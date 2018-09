Norah Jones lanseaza single-ul „A Song With No Name”

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, in cadrul unui concert-eveniment, trupa Jukebox a lansat alaturi de prieteni, artisti si oameni din media, single-ul „Am ce nu am”. Piesa, cu un sound fresh, s-a auzit in premiera pe scena clubului True Social Club alaturi de unele dintre cele mai iubite piese ale trupei. Pentru Alex…

- Kris Wu, faimosul cantaret, compozitor si producator chinez, lanseaza single-ul „Freedom”- o piesa efervescenta, realizata in colaborare cu Jhene Aiko. „Freedom” este o piesa trap melodioasa, cu un sound complex, care se pliaza perfect pe vocile celor doi artisti si reuseste sa aduca impreuna doua componente…

- The 1975 lanseaza „Sincerity Is Scary”, cel de-al patrulea single extras de pe viitorul lor album, intitulat „ A Brief Inquiry Into Online Relationships”. Piesa „Sincerity Is Scary” este dispusa sub forma unui monolog reflexiv, conturat prin intrebari retorice, care redau tumultul celor mai vocale incertitudini…

- Xonia incepe toamna in forta, dupa o perioada de pauza muzicala, cu o piesa fresh, plina de energie si iubire. “Crave You” este un single dedicat relatiei ei de iubire. “Crave You’ este o piesa care imi aduce aminte de primele sentimente pe care le-am avut cand am inceput relatia mea cu Albert. Este…

- Jose AM lanseaza „Lonely In The North”, primul sau single alaturi de Cat Music Spain, in colaborare cu Paul Damixie. Piesa este interpretata de Vizi Imre. Tot el este cel care a compus versurile, in timp ce muzica este compusa de Paul Damixie, Serban Cazan si Vizi Imre. „Ma bucura mult colaborarea cu…

- Damian & Brothers lanseaza un nou single – „Tu Amor” – o piesa fresh, cu un sound actual si o energie cu care ascultatorii piesei vor rezona cu siguranta. La aproape doi de la lansarea albumului revolutionar Gypsy Rock, unde Damian Draghici, fondatorul Damian & Brothers, a introdus printre instrumentele…

- Dupa ce a colaborat cu numerosi artisti internationali, Myra Monoka lanseaza primul single din cariera solo: „Rewind”. Piesa este un mix contemporan si fresh de r’n’b & electronic pop si e compusa si produsa de catre artista impreuna cu Barna Horvath. „Lucrez la propriile mele proiecte de un an si jumatate.…