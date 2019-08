Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opoziției britanice, Jeremy Corbyn, a informat miercuri ca va cere o moțiune de cenzura impotriva guvernului Boris Johnson pentru a evita ieșirea Marii Britanii din UE fara un acord, relateaza Mediafax citand site-ul postului CNN.

- SUA ar sprijini cu entuziasm un Brexit fara acord in cazul in care Guvernul Marii Britanii va lua aceasta decizie, a declarat consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala, John Bolton, in cursul unei vizite intreprinse la Londra, scrie MEDIAFAX.

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…

- A fost nevoie ca Boris Johnson sa "amenințe" ca va fi prim-ministru pentru ca liderul laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, sa abandoneze ambiguitatea cu privire la Brexit: el nu a spus niciodata "negru pe alb" daca se pronunta sau nu pentru ramânerea Regatului Unit în…

- Marian Oprișan nu a dorit sa comenteze acuzațiile Gabrielei Firea, care a spus ca ii este groaza ca liderul PSD Vrancea face strategia politica a partidului, spunand ca nu raspunde acestui gen de „mahala politica”.„Sunt un om cu experiența de vreo 25 de ani, sunt de vreo 30 de ani in PSD.…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat ca ar fi o ''sinucidere politica'' sa se continue scenariul unui Brexit fara acord prin alegeri generale, adaugand ca daca va deveni presedinte al Partidului Conservator si, implicit, premier al Regatului Unit va incerca sa obtina…