- Polițiștii orșoveni au depistat un barbat de 63 ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada Eroilor din municipiu, sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,24 mg/l alcool ...

- Politistii au intervenit, in perioada 21 – 23 septembrie, la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 68 de infractiuni si au aplicat peste 700 de sanctiuni contraventionale, pentru faptele antisociale constatate.

Politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii cerceteaza un barbat din comuna Luna, judetul Cluj, pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.

- In data de 05.09.2018, in jurul orei 08:15, politistii rutieri au oprit in trafic un autoturism care circula pe strada Republicii, din Petrila, fiind condus de un barbat de 49 de ani, din municipiul Petrosani. Barbatul aflat la volan a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat un rezultat…

- Politistii de la Rutiera au blocat Iasul la propriu, incepand de vineri seara si pana sambata noaptea in cadrul unei razii de amploare pe alcool. Un numar de 40 de politisti de la Biroul Rutier Iasi si alti 20 de la Serviciul Rutier Iasi au organizat filtre la intrarile si iesirile din municipiul Iasi,…

- Mai mulți bistrițeni s-au ales in weekend cu dosare penale, dupa ce au fost prinși conducand bauți autovehicule. Din cauza consumului de alcool, unii dintre ei au cauzat chiar accidente rutiere. Cu alcoolemia cea mai mare a fost depistat un barbat din Prundu Birgaului, etilotestul inducand peste 1,30…

- La data de 11 august a.c., politisti din cadrul Biroului de Ordine Publica – Poliția Municipiului Targu Jiu au depistat un barbat, de 32 de ani, cu domiciliul in municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada 30 Decembrie, din localitate, avand o concentratie de 0,80 mg/l alcool…

- Miercuri, 1 august, in jurul orei 20:30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej, Secția 5 Poliție Rurala, au depistat un barbat de 31 ani, din comuna Cașeiu, jud. Cluj, in timp ce conducea autovehiculul pe DN1 C, pe raza comunei, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…