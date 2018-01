Norica Nicolai: ALDE nu va ceda vreun minister, in caz de restructurare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National ALDE, Norica Nicolai, a declarat la RFI ca, in opinia sa, este nevoie de "o regandire a formulei de administrare a Guvernului", atragand atentia ca exista "ministere pe care practic populatia nu le cunoaste". Ea spune insa ca ALDE nu este dispusa sa cedeze vreun minister,…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si a Guvernului pentru ca programul de guvernare sa fie dus pana la capat. "Vreau sa intelegeti un lucru, PSD are guvernarea si are mari responsabilitati…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului, precizand ca o va propune la CExN-ul de la Iasi, care va avea loc...

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Serban Valeca, a declarat, luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca nu ar sustine o restructurare a Guvernului. "Ministerul a fost creat cu un program foarte bine stabilit si proiecte complexe care au plecat de acum un an si…

- Vicepresedintele PSD Rovana Plumb a declarat luni ca in sedinta Comitetului Executiv National al partidului se va lua doar o decizie cu privire la un nou ministru al Apelor si Padurilor si ca nu este momentul sa se discute despre o restructurare a Guvernului. "Am vazut in mass-media ca…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Din culisele PSD apar tot felul de informații dintre cele mai controversate. Surse politice vorbesc despre comasarea unor ministere și trecerea Guvernului prin Parlament. Totodata, Antena 3 transmite, tot pe surse politice informația potrivit careia s-ar incerca inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Comitetul Executiv al PSD, forul extins de conducere a partidului, a fost convocat pentru luni, 8 ianuarie, la ora 14.00, la sediul partidului din Kiseleff, informeaza HotNews.ro. Presedintele PSD Liviu Dragnea anuntase miercuri, imediat dupa demisia Doinei Pana din functia ...

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune ca actiunile Parlamentului privind Legile Justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai intra, de la ora 11:00, in dialog cu reporterii Libertatea. Cum se vede de la Bruxelles adoptarea de catre Parlament a noilor legi ale Justiției? Risca Romania sa fie sancționata pentru recentele schimbari legislative? Cat de puternica mai este coaliția de guvernare…

- Aplicarea de catre Comisia Europeana a Articolului 7, Alineatul 1 din Tratatul de la Lisabona, denumit si “Arma Nucleara” la nivel institutional fata de Polonia, ar trebuia sa dea de gandit serios Guvernului PSD-ALDE!Adoptarea celor 3 acte normative de catre catre majoritatea PSD-ALDE, in…

- Aproape 500 de mineri intra in somaj in aceasta saptamana Mineri. Foto: Ilie Pintea Aproape 500 de mineri din Valea Jiului intra în somaj în aceasta saptamâna în cadrul concedierilor colective. Corespondentul RRA Ilie Pintea relateaza ca programul de restructurare de la Complexul…

- Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu, intalnire in biroul lui Dragnea de la Parlament. La discuții participa și primarii de sector din Capitala. De altfel, primarul Capitalei s-a aflat, miercuri dimineața, și la Guvern, la o discuție cu premierul Mihai Tudose. Proiectul bugetului de stat pe 2018…

- Scandalul iscat intre protestatari și jandarmi, in Piața Victoriei, din cauza deciziei de organizare a unui Targ de Craciun chiar in fața Guvernului, a fost comentat și de europarlamentarul Norica Nicolai.Citește și: Gabriela Firea da VINA pe Președinție, Parlament și Guvern pentru incidentele…

- Cristian Preda a cerut, miercuri, în plenul Parlamentului European, suspendarea dreptului de vot al reprezentantilor Guvernului român în Consiliul UE, în baza articolului 7 al Tratatului UE, invocând „o criza grava a statului de drept” generata de modificarile…

- Europarlamentarul roman, Norica Nicolai, a anunțat ca in perioada urmatoare, Comisia Europeana va transmite scrisori tuturor statelor membre pentru a le atrage atenția asupra situației grave in care se afla absorbția Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), existand riscul de a…

- Europarlamentarul PPE, Siegfried Muresan, a comentat, marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Bruxelles, reactia autoritatilor romanesti la mesajul dur venit din partea guvernului american cu privire la modificarile aduse legilor justitiei. Potrivit eurodeputatului, pozitia SUA este justificata,…

- Victor Ponta reacționeaza dupa mesajul transmis luni de Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarile aduse legilor justiției. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca nu ar mai trebui sa fie președintele Camerei Deputaților. „Cat timp Liviu Dragnea…

- Consideram ca este important sa extindem activitatea biroului parlamentar pentru o cat mai buna reprezentare a cetațenilor din județul Alba. Astfel, prin aceasta inițiativa, dorim sa sporim increderea cetațenilor in propriile lor idei, sa dezvoltam exercițiul democratic al dialogului structurat și…

- 700 de galateni au protestat in fata Prefecturii blocand strada in ciuda rugamintilor jandarmilor de a lasa liber carosabilul. Apoi au pornit in mars pe principalele bulevarde ale orasului, tot pe mijlocul soselei. Oamenii au scandat nemultumiti de noul cod fiscal, de legile justitiei, au cerut alegeri…

- "Am spus la caderea motiunii de cenzura initiata de PNL ca nu vom ceda si vom continua lupta, atat in Parlament, dar si prin orice alte mijloace legale, pentru a scapa Romania din ghearele acestei caracatite care incearca sa confiste statul roman. Astazi, membrii si simpatizantii Partidului National…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha.…

- Se anunța un nou protest in strada, la Timișoara. Mai multe sindicate și organizații neguvernamentale cheama romanii in strada, duminica. Organizatorii cer retragerea legilor Justiției și a celor de modificare a codurilor penale, vor respingerea ordonanței de schimbare a normelor fiscale și demisia…

- Europarlamentarul roman din grupul ALDE Norica Nicolai a vorbit in cadrul unui interviu exclusiv pentru TVR MOLDOVA despre principalele provocari si perspective pentru Republica Moldova, in contextul Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles din 24-25 noiembrie.

