Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat infectat cu leptospiroza a fost transferat la Spitalul "Dr. C. I. Parhon" din Iasi, dupa ce inițial a fost internat la Spitalul Din Barlad. Barbatul de 50 de ani este in stare foarte grava iar prognosticul medicilor este rezervat. Barbatul, in varsta de 50 de ani, a fost adus la Spitalul Parhon…

- Ministerul Sanatatii cere autoritatilor administratiei publice locale sa intensifice dezinsectia in localitati si recomanda populatiei sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea infectarilor cu virusul West Nile, transmis prin intepaturile de tantari. Virusul este adus in Delta Dunarii, dar si…

- Boala obrajilor palmuiti sau boala a cincea a copilariei este o infectie provocata de parvovirusul B19, ce afecteaza copiii, in special in sezonul cald. Iata ce trebuie sa stii despre ea, care sunt simptomele si cum o tratezi.

- Miopia este denumita in ultimii ani „boala secolului” datorita expunerii de la vȃrste fragede la tehnologia digitala. Este esențiala depistarea precoce a acestui defect de vedere și inițierea unui tratament individualizat pentru a controla progresia miopiei ȋnca din mica copilarie. Ȋn jurul nostru este…

- Numarul pacientilor cu boala genetica Fabry este de patru ori mai mare decat in anul 2015. Specialistii spun ca, daca diagnosticul bolii este precoce, terapia de substitutie enzimatica poate fi instituita rapid, iar debutul si evolutia bolii pot fi mult intarziate.

- Psihologii sunt de parere ca aceast[ afectiune psihica este din ce in ce mai prezenta. Debutul bolii se poate face inca din copilarie, insa exista si numeroase cazuri de persoane care s-au imbolnavit pe fondul suprasolicitarii psihice de la locul de munca.

- Atrofia musculara spinala (SMA) este o boala a neuronului motor. Neuronii motori afecteaza muschii voluntari, care sunt utilizati pentru activitati cum ar fi tarantul, mersul pe jos, controlul capului si gatului, si de inghitire. Aceasta este o “tulburare rara” relativ comuna: aproximativ 1 la 6000…

- Anaplasmoza – boala cauzata de infecția cu bacteria Anaplasma phagocytophilum care apare la oameni ca urmare a mușcaturilor de capușe in special de la speciile Ixodes scapularis și Ixodes pacificus. Simptomele cele mai des intalnite sunt febra, dureri de cap, frisoane, dureri musculare. Tratamentul…