- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut furori in Parlamentul European, unde a ținut un discurs ce a semanat cu un moment de stand up comedy.”Cormoranii in Romania fac baie in piscine”, a explicat Daea miercuri, in Parlamentul European, la Comisia pentru pescuit, unde ar fi trebuit sa prezinte prioritatile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost chemat miercuri in Comisia pentru pescuit din Parlamentul European, pentru a prezenta prioritatile Romaniei in domeniul pescuitului, in mandatul presedintiei Consiliul Uniunii Europene. „A se vedea populatiile de cormorani. Cormoranii in Romania fac baie…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus, miercuri, in Parlamentul European, la Comisia pentru Pescuit, ca in Romania cormoranii fac baie in piscine."A pornit o prima intrebare de la un coleg, ingaduiti-mi sa va spun asa, care are acelasi nume ca si mine - Petre. Dar ce loc nu e…

