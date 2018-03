Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu este pregatita, in momentul de fata, sa treaca la moneda euro, lucru ce ar putea fi posibil in termen de cinci ani, a declarat, sambata, la Galati, intr-o conferinta de presa, europarlamentarul Norica Nicolai (ALDE). Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea,…

- De la Bruxelles, unde a mers pentru a participa la Consiliul European, presedintele roman a facut o serie de precizari pe teme de interes pentru romani. Unul dintre ele a vizat scrisoarea adresata de premierul Dancila lui Jean Claude Juncker, cu privire la asa-numitele “liste negre”, altul la legile…

- Dupa ce guvernul Dancila a cerut, oficial și iritat, explicații de la Comisia Europeana, despre un document din 2012 interpretat, de curand, ca o imixtiune in trebuiele Justiției, expertul in politici publice Sorin Ionița lanseaza o informație-bomba care pune Executivul de la

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis miercuri presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, o scrisoare in care ii adreseaza rugamintea de a clarifica "aspectele de fapt si de drept" legate de o scrisoare a CE din octombrie 2012, transmisa Ministerului roman al Justitiei, in care se regasesc…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat marti ca nu are inca, la doua zile inaintea summitului UE de la Bruxelles, sprijinul tuturor statelor membre in ce priveste termenii perioadei de tranzitie post-Brexit prezentati luni, transmite AFP. 'Ieri (luni, n. red.), negociatorii…

- Dupa aproximativ șase luni de la transmiterea de catre Comisia Europeana a documentului prezentat de Mihai Gadea, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania ar fi trimis la Bruxelles o lista cu nume de persoane asupra carora ar trebui sa se concentreze atenția justiției și personaje importante care…

- Europarlamentarul social-democrat susține ca acordarea fondurilor europene, și in special a celor de coeziune, trebuie sa țina cont de necesitațile de dezvoltare ale statelor membre, iar țarile sarace nu trebuie sa devina victime ale presiunii bugetare create de Brexit la nivelul bugetului UE.…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta.Potrivit Theresei May, este nevoie…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles, potrivit stiripesurse.ro. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

- Negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a recunoscut ca este posibil sa fie nevoie de verificari la frontiere in Marea Britanie, in contextul in care Bruxelles-ul a publicat un proiect...

- Romania intra in Schengen ”pana in 2019” Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a declarat, într-un interviu televizat, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pâna la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk. "Ma bucur ca guvernul britanic pare sa se indrepte catre o pozitie mai detaliata, dar, daca este adevarat ceea ce a aparut in…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat vineri ca "ar fi fost bine" pentru Londra daca el ar fi detinut functia de premier al Marii Britanii, pe fondul discutiilor privind Brexit, informeaza site-ul postului France 24.

- La sosirea sa la reuniunea informala de la Bruxelles la care se va discuta in principal despre bugetul Uniunii Europene dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, Jean Claude Juncker a tinut sa precizeze ca premierul britanic Theresa May nu l-a informat in legatura cu rezultatele reuniunii…

- Summitul informal european, gazduit vineri de Bruxelles, va reprezenta inceputul unei lungi dezbateri. Liderii Celor 27 vor trebui nu doar sa analizeze cum va fi acoperita o diferenta estimata la 14 miliarde de euro pentru perioada imediata post-Brexit, dar si sa cada de acord asupra prioritatilor…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit. Comisia Europeana afirma ca tranzitia, in timpul careia Marea Britanie va trebui sa respecte regulile UE,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca, dupa intalnirile pe care le-a avut la Bruxelles cu oficiali europeni, a pus bazele "dimensiunii europene a guvernarii" si a anuntat crearea unui grup de lucru pentru absorbtia fondurilor europene. "Noua ani in care am fost deputat european si…

- Sefii de state si guvern din UE se reunesc la Bruxelles Sefii de state si guvern din UE se reunesc la Bruxelles, joi, ca sa discute, informal, despre teme institutionale, dar si prioritatile politice pentru viitorul cadru financiar multianual. La reuniunea informala a Consiliului European,…

- Romania, 33 de mandate in PE Deși atenția publica se concentreaza in aceste zile pe dezbaterea Parlamentului European privind Legile Justiției, ziua de miercuri a adus vești extraordinare pentru țara noastra, dupa ce Legislativul reunit in plenul de la Strasbourg a votat pozitiv amendamentul…

- Comisia Europeana sustine ca presedintele Jean-Claude Juncker apreciaza activitatea desfasurata de seful Reprezentantei CE in Romania, Angela Cristea, in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca i-a aratat sefului statului minciunile transmise de aceasta comisarilor europeni.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti…

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, in cadrul conferinței comune cu președintele Klaus Iohannis, ca in acest moment sistemul judiciar din Romania funcționeaza, dar ca CE nu va accepta pași inapoi in ceea ce privește statul de drept. ”Daca legile justiției…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Un subiect important pe agenda discuțiilor va fi situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ…

- Ministrul propus pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, ca este o sustinatoare a legilor justitiei, afirmand ca are o relatie „foarte buna” cu institutiile de la Bruxelles si va avea un dialog constant cu Comisia Europeana. Aceasta a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua o vizita oficiala la Bruxelles, pe 31 ianuarie, unde urmeaza sa aiba intrevederi cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și Donald Tusk, președintele Consiliului...

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui Klaus Iohannis cu Jean-Claude Juncker.Klaus Iohannis va participa si la reuniunea Colegiului Comisarilor UE, precum si la un dineu de lucru, afirma surse citate de Agenzia…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul Uniunii Europene.Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene. Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui Klaus Iohannis cu Jean-Claude Juncker.…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca "CE bate campii", referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. "Care…

- Comisia Europeana a lansat, ieri, un nou apel dur la adresa Parlamentului Romaniei in legatura cu modificarea Legilor justitiei si a Codurilor penale. Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans, au facut publica o declaratie comuna in care avertizeaza…

- Costul pentru Romania al pozitiei oficiale a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui, Frans Timmermans, cu privire la modificarea legilor justitiei, este "afectarea grava a imaginii tarii noastre in plan european si international", se afirma intr-un comunicat…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul de la Lisabona), exista…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferința la nivel inalt cu tema „Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea cadrului financiar multianual“, organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…