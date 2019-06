Stiri pe aceeasi tema

- Natura a „respectat” codul roșu de furtuna anunțat de meteorologi, iar o furtuna puternica s-a abatut asupra județului Timiș in aceasta seara. Norii negri care au acoperit astazi cerul Timișoarei au fost aproape identici cu cei de acum patru zile, cand capitala Banatului a avut mai puțin de suferit,…

- Meteorologii au emis, luni, noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuni, valabile in localitati din judete situate in zonele Moldovei, Munteniei, Banatului, Olteniei si Crisanei, pe durata orei...

- Cand toate prognozele aratau vreme caniculara de 33 de grade fara niciun norișor, vineri dupa amiaza peste zona de est și centrala a Timișoarei sa napustit o furtuna foarte violenta. Deși a durat doar cateva minute furtuna a provocat ruperea unor copaci distrugerea umbrelelor de pe terase și cateva…

- Natura si-a aratat iar forta devastatoare. Norii s-au rupt deasupra judetului Alba, iar puhoaiele au devastat trei localitati. Sute de gospodarii au fost inundate, iar apele au luat cu ele mai multe masini.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe atentionari nowcasting cod portocaliu si galben de vreme severa in mai multe judete. Vor fi ploi torentiale, grindina si vijelii. Astfel, potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o avertizare nowcasting Cod galben de furtuna pentru patru judete din Moldova, valabila pana la ora 15:15. Potrivit meteorologilor, in judetul...

- Trei explozii au zdruncinat luni seara orasul Jalalabad din estul Afganistanului, facand cel putin trei morti si 20 de raniti, potrivit unui prim bilant, au indicat autoritati locale, citate de AFP potrivit Agerpres 'Au avut loc trei explozii consecutive la Talashi Chawk, centrul capitalei…

- Furtuna de astazi care s-a abatut asupra Timișoarei și a localitaților din apropiere a lasat urme serioase. Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina in nu mai puțin de 21 de cazuri, majoritatea in municipiul de pe Bega. Fenomenele meteorologice periculoase au inceput in jurul orei 15.00.…