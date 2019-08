NORI NEGRI pentru PSD: Adrian Țuțuianu anunță că 'nu poate exista o alianță cu un partid politic aflat la guvernare' Vicepreședintele ProRomania, Adrian Țuțuianu, a declarat ca partidul sau nu se grabește sa intre la guvernare și ca "nu poate exista o alianța cu un partid politic aflat la guvernare". El a spus ca ProRomania este deschis sa discute cu "toata lumea", potrivit Mediafax. "Nu ne grabim sa intram la nicio guvernare. Trebuie sa constat ca aceasta știre, astazi, in contextul la ce s-a intamplat la Caracal este printre puținele știri politice care au ieșit in evidența. Daca ne uitam la comportamentul ProRomania din ultima luna veți putea observa ca noi vrem sa discutam cu toata lumea. Am dat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

