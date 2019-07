Norah Jones, starul premiat cu 9 Grammy-uri, continua sa lanseze single dupa single, cel mai recent dintre ele fiind „Take It Away”, o colaborare inedita cu Tarriona Tank Ball. Single-ul a fost produs de Norah și Thomas Bartlett și o gasește pe Norah in ipostaza de a canta atat vocal, cat și la pian. „Am vazut Tank and the Bangas cantand in cadrul unui spectacol din 2016, in New Orleans, și m-a dat peste cap. Am intrat in legatura cu Tarriona la puțin timp dupa și am devenit prietene. A fost o oportunitate de a ne bucura și de a fi creativi impreuna. Are una dintre cele mai frumoase minți”, declara…