Nord-estul Australiei, afectat de inundaţii excepţionale Inundatii exceptionale au lovit nord-estul Australiei, dupa ce ploile musonice care afecteaza aceasta regiune tropicala au fost mai intense decat de obicei, informeaza AFP.



Ploile devastatoare s-au dovedit insa o usurare pentru unii fermieri din statul Queensland - care se confrunta cu o seceta severa - , la fel ca si pentru cei din statele New South Wales (est) si Victoria (sud).



Biroul australian de meteorologie a avertizat duminica cu privire la caderea de noi precipitatii si a producerii de tornade in zilele urmatoare.



In Queensland,…

