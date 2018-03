Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Norica Nicolai, a declarat, sambata, la Galati, ca nu crede ca presedintele Iohannis va avea o alta atitudine fata de cea prezentata public in privinta propunerii ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA, ea apreciind insa ca "arhitectura constitutionala nu-i da dreptul sa…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat, sambata, la Galati, ca nu crede ca presedintele Iohannis va avea o alta atitudine fata de cea prezentata public in privinta propunerii ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA., ea apreciind insa ca "arhitectura constitutionala nu-i da dreptul…

- Un ciclon cu praf saharian a adus peste Romania o ninsoare portocalie, un fenomen mai rar intalnit produs de nisipul fin din atmosfera care s-a intalnit cu actualul front atmosferic rece . Specialiștii in meteorologie au avertizat ca zapada ar putea capata o nuanța portocalie, data de praful saharian,…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca daca ar mai avea aceasta functie nu ar lua decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ci ar lasa-o sa isi duca mandatul la capat, insa ar obliga-o "sa cearna DNA de...

- Traian Basescu dezvaluie ce decizie ar lua pe cererea lui Tudorel Toader de revocare a sefei DNA, daca ar mai fi presedinte. Fostul sef de stat afirma ca ar respinge soicitarea, pentru a transmite un mesaj despre functia prezidentiala."Eu as avea in vedere un lucru la care as tine foarte mult…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca, in cazul – foarte probabil - in care presedintele Iohannis va refuza revocarea sefei DNA, PSD a pregatit deja o sesizare catre CCR. Sectia de procurori a CSM a trimis vineri la Cotroceni motivarea avizului negativ pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Veneția in cazul Legilor Justiției, in ciuda cererii adresate de Forumul Judecatorilor. Președintele afirma, intr-un raspuns pentru Forumul Judecatorilor, ca, avand in vedere termenele de care dispune pentru promulgarea legilor, de maximum 20 de zile, și de…

- Marius Pieleanu spune ca nu crede intr-un scenariu in care președintele ar fi suspendat, atragand atenția ca nu s-a pus niciodata astfel problema. Pieleanu a mai precizat ca, in sfarșit, cineva din PSD, chiar președintele Dragnea, s-a solidarizat cu cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referitor la votul eurodeputatilor PSD impotriva unei rezolutii propuse de social-democratii (S&D) europeni privind activarea Articolului 7 din Tratatul UE privind Polonia, ca „fiecare voteaza potrivit constiintei” si ca ”era o decizie foarte…

- Dezvaluirea serii despre presedintele Klaus Iohannis. Jurnalistul Sorin Rosca Stanescu anunta o rasturnare de situatie incredibila. Acesta a atacat dur discursul sefului statului de la bilantul DNA, dar e convins ca decizia acestuia in privinta cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi va fi acceptata…

- Motivare incendiara in decizia CCR prin care s-au analizat obiectiile de neconstitutionalitate formulate la modificarile Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia motivata a fost publicata, marti 27 februarie 2018, si poate transa discutiile despre obligativitatea presedintelui…

- Președintele Klaus Iohannis sugereaza ca in actualele condiții o decizie privind revocarea Laurei Codruța Kovesi de la conducerea DNA este tot mai departe. O decizie (in privința lui Kovesi – n.r.) azi, nu. Trebuie sa aștept diferitele documente, cum ar fi motivarea. Dar in condițiile date e evident…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat marti, la CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale, in cazul in care presedintele Iohannis va refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul a adus astfel, la nivelul discursului guvernamental, optiunea sesizarii CCR.…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila.Ea a subliniat ca in mai multe randuri a mentionat ca nimeni nu trebuie sa interfereze in justitie, ”nici…

- „Din pacate, raportul pe care domnul Tudorel Toader l-a prezentat arata ca si cum ar fi o stenograma luata de la televiziunile de casa, e profund regretabil ca ministrul Justitiei din Romania a decis sa preia retorica pe care persoane condamnate sau cu probleme penale o distribuie in spatiul public…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revocarea sefei DNA.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu isi asuma nici el, nici partidul decizia luata de ministrul Justitiei in legatura cu revocarea sefei DNA, explicand ca exista o procedura institutionala foarte clara. "Nu trebuie sa imi asum eu si nici PSD nu isi asuma asta, aici nu e vorba de asumare.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut ca nu se pune problema demararii procedurii de suspendare a șefului statului, in cazul in care Klaus Iohannis refuza propunerea de revocare a Laurei Codruța Kovesi, propunere formulata de ministrul Tudorel Toader.

- Deputatul social democrat a reafirmat ca mai intai ar fi trebuit revocat din functie procurorul general al Romaniei."O gasesc normala si fireasca si foarte tarzie (n.r. revocarea Laurei Codruta Kovesi), si, asa cum am mai spus, cred ca primul trebuia revocat domnul procuror general, pentru…

- Revocarea din functie a procurorului sef al DNA este "normala si fireasca", a declarat luni deputatul social-democrat Catalin Radulescu, care a adaugat ca despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis "nu a discutat nimeni". El a reafirmat ca mai intai ar fi trebuit revocat din functie procurorul…

- Premierul Viorica Dancila a venit cu o replica dura la afirmatiile facute de un oficial de la Bruxelles cu privire la Legile Justitiei si la cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi.Citeste si: Dancila RUPE TACEREA: Mesaj pentru Iohannis, dupa decizia de REVOCARE a Laurei Codruta Kovesi…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor a fost una dintre cele mai citate și citite legi, zilele acestea, avand in vedere situația produsa de propunerea de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție. O varianta-bomba a fost…

