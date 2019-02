Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Cluj au cumparat lasere si sisteme ultrasunete pentru a-i scapa pe clujeni de invazia pasarilor nedorite. Specialistii susțin ca in oras sunt cateva mii de exemplare, iar principala cauza a inmulțirii lor o reprezinta gropile de gunoi.

- Probleme pe șoselele din Bistrița-Nasaud din cauza ninsorilor abundente cazute duminica. In localitatea Dumitra, un utilaj a derapat, iar pe DN 17, trei tiruri nu au reușit sa urce spre Tihuța. Ninsorile abundente care au cazut in cursul zilei de duminica in județul Bistrița-Nasaud au cauzat probleme…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe intreg teritoriul judetului Neamt, insa niciun drum nu este blocat, carosabilul fiind acoperit cu zapada, potrivit unei informari remise, marti, AGERPRES, de biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt. Sectia de Drumuri…

- V.S. Avand in vedere temperaturile extrem de scazute din aceste zile și faptul ca exista posibilitatea apariției – in perioada urmatoare – a unor precipitații importante sub forma de ninsoare, ieri a fost convocat comandamentul de deszapezire al municipiului Ploiești. Autoritațile locale spun ca sunt…

- Oameni din intrega lume au sarbatorit Revelionul in aer liber, unde trecerea in noul an a fost sarbatorita prin spectacole de artificii care iti tare rasuflarea. Iata cum s-a vazut Revelionul 2019 in lume: Moscova Paris Berlin Madrid Dubai In Dubai, trecerea in anul 2019 a fost marcata cu un grandios…

- Un numar de 32 de utilaje au intervenit in ultimele ore pe soselele administrate de Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu. Este vorba de: DN 66, DN 67, DN67B, DN67 C, DN67D si DN6B. A fost raspandita cantitatea de 285 ...

- [caption id="attachment_18556" align="alignleft" width="300"] Fotografie din arhiva Expresul[/caption] 700 tone de nisip și 50 tone de sare, utilaj de deszapezire, harți cu indicarea strazilor unde trebuie sa intervina - iata ”arsenalul” cu care intra in iarna Primaria Ungheni. Potrivit primarului…