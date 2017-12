Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, patroneaza sistemul represiv al statului, care il foloseste, la randul sau, ca pe o marioneta. Acuzatiile au fost lansate de Tariceanu dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind existenta…

- Daniel Dragomir, fostul ofiter SRI, a declarat vineri ca a existat un mandat de ascultare urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr un dosar deschis in 2013 si din care s a desprins ulterior cauza Microsoft, informeaza Romania TV.Mandatul…

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- Premierul Mihai Tudose susține ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului. „Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului roman. Membrii Casei Regale pot sa stea la Savarsin sau in alta parte”, a afirmat Tudose in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Proiectul…

- CE investigheaza daca, astfel, s-au incalcat normele UE privind ajutoarele de stat. Asociatia transportatorilor feroviari privati din Romania sesizase Comisia pe aceasta problema, in martie 2017. Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurenței, a declarat: „Piața…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele…

- O inmormantare cum nu s-a mai vazut. De la revolutia din 1989 romanii nu s-au uitat cu atata emotie la televizor. Ultimul monarh al Romaniei a avut parte de o inmormantare cat un secol de istorie. De sub catafalcul acoperit cu steagul cu insemne regale, Regele Mihai ne-a predat o ultima lectie de istorie.…

- Discursul Regelui Mihai in Parlamentul Romaniei, in 2011, a fost un moment istoric pe care romanii nu il vor uita. Monarhul a reusit atunci, cu o decenta rar intalnita, sa ne aminteasca de dragostea de tara. “Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Sunt mai bine de şaizeci…

- Intrebat daca ar trebui intarite institutiile statului, Solomon a raspuns: „Eu cred ca sunt destul de puternice, numai ca trebuie sa doreasca sa fie cu adevarat institutii ale statului, asta care-l slujim noi si cetatenii”. „Statul paralel il putem defini fiecare cum dorim, dar vedem ca…

- Alocutiune a presedintelui Iohannis cu ocazia receptiei de Ziua Nationala Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro România trebuie sa decida daca va continua pe drumul pe care l-a facut în ultimii 10 ani de la aderarea la UE sau daca va face pasi înapoi, riscând sa se întoarca…

- Klaus Iohannis de Ziua Naționala le-a transmit un mesaj video romanilor de pretutindeni. Președintele subliniaza faptul ca țara noastra trebuie condusa de politicieni responsabili și integri.

- Eurodeputatul Cristian Preda a sustinut, miercuri seara, in plenul Parlamentului European, activarea articolului 7 al Tratatului UE suspendarea dreptului de vot al reprezentantilor Guvernului roman in Consiliu, din cauza ”crizei grave a statului de drept” in Romania, informeaza news.ro.”La…

- Nicoleta Dumitrescu Statiunile montane de pe Valea Prahovei sunt, si in acest an, in topul preferintelor pentru petrecerea minivacantei de 1 Decembrie. Sinaia, dar si Busteni si Azuga vor fi pline ochi de turisti la acest sfarsit de saptamana, confirmarea venind prin numarul mare de locuri de cazare…

- Fostul premier Emil Boc considera ca Departamentul de Stat al SUA a emis o parere despre evolutia justitiei din perspectiva unui partener strategic, loial si credibil, ingrijorat de ”evolutia regresiva a statului de drept” in Romania, transmite corespondentul MEDIAFAX. Intrebat, marti,…

- PNL Galati organizeaza luni, 20 noiembrie 2017, o ”Adunare publica organizata” pentru sustinerea motiunii de cenzura „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”. Actiuni asemanatoare sunt organizate, in acelasi timp, in mai multe orase din tara. ”Cu totii suntem de acord ca liderii PSD au mintit.…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- Liderii PSD s-au reunit vineri la Baile Herculane intr-o sedinta a Comitetului Executiv in care a fost votata in unanimitate o rezolutie impotriva "statului paralel si ilegitim" care, sustin ei, vrea sa distruga partid facand dosare si punand bete in roate guvernarii. Rezolutia citita de secretarul…

