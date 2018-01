Nokian Heavy Tyres face investitii de 70 mil. euro pentru cresterea capacitatii de productie

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile romanesti, cu precadere IMM-urile, pot aplica pentru finantare in scopul internationalizarii, prin intermediul a 12 programe de diferite, dintre care zece reprezinta programe cu fonduri europene, iar celelalte doua sunt in colaborare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri din Romania,…

- Nokian Heavy Tyres Ltd, parte a grupului Nokian Tyres, iși marește capacitatea de producție cu 50% prin investiții totale de aproximativ 70 milioane de euro in fabrica sa din orașul finlandez Nokia, investiții care vor fi realizate pe parcursul urmatorilor trei ani.

- Consiliul Judetean (CJ) Buzau a aprobat joi, intr-o sedinta extraordinara, trecerea in administrarea autoritatii centrale a unui teren pe care va fi construita, prin Compania Nationala de Investitii, o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati, cu

- Nokian Heavy Tyres Ltd, parte a grupului Nokian Tyres, isi mareste capacitatea de productie cu 50% prin investitii totale de aproximativ 70 milioane de euro in fabrica sa din orasul finlandez Nokia.

- Desi au trecut mai bine de doi ani de cand a fost demolata sala de sport a fostei Scoli 13 din municipiu, iar cea noua urma sa fie data in folosinta in 2016, Compania Nationala de Investitii nici macar nu a demarat lucrarile. “Daca totul s-ar fi desfasurat normal, investitia trebuia sa fie aproape gata”,…

- Consiliului Județean Vaslui și Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Est au incheiat contractul de finanțare a proiectului de reabilitare a drumului județean Barlad – Laza – Codaești. Dupa finalizarea sa in anul 2022, de acest drum strategic, in lungime de 82 de km, care va costa 222 de milioane de lei,…

- Redresarea preturilor petrolului de pe urma celui mai puternic crah dintr-o generatie continua, acestea indreptandu-se catre al doilea avans anual dupa un an marcat de uragane, conflicte in Orientul Mijlociu si batalia dintre OPEC si producatorii americani de petrol de sist, scrie Bloomberg.…

- Gabriel Zetea: ”Comuna Sacalașeni este campioana in atragerea de fonduri europene și guvernamentale” Recent, la Sacalașeni au fost semnate doua noi contracte pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua, contracte finanțate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- Fondul de investitii J.C Flowers a preluat subsidiara Piraeus Bank din Romania de la banca greceasca cu acelasi nume, dupa o perioada indelungata de negocieri. Aceasta tranzactie care marcheaza debutul investitorului american pe piata locala.

- SC MIRTIM PROD SRL a demarat in data de 21.11.2017, odata cu semnarea contractului de finantare, implementarea proiectului „DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A MOBILIERULUI LA SC MIRTIM PROD SRL" cod SMIS 102354, proiect co- finantat de Uniunea Europeana prin Fondul ...

- Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si (BEI), in valoare de un miliard de euro, bani care vor fi utilizati pentru a acoperi contributia bugetului de stat pentru cofinantarea unor proiecte prioritare de transport.…

- Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 se afla la finalul primului an in care au fost semnate contracte de finanțare și in cel de-al doilea an de la demarare. Regiunea Vest beneficiaza de o alocare financiara pentru Regio-POR 2014-2020 de 712,26 milioane euro. Pana in prezent, in…

- Achizitiile realizate in cadrul proiectului „Multi risc - modul I”, derulat de IGSU, marcheaza un moment esential in cresterea capacitatii institutionale de raspuns in situatii de urgenta, a afirmat luni ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.

- Perspectiva de rating a municipiului Alba Iulia a fost scazut, de la „pozitiva” la „stabila”, potrivit unui comunicat Moody’s Investors Service. Modificarea a fost data in contextul planului municipiului de a accelera cheltuielile de investitii. Pe termen lung, a fost confirmat ratingul „Ba1”. A fost…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Proiectul de buget a fost depus de guvern și va intra in aceasta saptamana in dezbaterea comisiilor de specialitate și apoi in plenul Camerei Deputaților și Senatului. Liberalii au depus luni mai multe amendamente, cerand bani pentru mai multe investiții, printre care și unele arzatoare:…

- Construcția salii polivalente de 16.000 de locuri la Timișoara, cu finanțare de la Compania Naționala de Investiții, nu a inceput pentru ca autoritațile locale și cele județene nu pot cadea de acord asupra unei locații. Asta a declarat vicepremierul Paul Stanescu la Timișoara, in aceasta saptamana.…

