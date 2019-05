Norica Nicolai: Discursul politicii cătușelor trebuie să înceteze "Politica facuta pe zgomotul catușelor, menita sa provoace frica, a dus dintotdeauna la haos, ura de rasa și de clasa, distrugand popoare, familii și destine. Acest discurs al politicii catușelor trebuie sa inceteze sa mai fie un program afișat pe preșul de la intrare al oricarui partid politic care cere votul romanilor. In Parlamentul European nu punem catușe, acolo trebuie sa construim pentru țara noastra și pentru Uniunea din care facem parte, fara umilințe, fara frica sau fara plecaciuni in fața puternicilor zilei. Pe 15 noiembrie 1987 romanii au facut, la Brașov, primul pas spre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