- Iohannis, despre noul dosar ce-l vizeaza pe Dragnea: Persoanele condamnate sau cercetate penal nu trebuie sa fie in conducerea statului Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, intrebat fiind despre noul dosar care il vizeaza pe Liviu Dragnea, ca persoanele condamnate sau…

- Invitatia lui Igor Dodon este primita cu raceala din partea politicienilor din Romania! Fostul presedinte Traian Basescu i-a sugerat, voalat, presedintelui Klaus Iohannis sa refuze invitatia presedintelui Moldovean de a efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. "Un sef al statului roman poate…

- „Sa lasam toate autoritațile sa investigheze tot ceea ce considera ele ca trebuie sa investigheze, (...) știindu-mi activitatea, pot sa raspund pentru acțiunile pe care le desfașor", acesta a fost raspunsul președintelui Parlamentului, Andrian Candu, la intrebarea despre cauza penala deschisa pe fapte…

- Președintele Consiliului de Onoare al distincțiilor acordate de statul roman, Costin Georgescu, a explicat, miercuri seara, la Antena 3, de ce membrii Consiliului au decis sa-i propuna președintelui Klaus Iohannis sa ii retraga președintelui UDMR, Kelemen Hunor, ordinului național „Steaua Romaniei”,…

- Convocat in premiera la echipa nationala a statului Togo, mijlocasul Charles Acolatse a lipsit de la ultimele doua meciuri de campionat ale Forestei, cu ASU Politehnica Timisoara si Stiinta Miroslava. Jucatorul care a ajuns in Romania in urma cu doua luni si jumatate de la gruparea de liga a III-a ...

- Dumitru Iliescu, fost sef al SPP, reda, intr-o postare pe Facebook o discutie, in care interlocutorul sau vorbeste despre influenta SUA in Romania, susținand ca "americanii vor sa aiba controlul total", iar Coldea si Maior "s-au pus in slujba lor". Acesta sustine ca "statul pararel" inca functioneaza.„Cand…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere cu E.S. dl Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei in Romania/aflat intr-o vizita de prezentare. Discutiile au vizat cooperarea parlamentara intre Romania si Canada, ratificarea Acordului economic și comercial cuprinzator (CETA) dintre…

- Raluca Turcan catalogheaza drept ''descalificanta'' reactia lui Tariceanu la adresa presedintelui Klaus Iohannis. ''Toata tara poate vedea ca domnul Tariceanu a devenit avocatul coruptiei in spatiul public. Modul iresponsabil in care a reactionat arata ca dl. Tariceanu se teme foarte tare…

- "Nu. Domnul Calin Popescu-Tariceanu, si pot sa vorbesc de o perioada de cativa ani de zile de cand am lucrat foarte mult impreuna, este un om foarte echilibrat, un om asezat, un politician pe care il respect foarte mult, cu niste principii foarte sanatoase", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului,…

- "Ati afirmat azi ca in Romania nu exista nici forte oculte, nici forte subterane si nici stat paralel. Ba exista, domnule presedinte, iar dumneavoastra sunteti produsul acestor forte, avand rolul de a executa intocmai si la timp planurile oculte ale ”statului paralel”. Doar nu va inchipuiti ca ati…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Guvernul Tudose nu reușește sa-și îndeplineasca obiectivele economice, iar în aceste condiții gradul de colectare a veniturilor la buget a ajuns la un minim istoric, "25 și ceva la suta". Șeful statului a precizat ca, pe…

- Cartel Alfa cere demiterea ministrului Muncii și solicita președintelui Klaus Iohannis medierea conflictului dintre partnerii sociali și Guvern. „Avem un ministru al Muncii cinic care nu este preocupat de piața muncii, care nu ințelege legislația și nici rolul și semnificația poziției publice pe care…

- Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a lui Calin Popescu Tariceanu, se afirma ca atât el, ca presedinte al Senatului, cât si ALDE vor face uz de toate mijloacele constitutionale pentru ca România sa redevina un stat de

