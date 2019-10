”Nu suntem de acord cu alegerile anticipate. Vom avea o ședința in care vom decide care va fi opțiunea noastra politica: daca vom sprijini sau nu un Guvern și in ce condiții, dar n-aș vrea sa-și imagineze cineva ca vom sprijini un Guvern care va inlatura reformele necesare care s-au realizat, de bine de rau, in Justiție”, a zis Norica Nicolai la Romania TV.

”Daca batalia este pentru desființarea Secției Speciale in care exista o minima șansa ca cei care greșesc fundamental in procesele penale și in procesele civile sa fie trași la raspundere... in opinia mea, cred ca ne vom delimita…