Norica Nicolai, critici dure la adresa lui Klaus Iohannis Norica Nicolai a spus ca foarte multe partide „chiar prietene” mimeaza democratia, iar anul viitor va fi unul decisiv pentru partid. "Anul viitor va fi decisiv pentru noi. Va fi un an in care ne vom alege presedintele. Va fi un an in care vom incerca sa uitam de bataliile pentru democratie pe care foarte multe partide politice, chiar prietene, le mimeaza, de bataliile pentru libertate, pe care foarte multe partide politice, chiar prietene, le simuleaza. Noi am reusit sa fim ceea ce suntem astazi pentru ca noi credem in dreptate, pentru ca noi crede, in libertate. Ce ghinion in istorie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Mai multi lideri ai ALDE, intre care Gratiela Gavrilescu si Norica Nicolai, au facut referire, sambata, la Ploiesti, la conferinta judeteana ALDE Prahova, la Calin Popescu Tariceanu drept posibil candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, Norica Nicolai afirmand ca spera ca anul 2019 ”sa fie…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca decorarea de catre presedintele Klaus Iohannis a unor inalti oficiali olandezi reprezinta o "umilinta" si "lipsa de demnitate".

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu crede ca o suspendare a presedintelui Klaus Iohannis trebuie avuta in vedere in cazul in care acesta nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Sa stiti ca aceasta posibilitate (de suspendare a presedintelui…

- Ministerul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata, la Ploiesti, ca declaratiile de unire a Romaniei cu Republica Moldova sunt 'expresia unei dorinte de a fi mai aproape', insa ele nu au o valoare juridica. "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca se va consulta cu colegii sai de partid si impreuna vor lua "o decizie buna", care sa fie in avantajul miscarii liberale. "Colegii mei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 9 martie a.c., decretele de decorare a unor personalitați din Regatul Țarilor de Jos.Citeste si: ALERTA - Romania va fi SUB APE: Avertisment de ultim moment de la hidrologi. Care sunt zonele lovite de inundatii Astfel, in semn…

- Conferința Județeana de Alegeri a ALDE ARGEȘ se va desfașura vineri, 9 martie, incepand cu ora 16,00, la Casa de Cultura a Sindicatelor Pitești. La eveniment vor fi prezenți Calin Popescu-Tariceanu – președinte ALDE, Daniel Chițoiu – secretar general, Grațiela Leocadia Gavrilescu – vicepreședinte și…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara - ceea ce i-a adus aminte de comunism - si una pe care ar numi-o de…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Timmermans: "Asta le voi spune autoritatilor romane: daca faceti tot ceea ce va cerem, puteti scapa de MCV" Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane…

- Suma pe care lichidatorul Consulting Company o cere pe Casa de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu este mult prea mare, in opinia primarului Marcel Romanescu. Imobilul din centrul orasului a fost scos la vanzare de catre lichidator pentru suma de 8,7 milioane de lei, pentru recuperarea unor datorii…

- Rareori se intampla in istorie ca in urma unui eveniment sa nu apara niciun raspuns si numai intrebari. S-ar putea lansa o intrebare de sorginte leninista: ce-i de facut? Totusi, cea mai insistenta intrebare ramane: „ce se va intampla?” Problematica nu este declansarea in sine a procedurii de revocare…

- Tudorel Toader face o figura cu totul aparte atat ca ministru cat mai ales ca persoana publica. Numit la conducerea celui mai dificil minister, cel al Justitiei, intr-un moment crucial, dupa scandalul emiterii Ordonantei 13, a reusit sa calmeze spiritele printr-un talent oratoric iesit din comun. Fost…

- Folosind aceeasi expresie pe care Klaus Iohannis a utilizat-o cand i-a descris pe cei care au dezvaluit abuzurile din "fabrica de dosare" de la Ploiesti, fostul adjunct al IPJ Prahova, Adrian Radulescu, i-a clasificat pe cei doi procurori de la DNA Ploiesti drept "niste infractori". Radulescu este una…

- Fostul deputat Vlad Cosma a publicat un comunicat prin care prezinta o transcriere a unei discutii intre procurorul Mircea negulescu si o persoana care trebuia sa-l convinga pe Cosma sa faca denunturi sub identitate protejata. ”Poza pe care am prezentat-o reprezinta dovada faptului ca nu am fost de…

- Prima etapa a Programului ”inCerc” (www.medicover.ro/incerc), lansat in septembrie 2017 de Asociația Medicover in Ploiești, se apropie de final. Aproape 1.000 de elevi de clasa a V-a din 27 de școli ploieștene au fost evaluați privind riscul de dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2. De asemenea,…

- Scandal urias in jurul Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce fostul deputat de Prahova, Vlad Cosma, a prezentat inregistrari la doua televiziuni centrale de stiri conform carora procurorii DNA Ploiesti ar fi fabricat probe pentru a-i...