- Premierul Mihai Tudose a refuzat, joi, sa raspunda la o intrebarea referitoare la „statul paralel“ si daca e afectata activitatea Guvernului. Saptamana trecuta, conducerea PSD a adoptat o rezolutie in care sustine ca reprezentantii „statului paralel si ilegitim“ ar incerca sa puna piedici programului…

- LIVE - PSD, atac la Legile Justitiei. Cand a ajuns Romania atat de jos Analistul Mihnea Stoica este invitatul jurnalistului Mihai Moga in emisiunea ZIUA LIVE de joi, 23 noiembrie. Puteti urmari dezbaterea în direct pe pagina de Facebook Ziua de Cluj sau în playerul video de mai jos.…

- Scandalul scumpirilor s-a rostogolit pana pe masa Guvernului. Premierul a ironizat situația in care s-a ajuns din cauza scumpirii oualor și i-a cerut explicații ministrului Agriculturii. Petre Daea a lansat un atac dur impotriva șefului de la Consiliul Concurenței.

- Confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, alaturi de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale indeamna romanii sa ceara in strada, duminica, demisia imediata a Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului. Totodata, aceștia solicita retragerea legilor…

- Liberalii damboviteni, simplii cetateni si chiar lideri de sindicat au iesit in aceasta seara, in strada pentru a sustine motiunea de cenzura si pentru a protesta impotriva lui Liviu Dragnea si a Guvernului PSD. Liberalii s-au adunat la sediul PNL Dambovita din municipiul Targoviste si au pornit in…

- In cadrul ședinței Guvernului, Premierul Pavel Filip a adus in discuție problema tragicului incident de munca din satul Pașcani."In satul Pașcani a avut loc un tragic incident de munca in urma caruia cu parere de rau avem 3 oameni decedați.

- „Sunt multe lucruri care pot fi criticate, le vom spune, nu putem sti cand va fi dezbaterea, vom fi prezenti la dezbatere, asta este important, fiindca motiunea de cenzura este un instrument extrem de important, indiferent unde stai - pe partea celor care critica Guvernul sau pe partea coalitiei,…

- Manifestantii striga lozinci impotriva PSD si le cer guvernatilor sa revina asupra modificarilor efectuate asupra Codului Fiscal prin ordonanta de urgenta, dar si sa renunte la trecerea prin Parlament a modificarilor aduse legilor justitiei.

- Patronatele au o luna la dispozitie sa negocieze cu salariatii contractele de munca Angajatorii vor trebui sa demareze negocieri cu salariatii, chiar daca nu exista un contract colectiv de munca, in urma trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat, avertizeaza specialistii financiari…

- Negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie au esuat duminica seara ca urmare a retragerii Partidului Liber-Democrat (FDP), dupa mai mult de o luna de discutii, transmite AFP."Este de preferat sa nu guvernam…

- Prim-ministrul Pavel Filip a participat astazi, împreuna cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la deschiderea podului peste râul Nistru, ce leaga localitațile Gura Bâcului si Bâcioc. La eveniment au fost prezenti și reprezentanții mediatorilor și observatorilor…

- Europarlamentarul liberal spune ca este „criminal și iresponsabil” sa nu faci din construirea spitalelor regionale un obiectiv prioritar, criticand in același timp incapacitatea Guvernului de a atrage fonduri europene și de a-și valorifica șansa relocarii EMA la București. Sistemul de sanatate din…

- Europarlamentarul S&D Maria Grapini a declarat, joi, pentru agentia de presa Mediafax, ca premierul Mihai Tudose s-a "hazardat" cand a acuzat multinationalele ca au mobilizat protestatarii din fata Guvernului, sarcina Executivului fiind aceea de a trata toti investitorii echidistant.”Mi-e…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda lanseaza un atac dur la adresa Guvernului, despre care spune ca este "ucigasul mediului economic si fiscal din Romania". Buda are insa un mesaj la fel de dur pentru Liviu Dragnea si Mihai Tudose,dar si pentru ministrul de Finante Ionut Misa: "veti ramane in istorie…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa la Iasi, ca in privinta pachetului de legi privind Justitia ministrul Tudorel Toader respecta ceea ce cere Bruxellesul. ‘Domnul Toader, utilizand standardele europene, pentru ca exista reguli si un gen de a fi comunitar,…

- Justiția este un domeniu în care Republica Moldova înregistreaza întârzieri. Daca s-ar reuși încheierea reformelor în domeniu, ar fi deschis accesul la cele 100 de milioane pe care Chișinaul trebuia sa le primeasca. Declarația a fost facuta de catre Norica…