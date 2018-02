Nordis: Cererea de inchiriere a apartamentelor situate in zona de nord este mai mare la inceputul acestui an cu 30-40%

Stiri pe aceeasi tema

- Compania imobiliara Re/Max va avea, incepand din martie, o noua franciza in Bucuresti, Re/Max Home Connection, reteaua ajungand astfel la 25 de birouri in toata tara. Totodata, de la inceputul anului au mai fost deschise doua birouri, unul in Satu-Mare si un altul in Capitala. Re/Max Smart,…

- Cererea pentru locuințe de inchiriat aflate in zona de nord a Capitalei a crescut cu circa 30%-40% la inceputul anului 2018 fața de perioada similara a anului trecut. Motivul? Numarul tot mai mare de angajați care vin in București pentru a lucra in marile companii care iși au sediile in zona. Cartierul…

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- Ceata de marti dimineata din Bucuresti a determinat redirectionarea mai multor curse aeriene ce avea destinatia Bucuresti spre alte aeroporturi, potrivit Digi 24.Ceata a provocat probleme pentru traficul aerian de pe Henri Coanda. Cinci curse aeriene nu au putut ateriza pe aeroportul bucurestean. Patru…

- Baiatul de noua ani, care ar fi fost trimis acasa de medicii de la Spitalul Municipal din Oradea, desi se afla in coma, va fi transferat la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala, in cursul zilei de vineri, cu un elicopter SMURD, potrivit informatiilor oferite de Ministerul Sanatatii.

- Jucatoarele lui CSM București au fost surprinse la dușuri dupa meciul caștigat luni pe terenul lui Roman, scor 29-25. Organizatorii n-au pus niciun fel de perdea in zona geamului de la dușuri, iar jucatoarele din Capitala au fost surprinse in toata splendoarea lor de spectatorii care plecau de la meci.…

- In ianuarie 2018, cererea in zona Aviației, din București a crescut pe fondul numarului mare de specialiști romani veniți din orașele secundare, angajați in posturi cheie la companiile din zona Barbu Vacarescu – Floreasca – Pipera. Cele mai cautate au fost apartamentele de doua camere din zona Aviației.…

- Participarile la targurile de turism sunt printre singurele masuri de impact in dezvoltarea incomingului, insa un demers de promovare sustinut facut de autoritatea de stat ar putea atrage o crestere interesanta a investitorilor care sa parieze pe destinatia Romania. "Din pacate, la targuri…

- Vivo Food Bar deschide un restaurant specializat in burgeri gourmet, in complexul de birouri AFI Park, la parterul cladirii numarul 5, intr-un spațiu cu o suprafața totala de 317 mp. Astfel, VIVO Food Bar se alatura celorlalți chiriași din cladirile de birouri AFI Park 4&5, companiile Cameron, Telus,…

- Un accident rutier a avut loc duminica dimineata in zona Floreasca, din Capitala. Implicate au fost doua masini de lux. In urma impactului, unul dintre autoturisme a fost la un pas sa plonjeze in lacul Floreasca.

- Te-ai obișnuit sa-ți faci o lista cu planuri la fiecare inceput de an? Cum sa reușești sa te ții de ele, ce strategii sa adopți pentru partea financiara sau pentru sanatate te invața patru specialiști care au participat la o noua ediție Atelierele de Idei Unica. Peste 100 de cititoare ale revistei au…

- George Ivascu, propus de PSD pentru functia de ministru al Culturii, este actor, regizor, dar si manager si fondator al Teatrului Metropolis din Bucuresti, fiind un sustinator si promotor al tinerei generatii de creatori.VEZI AICI LISTA COMPLETA A VIITORULUI CABINET DANCILA Nascut pe…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Mega protest, în aceasta seara, în Capitala! Mii de oameni din toata țara se vor aduna în Piața Univeristații, nemultumiți de legile justiției si de modificarea Codului penal și a Codului fiscal.

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de nisnori și viscol, iar in Bucuresști e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. E adevarat ca a nins și in București, spre bucuria copiilor, chiar daca stratul de nea a fost relativ subțire, dar au…

- Spitalul Metropolitan este o necesitate pentru Capitala, dar proiectul prin care urma sa fie atribuit terenul din Pipera, unde trebuia sa fie construit acest spital, nu a putut trece in Consiliul General din cauza "jocurilor obscure" ale PNL, a declarat deputatul Andrei Gerea, presedinte ALDE Bucuresti.