- Moldova va beneficia de suportul BEI pentru asigurarea interconectarii electrice cu Romania. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi inițierea negocierilor privind proiectul Contractului de finanțare intre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții (BEI) privind interconectarea

- Potrivit conducerii combinatului siderurgic, Furnalul numarul 5 este in faza de readucere in parametri, iar activitatea va reveni la normal in scurt timp. „Scopul acestui pachet complex de modernizari este de a imbunatati calitatea produselor si serviciilor pentru clienti dar si de a intari securitatea…

- Fondul de investitii Vitruvian Partners a achizitionat circa 30% din Bitdefender de la Axxess Capital si devine, astfel, al doilea cel mai mare actionar al companiei, evaluata la peste 600 de milioane de dolari, a anuntat producatorul de software.

- Proiectul "Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK" are ca obiectiv specific "Cresterea capacitatii de cooperare si a eficientei institutiilor publice intr un context transfrontalier". Perioada de implementare este 08.06.2017 07.12.2018. Potrivit Ancutei Daniela Belu, primarul comunei Mihail Kogalniceanu,…

- Fermierii romani vor putea beneficia de credite de investiții și de dezvoltare in condiții avantajoase, in baza unui instrument de finanțare cu partajarea riscului, in valoare de 126 de milioane de euro, derulat prin Fondul European de Investiții (FEI), Romania fiind a cincea țara din Uniunea Europeana…

- Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii FSDI va avea aproape 90 de companii in portofoliu, desi in proiectul initial era vorba despre 27, reiese din declaratiile lui Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara ASF , citate de Agerpres.ro. 39;Proiectul actual al Fondului…

- Cei mai mari manageri de bani din Romania, care au in ad­ministrare aproximativ 3 mld. euro, impart aceleasi opinii cand vine vorba de structura unui portofoliu de investitii: in­vestitorul sa se orienteze intr-un plasament pe termen lung, diver­sificarea sa fie prezenta in orice portofoliu, iar…

- United Romanian Breweries Bereprod si-a crescut productia de bere cu 10% in perioada ianuarie-noiembrie si cifra de afaceri consolidata la nivel de grup cu 12%. Productia nationala a United Romanian Breweries Bereprod (URBB) a depasit nivelul de doua milioane de hectolitri in perioada ianuarie-noiembrie…

- Curtii de Conturi la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui se afla intr-un colaps financiar fara precendent, cei peste 2.500 de angajati neincasandu-si salariile de doua luni. Pentru situatia financiara critica au fost invocate subfinantarea, dar si majorarile…

- „Am sesizat Consiliul Concurentei pentru a analiza situatia pe care am gasit-o in piata in aceasta perioada, referitoare la scumpirile produselor alimentare, la oua, lapte, produse din lapte - si aici vorbim in special de unt, intrucat din analizele pe care le-am facut am constatat ca nu sunt motive…

- Liderii PSD discuta in sedinta Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane un document ce contine masurile economice care trebuie indeplinite, dar si o evaluare a guvernarii si ce s-a realizat pana acum. Potrivit documentului prezentat in sedinta CEx PSD de vineri, printre prioritatile economice…

- Evaluarea facuta de PSD arata ca o serie de obiective au fost realizate, ba chiar depasite in primele zece luni de guvernare. In documentul prezentat CExN nu se precizeaza insa nimic despre devalorizarea record a monedei nationale, despre cresterea dobanzilor la credite sau despre taierea masiva…

- Daniel Achitei are bunurile indisponibilizate intr-un dosar al DNA in care este acuzat de abuz in serviciu, in acelasi dosar mai fiind cercetat si Maricel Popa, presedintele CJ. „In perioada 2016-2017, suspectul Popa Maricel, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, beneficiind de ajutorul…

- Astfel, luni, incepand cu ora 17:00, cel de-al doilea grup generator a devenit disponibil, dupa inlocuirea transformatorului avariat. "Centrala de la Brazi, la capacitate maxima, poate acoperi pana la 10% din consumul mediu orar de electricitate al Romaniei. Reamintim ca, incepand cu sfarsitul…

- Fiabilitatea și inovația sunt doua elemente necesare pentru a facilita agricultura moderna și profitabila intr-o lume aflata in continua schimbare, ca cea din zilele noastre. Acest lucru a stat la baza deciziei producatorului de anvelope Nokian Tyres de a prezenta in cadrul targului Agritechnica…

- Consiliul Județean Alba pregateste prioritațile de dezvoltare a județului pentru perioada 2018-2023, in domeniile utilitaților publice, drumurilor, transporturilor publice și energiei. Miercuri, la sediul institutiei, au avut loc consultari și dezbateri, la care au participat primari și reprezentanți…

- Reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania contestata masurile anuntate in Codul Fiscal, in principal reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, la finalul sedintei Asociatiei Municipiilor din Romania ca daca aceste masuri…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus extinderea urmaririi penale fata de suspectii: PAUNICA MIHAI, la data faptei director general la Directia Generala Buget Finante Patrimoniu si Investitii…

- Dupa ce in urma cu trei ani lua calea antreprenoriatului si punea bazele unei afaceri cu genti pictate manual care avea sa ii aduca vanzari de 250.000 de euro, Armina Popeanu, fondatoarea brandului Lyria, pariaza pe un nou domeniu: productia de incaltaminte. Aflati la Profesionistii in Retail povestea…

- In contextul unui 2017 agitat, cu multa instabilitate atat pe plan local, cat si international, activele fondurilor de investitii si-au continuat cresterea observata in ultimii ani. Fata de decembrie 2016, activele fondurilor de investitii au crescut cu 7%, ajungand la peste 26 de miliarde lei. Suma…

- ”Din nefericire, nu avem asteptari favorabile in ceea ce priveste sfarsitul acestui an si indeosebi anul viitor. Din punct de vedere economic, vom intampina dificultati mari. Pana la urma, incadrarea in tinta de deficit bugetar, de 2,93%, va obliga Guvernul sa vina cu noi taxe si in continuare sa…

- "In afara de faptul ca aceste modificari sunt anuntate extrem de tarziu in raport cu momentul aplicarii lor si companiile sunt in situatia de a-si adapta continuu calculele facute fie si pe 1 an, ele trasmit un semnal de instabilitate fiscala - si intern, si extern - ceea ce descurajeaza intentiile…

- Guvernul a anuntat modificari importante ale regulilor fiscale Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu Foto: Arhiva. Guvernul a analizat joi,…

- Dupa semnarea unui contract de finantare europeana in valoare de peste 117 milioane lei, pentru refacerea unui drum care leaga judetele Buzau si Braila, autoritatile judetene se pregatesc de alte investitii importante. Este vorba despre drumuri judetene care urmeaza sa intre in reabilitare, fie din…

- Moneda virtuala Bitcoin a atins vineri pragul de 6.150 de dolari. Cresterea vine dupa o perioada slaba pe care moneda virtuala a traversat-o in ultima luna, valoarea bitcoin cazand pana la 2,900 de dolari, pe 15 septembrie 2017, potrivit Business Insider. Dupa o crestere rapida in 2013,…

- Producatorul de apa de izvor Calipso a inregistrat o crestere a vanzarilor a volumelor de apa cu 20% in primele noua luni din 2017 fata de aceeasi perioada a anului trecut. De la inceputul anului, Apa Calipso a vandut peste 160 de milioane de litri de apa. 0 0 0 0 0 0 „Cresterea…

- Compania Nationala de Investitii sustine (CNI), intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook joi seara, ca la inceputul saptamanii viitoare se vor semna actele de finalizare a recepției la terminarea lucrarilor de la stadion, urmand ca arena sa fie ...

- ”Ministrul Finantelor, Ionut Misa, scos la inaintare de Liviu Dragnea pentru a da vestile proaste, este incapabil sa realizeze nivelul enormitatilor pe care le enunta. Presupusa «taxa de solidaritate» despre care vorbeste ministrul de Finante – si despre care sustine ca ar fi impusa de o directiva europeana…

- Cresterea punctului de pensie prevazuta in Programul de guvernare nu este sub semnul intrebarii a precizat miercuri presedintele PSD Liviu Dragnea la Parlament, conform Agerpres.ro Cresterea punctului de pensie, asa cum scrie in Programul de guvernare, este in vigoare. Nu este sub semnul intrebarii,…

- Comuna Virșolț are pregatite cateva proiecte importante ce vor demara, dupa cum ne-a declarat primarul Breda Lajos, in primele luni ale anului viitor. Sunt proiecte de o importanța majora pentru localnici, atat pentru cei care locuiesc in comuna cat și pentru cei din satele aparținatoare. Primarul comunei…

- Veste excelenta pentru angajații cu experiența și bine pregatiți profesional: CRIZA de personal a atins un vârf maxim. Firmele sunt disperate ca nu pot sa recruteze personal: stau și câte 3 luni pâna sa gaseasca un angajat potrivit

- Firma din localitatea Vladimirescu care detine un parc fotovoltaic in Frumuseni este executata silit, la cererea unei societati comerciale din Bucuresti, la care a ramas datoare cu peste 500.000 de lei. Dupa ce creditorul si-a dat in judecata fostul partener de afaceri, in cursul acestui an a castigat…