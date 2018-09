NORD ONE asigura confortul de a avea totul aproape Dezvoltatorul proiectului NORD ONE se mandrește cu o experiența indelungata pe piața imobiliara din Timișoara. De curand, acesta a incheiat cu succes proiectul Nordic Residence Park (Dumbravița), succes care s-a concretizat in 140 de case vandute in doar 4 ani. Prin NORD ONE, dezvoltatorul iși continua misiunea de a investi in performanța și de a alege cele mai bune zone de locuit. „Timișoara crește și se modernizeaza. Timișoreanul modern este tot mai ocupat, iar timpul petrecut in trafic este inca o problema cu care ne confruntam zilnic. Pornind de la aceste premise, am ales sa construim… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o parte a abonaților Aquavas au experimentat cu succes metoda nedeclararii corecte a consumului lunar, aceștia au gasit o modalitate și mai eficienta prin care sa nu mai plateasca niciun leu. Declara ca nu mai locuiesc in apartamentele respective, deși acolo stau in continuare. Se intampla acest…

- Printre altele, protestatarii au scandat "Demisia", au purtat lozinci antiguvernamentale si au stat câteva minute cu mâinile ridicate, informeaza Agerpres. Protestatarii s-au adunat în Piata Unirii din Cluj-Napoca în urma unui apel pe Facebook, intitulat…

- Peste o suta de pompieri au actionat in interiorul Palatului Episcopiei Greco-Catolice, fiind afectata o suprafata de aproximativ 1.300 de metri patrati, acoperisul si tavanul etajului intai. "Cei peste o suta de pompieri militari au actionat cu zece autospeciale, cu apa si cu spuma si doua…

- O eroare a Facebook a afectat mai multe conturi ale platformei social media, astfel ca unele mesaje au disparut dupa cateva minute de la publicarea lor de diversi utilizatori, scrie The Independent.Mai multi utilizatori au semnalat ca si-au actualizat paginile si au descoperit apoi ca ele…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat la incidentele violente din Piata Unirii, spunand ca Ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicații pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara. “Intr-o democrație autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violența nu este…

- „Anunțam, cu parere de rau, ca evenimentul de arta contemporana al anului, expoziția WOMAN, ALL TOO WOMAN, nu se va desfașura in spațiul Muzeului «Corneliu Mikloși». Prin eforturile susținute ale organizatorilor, META Spațiu, S.T.P.T., Primaria Municipiului Timișoara și Muzeul de Arta din…

- Pe langa imbunatatirea aspectului, a conditiei fizice si a sistemului cardiovascular, un astfel de aparat iti poate oferi si un mod placut de petrecere a timpului liber. Mai mult, pretul platit pentru o banda de alergare este mult mai mic decat acum cativa ani, iar in randurile urmatoare…

- Dupa modelul altor orașe precum Sibiu sau Cluj, timișorenii s-au adunat vineri langa Parcul Botanic, la un indemn lansat pe Facebook, și au inceput sa traverseze incontinuu o trecere de pietoni. Imediat, in zona s-au format cozi mari, șoferii au inceput sa claxoneze, unii dintre ei devenind…