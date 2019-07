Nopți tropicale în Norvegia și Suedia: Canicula a ajuns în nordul Europei Tarile nordice înregistreaza temperaturi extreme din cauza deplasarii spre nord a caniculei istorice care loveste Europa, creând în unele regiuni "nopti tropicale", comenteaza AFP, citata de Agerpres.

În nordul Norvegiei, Laksfors a înregistrat sâmbata o temperatura de 35,6 grade Celsius, egalând astfel recordul national stabilit la Nesbyen în 1970, a anuntat serviciul national de meteorologie pe Twitter, precizând, totodata, ca va verifica din nou daca statia functioneaza corect.

Institutul meteorologic norvegian a mai declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile nordice inregistreaza temperaturi extreme din cauza deplasarii spre nord a caniculei istorice care loveste Europa, creand in unele regiuni "nopti tropicale", comenteaza AFP. In nordul Norvegiei, Laksfors a inregistrat sambata o temperatura de 35,6 grade Celsius, egaland astfel recordul national…

- Temperaturi record de caldura absoluta au fost inregistrate miercuri in Belgia, Olanda si Germania, insa, potrivit meteorologilor, ce e mai rau urmeaza joi in Europa Occidentala, relateaza AFP. "Nou record de temperatura in Germania! Cu 40,5 grade Celsius, recordul precedent de 40,3 grade Celsius (Kitzingen,…

- Europa Occidentala se sufoca sub un nou val de canicula. In cateva localitati din Franta s-au inregistrat deja noi recorduri de caldura, dar meteorologii spun ca abia joi va fi atinsa temperatura maxima. Britanicii, spaniolii, germanii sufera si ei din cauza caniculei. Ministerul de Externe a emis avertismente…

- Mai multe tari din Europa au experimentat un val de caldura record in ultimele zile si au emis alerte de sanatate, avertizand ca temperaturile au putea creste si mai mult, relateaza site-ul postului BBC si agentia Bloomberg, citate de Mediafax. Valul de caldura provine din regiunea Sahara si se caracterizeaza…

- Mai multe țari din Europa au experimentat un val de caldura record in ultimele zile și au emis alerte de sanatate, avertizand ca temperaturile au putea crește și mai mult, relateaza site-ul postului BBC și agenția Bloomberg.Valul de caldura provine din regiunea Sahara și se caracterizeaza prin ...

- Valul de caldura care afecteaza Polonia inseamna și afaceri prospere pentru producatorii de gheața. Cererea s-a triplat in ultimele zile. In compania din Prusice se fabrica 9 tone de gheața zilnic.

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica de temperaturi foarte ridicate, urmate de manifestari de instabilitate atmosferica, care afecteaza aproape toata țara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Alegatorii îi recompenseaza pe verzi si extrema dreapta în timp ce grupurile de centru simt ca puterea lor se dilueaza, potrivit The Guardian. 1. Grupurile traditionale de centru-dreapta si centru-stânga sunt slabite A fost o noapte rea pentru marile partide care…