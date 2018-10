Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Razvan Popa sustine ca este inacceptabila tendinta unor membri ai Parlamentului European de a face din Romania o tinta de campanie electorala si un mijloc catre un scop politic personal, legat de alegerile europene viitoare si face apel la europarlamentarii romani "sa nu accepte…

- "Declaratiile facute ieri in cadrul dezbaterilor din Comisia pentru Libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European au umplut paharul rabdarii. Sa te declari ingrijorat de legi ce n-au produs inca vreun efect, de presupuneri si predictii stupide si vadit subiective, dar sa…

- Stolojan susține ca nu exista momentan un risc imediat pentru Romania, ca in cazul Ungariei sau Poloniei. "Deocamdata Romania nu se afla in stadiul Poloniei sau Ungariei in care sa fi avut mai multe etape parcurse in dialogul cu Comisia Europeana despre respectarea statului de drept. Sunt niște etape…

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel considera ca Romania este discriminata la nivelul Uniunii Europene prin organizarea a doua evenimente importante in aceasta saptamana in Parlamentul European, ambele referitoare la situatia din tara noastra, la reforma sistemului judiciar si la statul de drept.…

- Doua evenimente importante țin capul de afiș in aceasta saptamana in Parlamentul European. Luni, Comisia LIBE a Parlamentului European va avea o sedinta extraordinara pentru a avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referitor la situatia din Romania,…

- "Pe 3 octombrie va fi o declarație a Comisiei Europene și a Consiliului cu privire la statul de drept in Romania. La aceasta declarație va fi prezenta doamna prim-ministru care a fost invitata și va avea și domnia sa un raspuns la aceasta declarație. Probabil vor fi urmata de dezbateri așa cum e…

- Eurodeputatele ALDE Norica Nicolai și Renate Weber au trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, in care vorbesc despre interferența și efectele protocoalelor secrete asupra justiției din Romania, scrie Mediafax.…

- Europarlamentarul PNL, Marian Jean Marinescu, a declarat duminica, la Craiova, ca pe 27 septembrie Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European (PE) va discuta, la propunere sa, despre ce s-a intamplat in Romania pe 10 august, discutii la care va participa…