- Difuzarea inregistrarilor facute de politicianul Vlad Cosma a cauzat un val de reactii. Inspectia Judiciara din cadrul CSM a anuntat ca s-a autosesizat, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca il va rechema de urgenta in tara pe ministrul Justitiei. Tudorel Toader a afirmat la randul sau ca va propune…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu. „Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia iresponsabila potrivit careia tara noastra respinge intentia…

- "In 18 ani de activitate in diverse guverne si structuri publice am invatat si eu regula de aur - vrei sa rezolvi ceva pui un om responsabil/ vrei sa blochezi ceva pui doi responsabili! Dar sa pui 5 - 6 nu am mai auzit! (...) Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern. Daca nu ar fi de plans,…

- In anul 2016, flota de pescuit a Uniunii Europene numara 83.734 de vase cu o capacitate totala de 1,6 milioane tone insa ponderea ocupata de flota de pescuit a Romaniei era de doar 0,2%, in conditiile in care numara 147 de vase cu o capacitate combinata de 1.000 de tone, arata datele publicate ieri…

- Astazi a avut loc conferința naționala a inițiativei civice România 3.0. Alaturi de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, la eveniment a fost prezent și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care…

- Criticile aduse Coalitiei de guvernare de catre presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul guvern, au doar "o pura valoare politica", iar "realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", a afirmat…

- Primaria municipiului Ploiesti si Casa de Cultura "I. L. Caragiale", in parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova, Muzeul Memorial "I. L. Caragiale" si Colegiul National "I. L. Caragiale" va invita marti, 30 ianuarie 2018, incepand cu orele 11.00, la evocarea scriitorului Ion Luca Caragiale, cu prilejul…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Teodor Melescanu, vicepresedintele ALDE a declarat, la finalul sedintei Coalitiei, ca isi insuseste propunerea PSD de desemnare a Vioricai Dancila pentru postul de prim-ministru. El a spus ca Viorica Dancila este “o persoana non-conflictuala, care a inteles foarte bine si si-a asumat programul de guvernare,…

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. Potrivit…

- PSD se va intruni in ședința din nou, astazi, pentru a stabili propunerea de premier pe care o va inainta președintelui Klaus Iohannis. Insa și ALDE cere sa aiba un cuvant de spus. Tariceanu revine azi in țara și va purta o discuție cu Liviu Dragnea. Totodata, joi va avea loc o ședința a…

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”. Ministerul Sanatatii a cerut ca DSP Prahova sa demareze un control atat la in ambele spitale pentru…

- Apar primele nume de prezidențiabili PSD. Liderul PSD Gorj, Florin Carciumaru spune ca Gabriela Firea are șansele cele mai mari sa il bata pe Iohannis, la urmatorul scutin electoral, și nu exclude nici o posibila candidatura a lui Calin Popescu Tariceanu din partea alianței PSD-ALDE. Liderul ALDE Gorj,…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu este, in prezent, alaturi de Liviu Dragnea, lider al coaliției aflate la guvernare. Acesta a intrat in politica inca din 1990, fiind fondator al Partidului Național Liberal, și un impatimit al mașinilor, fiind director general al companiei Automotive Trading Services…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. Politistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Liderul…

- resedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a avut un atac foarte dur la adresa sefului statului, Klaus Iohannis, despre care a zis ca este o „marioneta“ a „sistemului“ si faptul ca foloseste „fortele represive pentru a-si elimina adversarii.

- Controverse mari in lumea politica. Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina la stat si a bagat in trepidatii casa regala. Legea lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu a fost amanata si totul este in aer.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati vor concerta pe 18 decembrie 2017, de la ora 19:00, Directia 5 & Alina. Spectacolul va marca lansarea albumului "Happy day". Biletele se gasesc la Casa de Cultura a Sindicatelor la pretul de 60 si 80 lei.

- Violeta Stoica O firma din Spania a incheiat ieri, la Ploiești, in mai puțin de o ora, 46 de contracte de munca pentru toți cei care au fost interesați sa lucreze, temporar, la cules de capșuni, intr-o ferma specializata din aceasta țara. Daca, in urma cu cațiva ani, romanii se inghesuiau la propriu…