Vicepreședintele ALDE Norica Nicolai a declarat, vineri, ca Mircea Diaconu- candidatul ALDE-PRO Romania risca sa nu poata fi reprezentat in secțiile de votare. Nicolai invoca o hotarare a Biroului Electoral Central care, daca se aplica, ALDE și PRO Romania vor avea mult mai puțini reprezentanți in birourile electorale județene in secțiile de votare comparativ cu celalate partide parlamentare.