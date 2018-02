Stiri pe aceeasi tema

- Cei 22 de sportivi nord-coreeni trimiși de liderul Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea ajunge in lagare daca se intorc acasa fara medalii. Potrivit Daily Mail, exista temeri privind intoarcerea la Phenian a delegației nord-coreene care participa la competițiile…

- O fosta majoreta din Coreea de Nord a descris cum a fost indoctrinata de propaganda regimului de la Phenian, pentru a ajuns in echipa trimisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud.

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar marti se vor acorda 5 medalii de aur, la patinaj artistic (dans pe gheata, programul liber), schi acrobatic (halfpipe feminin), biatlon (stafeta mixta), short-track (stafeta 3.000 m feminin), combinata…

- Echipajul format din Mihai Cristian Tentea si Nicolae Ciprian Daroczi ocupa locul 16 dupa primele doua manse ale probei de bob-2 masculin, desfasurate duminica, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud). Tentea si Daroczi au terminat pe locul 14 prima mansa (49 sec 69/100), iar…

- Majoretele lui Kim Jong-un au atras atenția tuturor spectatorilor de la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, punand in scena un spectacol hipnotizant, dar in spatele caruia toți membrii audienței simțeau ca se ascunde un secret sumbru. Totuși, cum arata povestea de viața a unei femei care a fost un…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca a ales sa o ignore pe Kim Yo Jong, sora liderului regimului de la Phenian, in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, relateaza site-ul postului CNN.

- Rezultat de excepție pentru sportul romanesc la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, din Coreea de Sud. Raluca Nicoleta Stramaturaru s-a clasat pe locul 7 in finala probei de sanie. Este cea mai buna clasare a unui sportiv roman in ultimele șapte ediții ale Jocurilor Olimpice. In 1994, in Norvegia,…

- Raluca Stramaturaru, sportiva romanca in varsta de 32 de ani, a obtinut cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurilor Olimpice de Iarna din ultimii 24 de ani, in cadrul Olimpiadei de la Pyeongchang, din Coreea de Sud. Sportiva romanca concureaza inca din anul 1996 la proba de sanie, insa…

- Sportiva romana Raluca Stramaturaru ocupa locul 10, dupa primele doua manse ale probei individuale feminine de sanie, desfasurate luni la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud).Stramaturaru a fost cronometrata cu timpul de 1 min 33 sec 001/1000, 46 sec 469/1000 (locul 8) in prima…

- Tillerson efectueaza o vizita in Egipt, prima etapa a unui turneu diplomatic in Orientul Mijlociu care va mai cuprinde Kuweit, Liban, Iordania si Turcia. Intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul de externe egiptean, oficialul american a spus ca Washingtonul ramane angajat fata de…

- Numerosi sud-coreeni raman prudenti dupa vizita istorica, in Coreea de Sud, a surorii liderului Kim Jong-un, intrebandu-se daca zambetul ei era o promisiune sau doar o operatiune de sarm din partea recii dictaturi nord-coreene, scrie AFP. Kim Yo-jong, care a plecat inapoi in Nord duminica, a devenit,…

- "Ofensiva de sarm" a Coreii de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang nu va reusi sa creeze nicio divergenta intre Coreea de Sud si Statele Unite, a afirmat duminica secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Stiu ca oamenii cauta se gaseasca vreo divergenta intre Coreea…

- Sora mai mica a liderului de la Phenian s-a aflat in centrul atentiei inca de la sosirea sa in Coreea de Sud, pentru o vizita istorica de trei zile, ca parte a ritualului de participare la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna. Prin marea de cameramani si jurnalisti, Kim Yo-jong a trecut…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar luni se vor acorda 8 medalii de aur, la snowboard (slopestyle feminin), patinaj artistic (proba pe echipe), schi alpin (slalom urias feminin), biatlon (urmarire feminin si masculin), patinaj viteza…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat ca tara sa si Coreea de Sud sunt de acord ca ar trebui mentinuta presiunea asupra Coreei de Nord, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru IT-isti. Ce le transmite romanilor vizati de Declaratia 600 / VIDEO…

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar duminica se vor acorda cinci medalii de aur, la snowboard (slopestyle masculin), schi alpin (coborare masculin), schi fond (schiatlon masculin), sanie (simplu masculin) si biatlon (sprint masculin).…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american s-a aflat in proximitatea lui Kim Yong-nam pentru o perioada scurta de timp, dar cei doi au incercat sa se evite, conform informațiilor agenției de știri Yonhap. Jocurile Olimpice de iarna 2018. Pence și Kim ar fi urmat sa fie oaspeții…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american, Mike Pence, a plecat dupa cinci minute de la o cina unde ar fi trebuit sa stea la aceeași masa cu șeful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, scrie BBC. Au…

- Vicepresedintele american Mike Pence a evitat sa participe vineri la un dineu organizat inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in si cu seful statului nord-coreean Kim Jong Nam, a anuntat Seulul,…

- Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a sarit peste o cina in cadrul careia ar fi trebuit sa imparta masa cu președintele Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, scrie BBC. Mike ...

