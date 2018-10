Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, a anuntat sambata ca omologul sau chinez, generalul Wei Fenghe, este asteptat saptamana viitoare la Washington, dupa o perioada de tensiuni in relatiile militare intre cele doua tari, relateaza AFP, citata de Agerpres . „As dori sa subliniez faptul ca o concurenta…

- TAXA AUTO 2019. "E o prezentare a unei propuneri de la Ministerul de Finante care sa vina undeva in intampinarea Ministerului Mediului pe aceasta zona si astfel incat romanii sa nu aiba o presiune fiscala pe aceasta zona, pe partea de masini, poluare si asa mai departe. Eu zic ca o sa iasa o propunere…

- Petre Daea va afla in cursul acestei zile ce soarta va avea motiunea simpla pe care au initiat-o 63 de deputati, membri ai grupului parlamentar al PNL-ului, nemultumiti de “modul dezastruos in care ministrul Petre Daea a gestionat preventia, combaterea si eradicarea pestei porcine africane in Romania”.…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu doamna Shen Yueyue, vicepreședinte al Adunarii Naționale Populare a Republicii Populare Chineze și Președintele Federației Femeilor din Intreaga China. Doamna Shen desfașoara o vizita de lucru in Romania, prilej de consolidare a…

- Programul Rabla Plus se reia de astazi, iar bugetul alocat acestuia este de 198 de milioane de lei, care reprezinta 30.000 de prime de casare, a declarat, pentru MEDIAFAX, ministrul Gratiela Gavrilescu, precizand ca proiectul va aduce in parcul national 50.000 de masini noi introduse pe piata. “Da,…

- “Aici e tuica de prune". Dupa ce ai degustat palinca, parca intelegi mai bine mersul lucrurilor in Romania. O poate spune si comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, aflat la Cluj-Napoca. Oficialul a gustat din produsele traditionale si a auzit problemele agricultorilor chiar de la ei.

- Marșul Centenar ramâne în continuare blocat la frontiera Leușeni, întrucât Poliția de Frontiera a Republicii Moldova nu permite trecerea unioniștilor. Senatorul român, Viorel Badea reacționeaza și consiera acțiunile Chișinaului un abuz asupra cetațenilor. Oficialul…

- Fostul președinte Traian Basescu ii cere demisia lui Mihai Fifor. Reacția vine dupa ce ministrul Apararii a afirmat ca la baza de la Deveselu se afla rachete balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare, nicidecum balistice.„Mihai Fifor, afara din guvern ! N-am crezut…