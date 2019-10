Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național ALDE, Norica Nicolai, susține ca raportul MCV, care a fost publicat mai devreme pentru a prinde campania electorala este o poziție politica a Comisiei Europene care și-ar dori o republica prezidențiala ”condusa de reprezentantul Germaniei in colonie, Klaus Werner…

- Comisia Europeana, prin intermediul raportului MCV publicat marți, are 12 recomandari pentru ca Romania sa-și intareasca sistemul judiciar. Printre acestea, se numara și cea privind punerea in practica a unui sistem robust și independent de numire a procurorilor de rang inalt.DOCUMENTUL MCV…

- „Laura Codruța Kovesi mai face azi un pas catre funcția de procuror-șef al UE! In aceasta seara, la Bruxelles, negociatorii Consiliului UE le vor comunica formal celor ai Parlamentului European ca Laura Codruța Kovesi are susținerea Consiliului. Practic, urmeaza niște formalitați. Va fi notificata…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat astazi - printr-un mesaj postat pe Facebook - postat ca, prin votul dat de ambasadorii statelor membre UE pentru functia de sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi este "chemata acum sa distruga si justitia europeana, dupa ce a distrus-o pe…

- "Laura Codruța Kovesi a fost votata azi in reuniunea COREPER pentru poziția de procuror șef al Parchetului European, printr-un proces strict politic care nu are nimic de a face cu performanța. Din nou dubla masura pe care am semnalat-o permanent a prevalat: ce nu ne este permis noua este perfect…

- "Vedeti, acum suntem practic in campanie electorala, chit ca formal suntem in campania preelectorala, si toti competitorii incearca sa prezinte abordari si chestiuni atractive pentru electorat. Pana aici, nimic rau. Insa, trebuie sa intelegem ca ce se face acum cu acest pact, si au incercat altii…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…