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA. Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA. Vineri sunt programate intreceri la curling, schi acrobatic si patinaj artistic, precum si ceremonia de deschidere.…

- Romania este reprezentata la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang de 28 de sportivi. Mai jos aveti lista sportivilor si antrenorilor romani prezenti la competitia din Coreea de Sud, dar si programul tricolorilor nostri. Prima care va intra in focuri va fi schioarea Timea Lorincz, sambata, la...

- Primele Jocuri Olimpice hibernale din Coreea de Sud vor debuta azi, cu promisiunea spectacolului deplin, unul care a costat 10 miliarde de dolari. PyeongChang este cel mai mic oraș-gazda, de la Lillehammer 1994 incoace. I se mai spune și "Happy 700", ceea ce inseamna ca se afla la 700 de metri deasupra…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie. Vineri sunt programate intreceri la curling, schi acrobatic si patinaj artistic, precum si ceremonia de deschidere. VINERI 9 FEBRUARIE 01,35 (ora Romaniei) curling, dublu mixt: Coreea de Sud - Norvegia,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie, dar primele competitii vor avea loc inca de joi 8 februarie: JOI 8 FEBRUARIE 02,05 (ora Romaniei) Curling, dublu mixt: SUA - sportivii olimpici din Rusia, Canada - Norvegia, Coreea…

- ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana, eu nu am solicitat vreo intalnire, dar vom vedea ce se va intampla'', le-a declarat Pence jurnalistilor prezenti la bordul aeronavei ce-l transporta spre Japonia.Desi a insistat asupra faptului ca el nu va avea initiativa vreunei…

- Vicepresedintele american Mike Pence a indicat marti ca Washingtonul nu inchide portile pentru o intalnire cu nord-coreenii in timpul desfasurarii Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, relateaza AFP. ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana,…

- Drapelul Romaniei a fost arborat, luni, in Satul Olimpic din PyeongChang in cadrul unei ceremonii la care au participat sportivii romani precum si alti reprezentanti ai delegatiei care a facut deplasarea in Coreea de Sud, informeaza COSR pe site-ul sau oficial. "Componentii Echipei Olimpice…

- Comitetul International Olimpic este „extrem de ingrijorat” in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Suntem extrem de ingrijorati…

- Africa de Sud are un singur sportiv la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang! Africa de Sud va fi reprezentata de un singur sportiv, schiorul Connor Wilson, la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang. Africa de Sud a avut un singur loc alocat de CIO in competitiile de schi alpin, in…

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) anul 2018 putea insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar Raluca…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Coreea de Sud va depune eforturi pentru a induce Coreea de Nord si Statele Unite intr-un "proces de dialog", bazat pe discutiile inter-coreene privind participarea Phenianului la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, a declarat, vineri, Ministerul de Externe, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Cele doua Corei au cazut de acord, în cadrul discutiilor dintre reprezentantii sportivi ai celor doua tari, care au avut loc miercuri, sa participe cu o echipa comuna la hochei pe gheata feminin la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) si de asemenea sa participe…

- O echipa feminina de bob a Jamaicai s-a calificat la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud), la 30 de ani dupa aventura istorica de la Calgary a echipajului masculin provenit din insula situata in Caraibe si devenit subiectul filmului "Rasta Rockett'', a anuntat,…

- Federația Internaționala de Schi a anunțat data pentru care au fost reprogramate cele doua etape de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile, la feminin, de la Rașnov. Astfel, cele mai bune saritoare din lume se vor intrece la Complexul Olimpic de pe Valea Carbunarii in zilele de 3 și 4 martie…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de Nord, a anuntat miercuri Casa Alba. ''Vicepresedintele va fi prezent pentru a întari…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud (februarie) si Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia (iunie-iulie) vor reprezenta doua competitii importante pentru sportul de inalt nivel si doua puncte fierbinti pentru relatiile internationale. Fiecare din aceste evenimente va cristaliza una sau mai…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca va redeschide canalul de comunicare cu sud-coreenii, dupa ce liderul Kim Jong-Un a apreciat raspunsul Seulului la oferta sa de pace in vederea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang 2018, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel înalt cu regimul de la Phenian, în 9 ianuarie, despre o eventuala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018.

- Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a interzis Rusiei sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna. Marți, la Lausanne, in Elveția s-a incheiat reuniunea comitetului executiv al CIO, pe al carei ordine de zi se afla problema admiterii lotului olimpic al Rusiei la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang,…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic…