incredere pentru intre sistemul judiciar din Romania, nu doar pentru ea ca procuror.”Ma bucur pentru acest vot, sunt foarte…

- Cormoranii se pare ca nu-i dau pace ministrului Agriculturii, Petre Daea. Fie ca se afla in Parlamentul European, la Bruxelles, fie in Parlamentul Romaniei de la București, Petre Daea aduce intens, in discuție aceasta problema spinoasa care il apasa.

- Va fi protest de amploare tocmai la Bruxelles. Membrii mișcarii #rezist vor sa atraga atenția asupra problemelor din țara chiar in fața marilor instituții de forța din Europa."Protestul de la Bruxelles este in 4 mai, intre orele 14. 00 și 17.00, vrem sa facem un marș de la Comisia Europeana,…