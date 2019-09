Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor, controlata de Partidul Democrat, a votat, marti, o rezolutie prin care sunt condamnate ca rasiste comentariile lui Trump prin care acesta invita patru membre democrate ale Congresului ”sa se intoarca de unde au venit”.

- “Vom proteja sanatatea si vom prelungi vietile unor sute de mii de austrieci”, a declarat Pamela Rendi-Wagner, liderul social-democratilor din aceasta tara, al caror partid a condus o campanie desfasurata pentru ca Austria sa inceteze sa mai fie “scrumiera Europei”. Pana la aceasta decizie, consumul…

- Ovidiu Burca a fost prezentat oficial, luni, in postura de presedinte al FC Rapid, el declarand, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul principal al echipei antrenate de Daniel Pancu este promovarea in Liga I. "Incepand de la 1 iunie Ovidiu Burca este noul presedinte al Rapidului. Incepand cu liga…

- Fostul lider al extremei drepte din Austria, Heinz-Christian Strache, nu-si va prelua mandatul in Parlamentul European, potrivit propriilor declaratii facute luni, el promitand totodata sa revina in politica imediat ce va descoperi cine i-a inregistrat pe ascuns in Ibiza (Spania) declaratiile incriminatoare…