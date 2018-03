Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi lideri ai ALDE, intre care Gratiela Gavrilescu si Norica Nicolai, au facut referire, sambata, la Ploiesti, la conferinta judeteana ALDE Prahova, la Calin Popescu Tariceanu drept posibil candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, Norica Nicolai afirmand ca spera ca anul 2019 ”sa fie…

- Norica Nicolai a spus ca foarte multe partide „chiar prietene” mimeaza democratia, iar anul viitor va fi unul decisiv pentru partid. "Anul viitor va fi decisiv pentru noi. Va fi un an in care ne vom alege presedintele. Va fi un an in care vom incerca sa uitam de bataliile pentru democratie…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a afirmat, sambata, ca ”foarte multe partide, chiar prietene” mimeaza democratia si simuleaza bataliile pentru libertate. Nicolai a sustinut, de asemenea, ca decorarea de catre presedintele Klaus Iohannis a unor oficiali olandezi, reprezentanti ai unor formatiuni…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca decorarea de catre presedintele Klaus Iohannis a unor inalti oficiali olandezi reprezinta o "umilinta" si "lipsa de demnitate". "Ce ghinion (...) sa ai o tara condusa de un om care ieri decora inalti oficiali olandezi! Un fost…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu crede ca o suspendare a presedintelui Klaus Iohannis trebuie avuta in vedere in cazul in care acesta nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Sa stiti ca aceasta posibilitate (de suspendare a presedintelui…

- O lege promulgata de președintele Klaus Iohannis arata ca șoferii depistați ca au circulat fara rovinieta nu vor mai plati amenda in cazul in care trec patru luni fara sa fie inștiințați de aceasta contravenție.

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au suferit o umilința publica din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene! Frans Timmermans le-a spulberat scenariul prin care cei doi o acuzau pe șefa reprezentanței Comisiei Europene in București ca dezinformeaza. Mai mult, Dragnea a acuzat-o pe…

- Nimeni nu o va judeca pe Laura Codruța Kovesi dupa argumente, ci numai dupa interese, dupa partizanat „Argumentele ministrului sunt conștiincioase și bine construite. Facea bine daca astepta sa se clarifice și situația de la DNA Ploiești, care nu a mai avut loc in raport, nu a fost elucidata. Decizia…

- Tudorel Toader face o figura cu totul aparte atat ca ministru cat mai ales ca persoana publica. Numit la conducerea celui mai dificil minister, cel al Justitiei, intr-un moment crucial, dupa scandalul emiterii Ordonantei 13, a reusit sa calmeze spiritele printr-un talent oratoric iesit din comun. Fost…

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta joi seara, incepand de la ora 18:00, un raport privind "activitatea manageriala la DNA". Anuntul a fost facut saptamana trecuta, pe pagina personala de Facebook a ministrului Tudorel Toader. Tot saptamana trecuta ministrul a precizat ca va prezenta…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a declarat ca se bucura ca la protestul de la Cotroceni sunt din ce in ce mai mulți oameni, deși ”propaganda spune altceva”. El a mai declarat ca vestea buna este ca ”vom fi din ce in ce mai mulți” iar ”cei care vor sa ne ignore” nu o vor mai putea face. „Domnul…

- Zeci de oameni protesteaza in fața Palatului Cotroceni. Aceștia ii solicita președintelui Klaus Iohannis revocarea imediata a Laurei Codruța Kovesi dupa apariția ultimelor inregistrari și acuzele privind falsificarea de probe la DNA Ploiești. Bogdan Chirieac a comentat actualul protest la…

- Folosind aceeasi expresie pe care Klaus Iohannis a utilizat-o cand i-a descris pe cei care au dezvaluit abuzurile din "fabrica de dosare" de la Ploiesti, fostul adjunct al IPJ Prahova, Adrian Radulescu, i-a clasificat pe cei doi procurori de la DNA Ploiesti drept "niste infractori". Radulescu este una…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. In timp ce opinia publica și oficialii analizeaza diferite opțiuni, argumente și soluții cu privire la dezvaluirile fostului deputat Vlad Cosma despre practici ilicite din cadrul DNA Ploiești, liderul PMP intervine cu un sfat crucial…

- Mobilizarea s-a facut, in principal, pe retelele de socializare unde a fost creat evenimentul "Eu merg la portocale" de catre Initiativa Civica 3.0 a fostului ofiter SRI Daniel Dragomir. Manifestantii au portocale "bune, nu de la Ploiesti", facandu-se aluzie la procurorul DNA Mircea Negulescu, zis "Portocala".…

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care încearca sa discrediteze DNA.

