- Inca puțin și așteptarea ia sfarșit! Academia Americana de film a prezentat nominalizarile la Premiile Oscar 2019, iar caștigatorii vor fi aflați in cadrul celei de-a 91-a gale de decernare a trofeelor, care va avea loc pe 25 februarie de la ora 02:00, in Los Angeles. Gala va fi difuzata in peste 225…

- Un studiu realizat de firma Mblm arata ca YouTube este în prezent cel mai de încredere brand pentru mileniali. Platforma video deținuta de Google a urcat în topul anual, trecând de pe locul trei în 2018 pe primul loc, în fața Apple și Netflix, în clasamentul…

- Lungmetrajul "Roma", regizat de cineastul mexican Alfonso Cuaron si produs de platforma de streaming video Netflix, a castigat, duminica seara, premiul BAFTA la categoria "cel mai bun film", la cea de-a 72-a gala de decernare a premiilor atribuite de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Netflix reuseste sa obtina primele nominalizari la Oscaruri , nu mai putin de 10 cu filmul „Roma”, regizat de Alfonso Cuaron. Pelicula „Roma” a obtinut 10 nominalizari la Premiile Oscar 2019 Cuaron a fost recompensat cu Leul de Aur la Festivalul de la Venetia si cu un Glob de Aur, iar productia Netflix…

- Platforma de streaming video Netflix, care a investit masiv in ultimii ani pentru a-si dezvolta continuturi proprii, a anuntat marti cresterea preturilor pentru toate abonamentele sale din Statele Unite si din di...

- Lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 76-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film-drama: ‘Bohemian Rhapsody’ Cel mai bun film – comedie/musical:…

- Platforma de filme si seriale Netflix, care are peste 130 de milioane de abonati, va plati o suma uriasa pentru a putea difuza celebrul serial „Friends“ si in anul 2019, spre bucuria fanilor.

- O lege care prevede ca intre proiectiile din cinematografe si lansarea filmelor pe platforme de streaming de genul Netflix sa existe un anumit interval de timp va fi introdusa in Italia pentru a proteja industria cinematografica. Legea vine dupa ce, in urma Festivalului de la Venetia, s-a iscat o controversa…