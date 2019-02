Nordul Spaniei afectat de aproape 50 de incendii de pădure Peste 700 de persoane luptau duminica seara impotriva a circa 50 de incendii in nordul Spaniei, dintre care unele se suspecteaza ca sunt de origine criminala, relateaza autoritatile regionale citate luni de EFE. "Un numar de 48 de incendii erau active la sfarsitul zilei. In cursul zilei de duminica se inregistrau 50 de incendii, 760 de persoane din diferite administratii fiind implicate in stingerea lor", a informat intr-un comunicat guvernul regional din Cantabria. Foto: (c) CANTABRIA REGIONAL GOVERNMENT HANDOUT / EPA De la declansarea primelor focare joi, in aceasta regiune muntoasa din nordul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