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- Un numar de 5 autobuze RATB vor merge catre Tulcea. Decizia a fost votata astazi de consilierii generali in cadrul ședinței ordinare, la propunerea primarului Gabriela Firea. „Am primit o solicitare din partea domnului primar și din partea Asociației municipiilor de a ne alatura altor primarii țara…

- Un tanar dintr-o comuna de langa București a pus la punct un plan ingenios de a scoate bani. Se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la oamenii carora le spunea ca poate sa le rezolve anumite probleme. Anul trecut tanarul de 34 de ani l-a abordat pe proprietarul…

- Mișcarea Naționala „VOIEVOD” și Mișcarea de Tineret „Urmașii Lui Ștefan” le cer responsabililor din cadrul MAI sa intreprinda toate masurile necesare pentru inlaturarea cerșetorilor de pe drumurile din capitala, astfel asigurind siguranța persoanelor in trafic. Cererea vine dupa ce, pe 14 ianuarie 2018,…

- Inventivitatea infractorilor nu mai e de mult o noutate pentru polițiștii care sunt, mai tot timpul, pe urmele raufacatorilor. Un individ dintr-o comuna de langa București a ticluit un plan ingenios de a scoate bani. Țeparul se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la…

- Liderii PSD sunt convocati de urgenta la Bucuresti pentru a aplana scandalul din sanul partidului. Disputele dintre Dragnea si Tudose au scindat formatiunea politica in doua tabere si risca sa se ajunga la o ruptura. Ingrijorati de situatia creata, care nu este o premiera, liderii din teritoriu s-au…

- Interesul pentru cladirile de birouri scumpește prețurile la terenuri in Cluj Prețurile la terenurile pentru cladirile de birouri s-au marit la Cluj cu pana la 15% in ultimul an, conform datelor companiei de consultanța imobiliara Colliers International, puse la dispoziția ZIUA de CLUJ. …

- Citeste si: Un salariu pe zi in Romania. Cat castiga un head of marketing De ce trebuie sa se fereasca angajatorii: Sunt situatii in care angajatii noi vin pe salarii cu 20-30% mai mari fata de ceilalti. Riscul este ca cei din urma sa devina toxici ♦ Angajatii din Bucuresti, din Cluj sau din Timisoara…

- Valoarea totala a tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare (exceptand segmentul industrial) a crescut semnificativ in 2017 fata de 2016, depasind pragul de 350 milioane euro la nivel national, aproximativ 70% din aceasta valoare revenind Capitalei, unde tranzactiile cu terenuri pentru dezvoltari…

- Valorile apartamentelor din București au crescut cu 2,5% in grila notarilor pentru 2018, ca urmare a scumpirii apartamentelor, scrie Economica.net . Consecința: vom plati taxe notariale mai mari pentru orice apartament achiziționat in Capitala. Valorile apartamentelor cu doua camere, confort I, construite…

- "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai multe echipe de ingineri care lucreaza la dezvolrarea sistemelor de operare, a platformelor de virtualizare si a tehnologiilor de retea care stau in spatele serviciilor web ale Amazon (Amazon…

- ♦ Pe langa programatori si traducatori, compania cauta si 4 persoane care sa gestioneze recrutarea a peste 1.000 de oameni. Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a carui expansiune catre noi teritorii - precum publi­ci­tatea online sau comertul prin ma­gazine…

- Vrei sa fii angajat la gigantul american? Acum e momentul. Amazon, cel mai mare retailer online din lume, recruteaza angajati pentru noul sau centru din Bucuresti. Primele 20 de pozitii disponibile sunt pentru ingineri software sau traducatori. “Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in…

- Doi hackeri romani, un barbat si o femeie, acuzati in Statele Unite ca au accesat ilegal computere conectate la camere de supraveghere din Washington, au fost retinuti la Bucuresti in vederea extradarii. Cei doi au fost pusi sub acuzare in ...

- Cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate, respectiv 49%, din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti, potrivit datelor companiei de consultanta imobliara CBRE privind piata de birouri pe trimestrul al treilea al acestui…

- Un accident grav in care au fost implicate trei autoturime s-a produs miercuri la pranz in zona Aviatorilor din Capitala. In urma accidentului, o persoana a fost ranita, informeaza Romania TV.

- Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti au continuat sa se scumpeasca în noiembrie, atât fata de luna anterioara, cât si fata de perioada similara a anului trecut.

- Mai multe restrictii de trafic vor fi impuse astazi in Bucuresti, in contextul funeraliilor fostului suveran Mihai I. Aceste restrictii vor afecta circulatia rutiera pe Calea Victoriei, Bulevardul Unirii si Splaiul Independentei, precum si traficul pietonal. 0 0 0 0 0 0

- Manifestantii din Bucuresti ar urma sa se adune in Piata Victoriei in jurul orei 18.00, cu drapele marcate cu doliu, apoi sa plece intr-un mars comemorativ pana la Piata Regelui, unde sa depuna coroane si sa aprinda candele. Evenimente de comemorare vor avea loc si in Pitesti si Oradea (Parcul 1 Decembrie).…

- Cu toate ca Nicolae este unul dintre cei mai iubiți sfinți, fiind patronul famiiliei și al copiilor, puțini bucureșteni știu de prezența sfintelor sale moaște in ultima și singura ctitorie din Capitala a Sfantului martir Constantin Brancoveanu (1688-1714).

- Premierul Mihai Tudose a facut o gluma la petrecerea privata organizata de PSD, in zona Floreasca, din Bucuresti, potrivit Antena 3.Seful Executivului a scos limba la Codrin Stefanescu.Liderii PSD petrec in Capitala, in avans, de Sfantul Nicolae.Sursa foto: Captura Antena 3 ...

- Fiica cea mica a lui Traian Basescu pare sa fi trecut peste divortul de Bogdan Ionescu, consolandu-se in bratele unui barbat mai tanar cu 12 ani. De trei luni incoace, Elena Basescu radiaza. Si asta datorita noii povesti de dragoste pe care o traieste impreuna cu Catalin Tomata, un tanar din Bucuresti.…

- Din respectivul document nu reiese insa clar și care este motivul ce a dus la o astfel de decizie dura. Se știe doar ca laboratorul de la București nu mai are voie sa desfașoare activitați, care includ și analiza probelor de sange și de urina, potrivit digisport.ro. In aceste condiții, probele…

- In ultimii ani, zona Aviatiei - Calea Floreasca - Barbu Vacarescu din Capitala s-a consacrat ca un nou pol de business, unde dezvoltatori internationali, precum Globalworth, Portland Trust sau Skanska, au construit sute de mii de spatii de birouri. Ca urmare, aceste cladiri moderne, de mari dimensiuni…

- Despre regretata actrița de comedie Cristina Stamate s-a spus ca a murit singura și ca nu mai are rude care sa se poata ocupa de inmormantarea sa, dar la priveghiul vedetei a fost prenta o persoana din familie. Trupul neinsuflețit al Cristinei Stamate a fost depus marți la Teatrul Constantin Tanase…

- Corina Chiriac a facut dezvaluiri despre situația financiara a celei care a fost actrița Cristina Stamate. Cristina Stamate a murit fara sa mai aiba vreo ruda in viața. Astfel ca de inmormantarea artistei se vor ocupa colegii sai de la teatru. Cristina Stamate nu avea o situație finaciara tocmai buna,…

- Mirela Boureanu Vaida este copleșita de dispariția Cristinei Stamate, cea care a adus zambetul pe chipurile a milioane de romani cu rolurile interpretate. In ediția de luni a emisiunii pe care o prezinta la Antena 1, Mirela Boureanu Vaida a fost copleșita de durere. Moartea actriței de comedie Cristina…

- Cea mai ieftina locuința din Dorobanți se vinde cu doar 24.990 de euro. Este vorba despre o garsoniera, confort 2, aflata la parterul unui bloc cu 5 etaje din 1938. Locuința se afla in imediata apropiere a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” și necesita lucrari de renovare, potrivit anunțului de vanzare…

- Andreea produce legume, fructe si mezeluri la ferma ei din judetul Giurgiu. Are un magazin online unde primeste comenzi pentru alimentele certificate, dar de curand a descoperit o noua metoda prin care sa isi duca produsele mai aproape de clienti. Posteaza in grupurile de Facebook ale mai multor…