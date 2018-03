Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a afirmat, sambata, la Galați, ca Romania nu este deocamdata pregatita sa treaca la moneda unica europeana, spunand ca abia in cinci ani economia țarii noastre va permite adoptarea Euro. “Este o disputa si daca consulti mediul academic si economic, inclusiv Banca…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 26 martie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și o moneda din alama, pentru colecționare, dedicate…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 31 de bani pentru un euro, cu doi bani mai puțin decat ieri.Cotatia dolarului american a crescut cu doi bani pana la 16 lei si 55 de bani.

- Sistemul bancar din Romania vede un risc sistemic ridicat si dificil de gestionat in ceea ce priveste cadrul legislativ incert si impredictibil in domeniul financiar-bancar, cu implicatii asupra solvabilitatii, in acest an, reiese dintr-un document publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Pe pagina personal de Facebook, Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de emisiuni radio și TV din Romania, a povestit cu lux de amanunte momentul cand doi taximetrist au fost amendati de politia romana.

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara.…

- Tibi Useriu a castigat cursa Arctic Ultra 6633 pentru a treia oara la rand! Romanul este singurul din lume care a reusit aceasta performanta. Anul acesta, traseul a avut de 617 kilometri. Cursa a debutat pe 8 martie, iar la ea au luat startul patru romani: Tibi Useriu, Levente Polgar, Avram Iancu si…

- ”Dupa Congresul PSD de sambata eu și foarte mulți alți membri de partid care am semnat adeziune pentru un partid social-democrat, realizam ca valoriile, principiile la care am aderat nu mai sunt valabile, PSD. PSD nu e mai nimic din tot ce era in momentul in care am intrat in partid. Deci astazi,…

- Knight Frank, cea mai mare retea globala deținuta privat in domeniul imobiliar, a lansat The Wealth Report, cel mai prestigios studiu asupra averilor private globale. Editia a 12-a a raportului prezinta o perspectiva asupra proprietaților de lux și a bogației. Publicația din acest an conține date privind…

- Congresul PSD a votat Conventia nationala pentru adoptarea monedei euro pâna în 2024, presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirmând ca este un pas obligatoriu pentru ca România sa poata sta la masa bogatilor.

- Un tanar in varsta de 24 ani, cu antecedente penale, care a speriat locatarii unui bloc din municipiul Galați, s-a ales cu dosar penal de distrugere. In seara zilei de 25 februarie, in jurul orei 21:00, un echipaj de jandarmerie aflat in misiune de menținere a ordinii publice pe raza Secției…

- In aceasta dimineata, Banca Nationala a Romaniei a pus in circulatie o moneda de argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian, informeaza banca, potrivit unui comunicat al bancii. Moneda va avea o valoare nominala de 10 lei, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 37 milimetri si o…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6552 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala.Joi, euro a scazut la 4,6539 lei, dupa ce, miercuri, a scazut la 4,6606 lei. Vineri, leul s-a depreciat in raport…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 48 de bani pentru un euro, cu doi bani mai putin decat ieri. Cotația dolarului american crește cu un ban si este de 16 lei și 66 de bani.

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6595 lei/euro, in scadere cu 0,03 bani (-0,01%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6598 lei. Totodata, leul s-a apreciat si…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 13 februarie 2018.Dolarul australian AUD 2,9682 Leva bulgareasca BGN 2,3812Dolarul canadian CAD 3,0009Francul elvetian CHF 4,0413Coroana ceha CZK 0,1835Coroana daneza DKK 0,6253Lira…

- Ana Mocanu a trait o perioada in Africa, acolo unde parintii ei lucrau. Cand a revenit in Romania, fosta asistenta TV a vrut sa se inscrie la o scoala din Romania, dar a avut dificultati, motiv pentru care a trebuit sa repete cativa ani de scoala. A

- Suleyman Uygurov (26 de ani), originar din Turkmenistan, a primit o bursa din partea statului sa studieze in Europa, iar el a ales Romania, pentru ca aici se traieste bine cu costuri reduse, dar si pentru calitatea invatamantului superior. A venit la Galati si a absolvit Facultatea de Inginerie, angajandu-se…

- Vor vorbi, in schimb, Traian Ungureanu, Laszlo Tokes, Cristian Preda, Monica Macovei și alții. Din partea social-democraților, vor vorbi doar Victor Boștinaru și Dan Nica, iar din partea ALDE Renate Weber, Mircea Diaconu, Norica Nicolai. Decizia este una politica, luata de președintele Parlamentului…

- Leul moldovenesc continua sa se consolideze fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi, el s-a apreciat fața de moneda americana cu aproape un ban, iar fața de moneda unica europeana – cu peste 13 bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru data de 7 februarie o rata de schimb…

- Fundatia Inima de Copil are sansa de a primi o finantare de 5.000 euro pentru a sustine in scoala copiii bursieri de la sate. Proiectul de burse “Un sat, Un copil” este in finala Campionatului De Bine pe platforma bursabinelui.ro, iar pentru a ajunge pe podium are nevoie de orice donatie venita din…

- Cursul de schimb leu euro ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, la evenimentul dedicat listarii companiei sale pe piata AeRO.Citeste…

- Eclipsa totala de soare care a avut loc pe 11 august 1999 a un fenomen extrem de mediatizat în România. Banca Nationala a României a emis atunci o bancnota speciala, cea de 2000 de lei.

