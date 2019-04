Stiri pe aceeasi tema

- UE, ”pregatita de negocieri cu SUA” pentru eliminarea tarifelor comerciale Comisarul european pentru comert, Cecilia Malmström. Foto: ec.europa.eu. Uniunea Europeana este gata sa înceapa imediat negocierile cu Statele Unite pentru eliminarea tarifelor comerciale, iar un acord ar putea…

- Moscova urmareste indeaproape situatia legata de planurile SUA de a desfasura temporar in Romania sistemul de aparare antiracheta THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), a declarat ministrul adjunct de Externe rus, Aleksandr Grusko. "Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune:…

- Vicepremierul Ana Birchall a participat alaturi de mai mulți oficiali, printre care și Gordon Sondland, ambasadorul Statelor Unite pentru relatia cu Uniunea Europeana, la o cina comuna in onoarea noului ambassador al UE in SUA, Stavros Lambrinidi. ,,A fost o onoare și o deosebita placere sa fiu impreuna…

- Uniunea Europeana achiziționeaza, inaintea alegerilor din luna mai, un sistem de alerte care sa contracareze razboiul dezinformarii practicat de Federația Rusa. Statele membre sunt interconectate la o platforma care va permite o reacție rapida. Semnalul de alarma privind pericolele la adresa democrației…

- Rusia este deschisa dialogului, dar nu va bate la usi inchise, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul discursului sau anual sustinut miercuri in fata celor doua camere reunite ale Parlamentului rus, cu referire la relatiile in prezent tensionate dintre Federatia Rusa si SUA, dupa retragerea…

- Irina Alksnis În interpretarea atașatului de presa al Ambasadei americane Andrea Kalan, acest lucru a rasunat în felul urmator: „Demonstrarea facuta de catre Rusia a ceea ce ea numește racheta 9М729 nu schimba concluziile ca acest sistem încalca prevederile Tratatului.…