- Se pune la cale un miting, Palatul Cotroceni, pentru ora 15! Anunțul a fost facut de deputatul Liviu Pleșoianu, de la PSD. Acesta e nemulțumit de modul in care președintele Klaus Iohannis s-a raportat la inregistrarile cu procurorii DNA Ploiești. ”Azi, la ora 15.00, voi consuma portocale pe dealul…

- Romania s-a clatinat sub valul de reacții survenite dupa difuzarea, duminica trecuta, a unor inregistrari facute de politicianul – inculpat, Vlad Cosma (fost PSD), in biroul unor procurori anti-corupție de la DNA Ploiești . Imaginile cu procurorii care ar fi fabricat ”probe false”, pentru arestarea…

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, in urma cu cateva minute, o declarație de presa. Președintele a atacat dur politicienii, numindu-i niște penali și a aparat-o vehement pe Kovesi și DNA-ul. Totodata, președintele a devoalat și intalnirea pe care a avut-o chiar astazi, la Cotroceni,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine joi, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, la revenirea din concediul petrecut in Germania și Spania. Reamintim ca, in ultima perioada apele din peisajul justiției din Romania au fost din ce in ce mai tulburi, culminand cu scandalul inregistrarilor…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Difuzarea inregistrarilor facute de politicianul Vlad Cosma a cauzat un val de reactii. Inspectia Judiciara din cadrul CSM a anuntat ca s-a autosesizat, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca il va rechema de urgenta in tara pe ministrul Justitiei. Tudorel Toader a afirmat la randul sau ca va propune…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) e zguduita din temelii. Inregistrarile cu Mircea 'Portocala' Negulescu și cu șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, au inflamat clasa politica si nu numai. Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o alta teorie in privinta acestor dezvaluiri. Acesta spune ca presedintele Klaus…

- Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a reacționat dupa dezvaluirile fostului deputat PSD, Vlad Cosma, solicitandu-le lui Tudorel Toader și Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa acționeze „in numele romanilor care mai cred in țara lor”. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a prezentat, duminica…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, crede ca ar fi momentul declanșarii unei anchete parlamentare care sa clarifice situația de la nivelul SPP, pe fundalul ultimelor scandaluri in care e prins serviciul de paza. ”Dupa parerea mea, trebuie facuta o ancheta de catre comisiile de specialitate…

- Presedintele Donald Trump a apreciat joi c palestinienii au dat dovada de ”lipsa de respect” fata de Statele Unite si a anuntat suspendarea unor ajutoare in valoare de cateva sute de mii de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocieri de pace sub egida Washingtonului, relateaza AFP.”Ei…

- Europarlamentarul PSD a reacționat dur, dupa ce Viorica Dancila a fost acceptata de Klaus Iohannis in funcția de premier al Romaniei.Citește și: CTP, ironii incredibile la adresa Vioricai Dancila: 'O singura curiozitate am, s-o aud pe doamna Dancila vorbind in limba engleza' - VIDEO "Aceasta…

- Miscarea civica Initiativa Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa desemneze un alt candidat fata de propunerea coalitiei PSD-ALDE pentru functia de prim-ministru si reaminteste ca sambata vor avea loc proteste in Piata Universitatii din Bucuresti. 0 0 0 0 0 0

- Viorica Dancila: Nu trebuie sa-mi dezamagesc colegii Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai,…

- "Noi suntem de parere ca nu trebuie facute remanieri foarte largi. Daca o sa fie nevoie de ceva, se va discuta in coalitie, dar in principiu pozitia pe care o avem noi, ALDE, este aceea de a ne pastra portofoliile si cu aceeasi ministri", a afirmat Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. „Daca colegii au…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai susține ca partidul sau va continua colaborarea cu social democratii si ca spera ca noua propunere de premier sa fie mai înteleapta decât precedentele. "Aceasta coalitie functioneaza în continuare, suntem interesati sa continuam.…

- PSD se va intruni in ședința din nou, astazi, pentru a stabili propunerea de premier pe care o va inainta președintelui Klaus Iohannis. Insa și ALDE cere sa aiba un cuvant de spus. Tariceanu revine azi in țara și va purta o discuție cu Liviu Dragnea. Totodata, joi va avea loc o ședința a…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca premierul Mihai Tudose „instrumenteaza politic” conflictul cu ministrul de Interne, Carmen Dan, afirmand ca Politia Romana a musamalizat ani de zile dosare penale, insa, Dan a reactionat si nu trebuie sa fie „sacrificata”.

- NEWS ALERT De la Cluj la Bucuresti. PE JOS pentru Justitie VIDEO Un grup de patru persoane au plecat miercuri, 10 ianuarie 2018, pe jos, din Cluj-Napoca spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca participe la protestul din 20 ianuarie 2018 privind modificarile aduse legilor justitiei. Ar urma sa parcurga…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a revenit din vacanța, dupa ședința PSD in care s-a discutat despre remaniere. Cei din ALDE sunt nemulțumiți ca nu au fost consultați cu privire la o posibila restructurare a Guvernului și spun ca nu vor sa cedeze niciun minister din cele patru pe care le dețin.…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai intra, de la ora 11:00, in dialog cu reporterii Libertatea. Cum se vede de la Bruxelles adoptarea de catre Parlament a noilor legi ale Justiției? Risca Romania sa fie sancționata pentru recentele schimbari legislative? Cat de puternica mai este coaliția de guvernare…