- Sute de persoane s-au strans, miercuri, la Galați, la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, unde au asistat la manifestarile dedicate Zilei Unirii Principatelor. Totodata, membrii platormei Acțiunea 2012 au desfașurat la statuie un steag tricolor de 50 de metri lungime, transmițand astfel un mesaj…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- Pregatiti-va popcornul pentru ca Martie se anunta a fi o luna interesanta pentru cinefili! Patru filme vor avea premiera in aceasta primavara in cinematografele din Romania, unul mai asteptat decat...

- In perioada 18-20 ianuarie, United a participat in sala sporturilor din Gheorgheni la Cupa Benedek, un turneu international amical alaturi de: Inter Gheorgheni, FK Odorheiu Secuiesc, Imperial WET Miercurea Ciuc si DEAC Debrecen (Ungaria). Chiar daca a avut cateva absente in lot, echipa galateana a avut…

- Opt judete se afla din aceasta dimineata sub cod galben de vant si ninsori, avertizarea fiind valabila pana la ora 22.00. In alte 14 judete, a fost deja instituit, inca de duminica seara, de la ora 20:00, cod galben de ninsori abundente. In restul tarii, meteorologii au anuntat precipitatii moderate…

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% în raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. În ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la…

- Intr-o gradina din Galati au aparut capsunile si chiar au inceput sa se coaca, iar in curte au inflorit galbenelele, flori care apar doar primavara. Specialistii spun ca nu este niciun motiv de ingrijorare si explica aparitiile surprinzatoare...

- Moneda nationala continua si joi sa castige teren in fata euro, dar nu si fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4,6374 de lei/unitate, cu 0,13% mai putin fata de sedinta de miercuri. Dolarul american creste, fiind cotat de BNR la 3,8821 de lei/unitate,…

- Norica Nicolai a spus ca Romaniei nu i se poate reprosa ceva cu privire la respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor romani de origine maghiara. "Era previzibila, eu cel putin ma asteptam la o astfel de atitudine din partea formatiunilor maghiare romanesti, care nu au alta agenda…

- Asa cum a promis, conducerea clubului galatean Phoenix a reusit sa mai transfere un jucator care sa acopere postul de fundas ramas descoperit dupa ce americanul Cameron Rundles a ales sa plece in Belgia de unde a avut o oferta mai buna. Este vorba de jucatorul american Jarvis Threatt, fratele lui Jay…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6365 lei/euro, in creștere cu 0,13% fața de ziua precedenta și dupa doua ședințe in care moneda națiobala s-a apreciat. Joi, banca centrală a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro. Leul a terminat anul 2017 la minimul istoric…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro, in a doua sedința din 2018, in scadere cu 0,23% fața de ziua precedenta. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs din istorie. Anterior, cel mai mare curs euro/leu fusese atins în…

- Luminitele de Craciun, unele mai kitsch, altele mai frumoase, au costat, in general, exorbitant in mai toate orasele sau comunele din tara. O harta interactiva arata cum s-au risipit bani in toata Romania. 0 0 0 0 0 0

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a ajuns la cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs marti, în România. Seismul a avut loc în judetul Buzau, la ora 13.46, la o adâncime de 116 kilometri. Acesta este primul cutremur din anul 2018. Precedentul a avut loc pe 30 decembrie…

- Moneda nationala a Romaniei, leul, a atins astazi cea mai slaba cotatie in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei BNR fiind de 4,6597 lei pentru un euro, in crestere cu 0,90 bani 0,19 in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,6507 lei pentru un euro, informeaza agerpres.ro.Cotatia…

- Doar 17% dintre romani cred ca tara merge in directia buna, la final de 2017, scorul celor satisfacuti de modul in care politicienii isi fac treaba in ceea ce priveste managementul societatii inspre tintele si angajamentele luate in campanii electorale fiind la un minim istoric, arata un sondaj IRES.…

- Euro creste la 4,65 blei lei, fata de 4,64 lei, cursul BNR anuntat vineri si atinge cea mai ridicata valoare din luna decembrie. Moneda europeana a atins maximul istoric atins in fata leului pe 21 noiembrie 2017: 4,6551 lei. Precedentul record a fost atins pe 13 noiembrie la cursul BNR: 4,6495 lei/euro.…