- Partidul Național Liberal va iniția o modificare a Regulamentului Camerei Deputaților, astfel incat președintele Camerei sa poata fi demis de membri, dat fiind faptul ca pana in prezent regulamentul prevede ca președintele poate fi demis doar de cel care l-a numit in funcție. Declarația a fost facuta…

- "Onorarea victimelor Holocaustului este o dovada a faptului ca Romania isi accepta trecutul si se pozitioneaza de partea valorilor democratice", se arata in mesajul transmis de seful statului la un eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului, mesaj prezentat de consilierul prezidential Andrei…

- Judecatorul Horațius Dumbrava, fost membru al CSM, cere președintelui sa se implice in scandalul legilor justiției pentru a apara statul de drept. Dumbrava spune ca șeful statului trebuie sa se foloseasca de puterile conferinte prin constituție pentru ca nu este suficient doar sa iasa public cu declarații…

- Klaus Iohannis la deschiderea anului universitar de la Constanța despre scandalurile de plagiat. Președintele Iohannis a declarat luni, la Constanța, ca ani de-a randul credibilitatea universitaților romanești a fost zguduita de o serie de scandaluri de plagiat. Șeful statului a avertizat ca nu exista…

- "Pentru a putea lupta impotriva ignoranței, pentru a putea deveni un reper moral și o ancora a statului de drept, universitațile romanești trebuie sa aiba o reputație solida, bazata pe un nivel ridicat de credibilitate.Ani de-a randul, aceasta credibilitate a fost zguduita de o serie de scandaluri…

- Fosta șefa a Directiei de avizare din Ministerul Justitiei care a ocupat si functia de vicepresedinte alANRP, Ingrid Mocanu, a avut un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis, a ambasadorului SUA, Hans Klemm dar si la adresa sefei DNA. Aceasta se intreaba retoric ce inseamna Statul de Drept si Ce atribuții…

- Diplomatul american raspunde astfel declaratiei facute joi de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a spus ca ambasadorul SUA nu este jurist si nu cunoaste mecanismele statului de drept din Romania. "Pot sa va spun faptul ca ambasadorul Statelor Unite nu este jurist si cred, afirm in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi seara ca ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, nu este jurist si nu cunoaste mecanismele statului de drept din Romania. „Eu am avut trei intalniri cu ambasadorul Statelor Unite, dar intalniri oficiale, nu private pentru ca…

- Atacuri in serie din partea liderilor majoritatii la adresa presedintelui Klaus Ioannis. Calin Popescu Tariceanu spune ca seful statului urmareste sa destabilizeze Executivul pentru a numi un nou guvern de tehnocrati. Declaratiile sale vin dupa ce, ieri, Liviu Dragnea afirma ca presedintele incita populatia…

- Administrația Prezidențiala ii raspunde președintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu, care il acuzase pe șeful statului ca dorește schimbarea guvernului, pentru a-și pune un guvern tehnocrat. ”Adevarul doare, dar acest lucru nu este un motiv sa folosiți un limbaj licențios și sa jigniți”, a spus…

- Proiectul gazoductului BRUA va fi finalizat în toate cele patru state implicate, conform unui memorandum de înțelegere semnat joi la București, a declarat ministrul român al Energiei, Toma Petcu, într-o conferința de presa.

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește luni cu omologul croat, Kolinda Grabar-Kitarovic, care efectueaza o vizita de stat in Romania in perioada 2 - 4 octombrie. "În perioada 2 — 4 octombrie, la invitația președintelui României, Klaus Iohannis, președintele…

- "Nu vorbesc. A vorbit presedintele destul. A venit suparat din vacanta si ne-a certat pe toti", a declarat Liviu Dragnea, pentru ProTV. Comentariul lui Liviu Dragnea vine in contextul revenirii lui Klaus Iohannis de la Adunarea Generala a ONU, in SUA, si dupa intalnirea cu presedintele SUA,…