- „Nu am vazut raportul, nu a vazut nimeni raportul pe care s-a bazat domnul ministru. Insa prestatia pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut", a spus președintele Romaniei. Șeful statului a subliniat ca nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea procurorului-sef al DNA. „Ce…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader spune, in raportul sau care cuprinde 20 de puncte in baza carora isi argumenteaza propunerea de revocare a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca Laura Codruta Kovesi "si-a creat o imagine de erou al luptei anticoruptie”, folosindu-se de buna credinta…

- "Nu poate sa-i impuna nimeni sa revoce sau sa respinga. La numire poate sa respinga, la fel și la revocare. Nu poți sa-l forțezi pe președinte sa faca cum zici tu", a spus Augustin Zegrean la Digi24. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a adaugat ca "nu scrie nicaieri" ca respingerea…

- Redam declarația președintelui Romaniei, facuta vineri, la Bruxelles: ”Asta (n.r, revocarea) este o procedura care va mai dura. (…) Nu am vazut raportul, nu l-a vazut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, insa prestația pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut,…

- ONG-urile sorosiste vor incerca sa faca agitatii de strada disperate pentru a impiedica revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA. Se cere insistent presedintelui Romaniei Klaus Iohannis, de catre asemenea asociatii, sa nu admita cererea de revocare formulata de ministrul Justitiei. Dezastru insa…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a considera ca, prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca "este doar un instrument servil al subordonarii politic" si critica faptul ca Toader i-a reprosat…

- Analistul politic a declarat ca n-a fost absolut deloc surprins de anuntul ministrului Justitiei. "Mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa, sau poate cei care aveau sperante de la judecatorul Tudorel Toader ca s-ar putea sa fie judecator o fi o dezamagire, eu nu aveam mari asteptari de la judecatorul…

- Revocarea lui Kovesi. UDMR: Dupa raportul despre DNA, era imposibil sa ajungi la alta concluzie Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca, dupa analiza prezentata de Tudorel Toader, era aproape imposibila o alta concluzie decat declansarea revocarii procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "A…

- Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele...

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a susținut senin ca nu a cerut niciodata revocarea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA. Asta dupa numeroase declarații ale sale, dar și ale altor colegi din PSD și ALDE, in care au facut presiuni pe ministrul Justiției ca sa ceara președintelui…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus in ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții oficiale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA.Codrin Ștefanescu a povestit pentru „Evenimentul zilei”, ca in timpul ședinței…

- Presedintele PNL spune, la Digi24, ca ministrul Justitiei nu ar avea motive pentru care sa solicite revocarea Laurei Codruta Kovesi. Nu i se pot imputa acesteia fapte si afirmatii ale oricarui procuror din DNA, a spus Ludovic Orban. In acelasi timp, acesta a precizat si ca subiectul nu ar trebui sa…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AGERPRES, citand AFP .Citeste si: Decizie de ULTIM MOMENT a Inaltei Curti din Franta: SANCTIUNI aspre privind folosirea telefoanelor mobile…

- Cladirea Amfiteatrului ce apartine Liceului de Arta "Dimitrie Cuclin" ar putea fi demolata in scurt timp sau ar putea intra in posesia proprietarului terenului de sub aceasta daca alesii locali nu vor lua o decizie in acest sens. Problemele au aparut in urma cu mai bine de 10 ani cand terenul aferent…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca va merge in fața unei comisii parlamentare, daca va fi invitat și acolo va incepe sa vorbeasca despre lucrurile subterane care se petrec in Romania. Fara sa vina cu alte completari, Dragnea a intrebat: ”Credeți ca președintele Iohannis este protejat? Nici…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a lansat pe pagina sa personala de Facebook scenariul pe care crede ca PSD l-a pus la cale odata cu propunerea Vioricai Dancila. Vilceanu e de parere ca PSD a propus-o pe Dancila, fiind siguri ca Iohannis o va refuza. Acesta ar fi fost un bun prilej pentru suspendarea lui…

- Președintele organizației județene PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a apreciat joi ca președintele Klaus Iohannis a lasat PSD-ul „ca la dentist” cand a acceptat sa o desemneze premier pe Viorica Dancila (PSD) pentru ca „adevaratul plan" al social-democraților ar fi fost inlaturarea de la șefia DNA…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx.…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, astazi, la plecarea de la CSM ca a luat o decizie in privința Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA. Acesta a mai adaugat ca hotararea este pe cale sa o "formalizeze", in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, astazi, la plecarea de la CSM ca a luat o decizie in privința Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA. Acesta a mai adaugat ca hotararea este pe cale sa o "formalizeze", in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca a luat o decizie in ceea ce o priveste pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, decizie pe care urmeaza sa o “formalizeze”, in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul sef al DNA, ci presedintele,…

- Fostul premier, Emil Boc, va fi citat cu mandat de aducere de procurorii DIICOT. Motivul?- Acesta ar fi trebuit sa se prezinte, ca martor, la sediul DIICOT pentru audieri in dosarul medicului Mihai Lucan . Primarul Clujului era asteptat la ora 9.30, insa nu s-a prezentat, susțin jurnaliștrii Antena3.

- Toți romanii plecați peste granițe trebuie sa știe asta! Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis in cazul strainilor care raman fara loc de munca. Dupa cazul romanului stabilit in Irlanda, care a platit ani de zile taxe și impozite in aceasta țara, iar cand a ajuns in șomajs-a lovit de…