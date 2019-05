Norica Nicolai: Aceste alegeri europarlamentare vor decide viitorul Europei

Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-NEuroparlamentarul ALDE Norica Nicolai, a declarat, sambata, ca dezbaterea electorala premergatoare alegerilor din 26 mai s-a concentrat pe disputele politice interne, desi acest scrutin "va decide viitorul Europei". "E o campanie in care s-a vorbit foarte putin despre Europa, despre UE. Dezbaterea…

- La alegerile europarlamentare din 26 mai se va decide realmente viitorul Europei, cetatenii avand de ales intre partidele traditionale si cele extremiste, care vin cu sloganuri, dar nu cu solutii, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis, la Sibiu, inainte de inceperea Summitului informal al sefilor…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a lansat vineri, de la Timisoara, un apel la cetatenii Romaniei sa isi exercite dreptul electoral in 26 mai, sa voteze pentru viitorul Europei. "Mergeti la vot! Daca va temeti de viitor, pentru ca unii oameni se tem de viitorul lor, atunci…

- Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) a depus, marti, la Biroul Electoral Central, listele cu cele aproximativ 400.000 de semnaturi si lista candidatilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat ca formatiunea propune romanilor…

- In condițiile in care majoritatea cetațenilor europeni doresc sa fie in UE și se bucura de avantajele Uniunii Europene, totuși mulți nu participa la aceste alegeri. De aceea, reprezentanții Parlamentului European invita cetațenii europeni, inclusiv pe cei din Romania, sa ...

- Lidera Uniunii Crestin-Democrate din Germania și-a prezentat și ea planul privind Europa. Presa observa ca moștenitoarea Angelei Merkel nu împartașește total viziunea lui Emmanuel Macron privind renașterea Europei, noteaza RFI Romania.