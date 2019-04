Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au chemat-o pe Viorica Dancila in Parlament, luni, la ‘Ora Premierului’, pentru a da socoteala cu privire la Taxa pe lacomie (OUG 114). PNL -iștii cer abrogarea acestui act normativ pentru ca ar duce Romania in faliment prin masurile introduse. Președintele PNL , Ludovic Orban , arata ca…

- Reprezentantii Goldman Sachs Group, una dintre cele mai puternice banci de investitii, considera ca economia globala a intrat deja în recesiune. Cea mai sensibila situatie este în Europa, unde Italia a intrat deja în recesiune, iar Germania se afla foarte aproape de…

- Economia romaneasca va continua sa creasca in urmatorii doi ani, cu procente de 5,5% in 2019 si 5,7% in 2020, urmand ca avansul sa incetineasca in 2021 cand este prevazuta o majorare a Produsului intern brut de 5%, estimeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) in "Strategia fiscal-bugetara pentru perioada…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca actualii guvernanti sunt singurii vinovati pentru prabusirea leului, cresterea ROBOR, pentru „toate dezechilibrele” create in economia romaneasca. „Mesajul PNL este foarte clar – singurii vinovati pentru prabusirea leului, pentru cresterea ROBOR,…

- Leul s-a depreciat din nou in fața euro și a dolarului american, moneda naționala bifand un nou record negativ, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Euro a ajuns marți la 4,7142 lei, dupa ce luni era 4,7081 lei, deprecierea leului fiind de 0,13%. Dolarul american a…

- ”Ii asiguram pe cei care au facut postarea ca BNR este, desigur, foarte preocupata de cei care au credite, dar este la fel de preocupata și de cei 10 milioane de cetațeni care au depozite in banci. Ca dovada, dobanda de politica monetara este de 2,5 %, ca in SUA, și nu am mai schimbat-o de mai bine…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in decembrie 2018, fata de luna anterioara, cu 15,6 puncte, pana la valoarea de 28,7 puncte, din cauza scaderii ambelor componente ale indicatorului, arata datele publicate, marti,…

- Patru din zece IMM-uri sustin supraimpozitarea bancilor, arata un sondaj realizat de Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România (CNIPMMR) si prezentat de luni.