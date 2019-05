Stiri pe aceeasi tema

- 'In prezent, in Parlamentul European exista o majoritate intre socialisti si conservatori. Este nevoie de o coalitie mai larga, in care echilibrele vor fi mult mai bine respectate. Va trebui lucrat la construirea acestei coalitii de progres si de viitor cu lideri precum (belgianul) Charles Michel,…

- ”De ce CV-ul oficial al președintei USR București incepe in 1988, cand aceasta avea 33 de ani și se mutase in strainatate? GIP a solicitat CNSAS sa verifice daca Roxana Wring a colaborat cu Securitatea. La fel ca Dacian Cioloș, colegul ei din Alianța USR-Plus, Roxana Wring, președinta USR…

- Noi toți vom plati pentru aceasta guvernare PSD-ista eșuata! Klaus Iohannis, a susținut sambata, 18 mai a.c., la București, o alocuțiune violenta la mitingul electoral al Partidului Național Liberal: „Ați venit astazi, la aceasta intalnire, dragii mei, dragi romani, din toata țara! Și atunci va spun:…

- ”Suntem in plina campanie electorala pentru alegerile europarlamentare. Iata cateva vești bune și mai puțin bune: Vestea buna este ca pe liste nu se mai gasesc doua personaje toxice, care au facut extrem de mult rau țarii: fostul procuror comunist Monica Macovei, care nici nu știm pe cine…

- Renate Weber sustine ca excluderea ALDE Romania din grupul politic european este un neadevar si ca Guy Verhofstadt ar fi "intr-o campanie electorala pe cont propriu". "Cateodata mi-e rusine de rusinea altora, pentru ca ce spune domnul Verhofstadt in acel tweet, in care zice ca a dat ALDE…

- Olanda este pregatita sa abandoneze planurile privind crearea unui buget comun al zonei euro, daca acest instrument sustinut de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, nu indeplineste cererile guvernului olandez, a declarat ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra a declarat pentru…

- Cantarețul spaniol David Bisbal a devenit tatic de baiețel. Artistul a facut publica prima imagine cu bebelușul sau. David Bisbal, in varsta de 39 de ani, este casatorit cu Rosanna Zanetti, o actrița in varsta de 30 de ani, originara din Venezuela. Sambata, cei doi au devenit parinții unui baiețel…

- ''Din pacate, limbajul ALDE in Romania și limbajul PSD in Romania nu sunt recunoscute in grupul ALDE european și in grupul socialiștilor din Parlamentul European. Avem reacțiile lui Guy Verhofstadt și ale lui Frans Timmermans care au fost foarte limpede cu ceea ce cred despre partidele politice din…