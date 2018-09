Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara trebuia sa participe in acest weekend la Reuniunea Teatrelor Naționale Romanești, de la Chișinau, cu spectacolele „Proștii sub clar de luna” de Teodor Mazilu, și „Pe maine” de Mihaela Iancu. Din pacate, Teatrul Național din Timișoara a fost nevoit sa anunțe ca…

- Vrei un birou ca-n filme? Il poți avea, cu ajutorul unor specialiști in domeniu. Pentru ca au parte de o cerere tot mai mare din vestul Romaniei, cei de la Corporate Office Solution (COS) vor deschide un showroom intr-un spațiu din complexul Isho. The post Primul showroom din vestul țarii privind amenajarea…

- Elevii clasei a II-a de la Colegiul de Muzica "Ion Vidu" din Timisoara au tinut cursuri in mod simbolic, miercuri, in fata Inspectoratului Scolar Timis, iar dascali le-au fost parintii, nemultumiti ca invatatorul copiilor a fost

- Clubul de fotbal Dunarea Calarasi i-a prezentat oficial, miercuri, intr-o conferinta de presa, pe ultimii doi jucatori legitimati, Alexandru Bourceanu si Alexandru Munteanu. Conform contului oficial de Instagram al clubului nou-promovat in Liga I, Bourceanu a declarat ca motivul pentru…

- Cel putin zece hoteluri de brand international vor fi deschise in urmatorii doi ani in orase, investorii punand pe harta noi unitati hoteliere in Bucuresti, Brasov, Sibiu si Timisoara, conform unei analize a ZF realizate pe baza datelor din piata. Numarul de hoteluri sub branduri internationale va depasi…

- Un accident rutier a avut loc pe DN3, la iesire din Constanta spre Valu lui Traian. In eveniment au fost implicate doua masini: Volkswagen inmatriculata in Timisoara si Skoda inmatriculata in Constanta .UPDATEAstazi, in jurul orei 11:07, un barbat, in varsta de 63 de ani, a condus un autoturism marca…

- Dupa zece luni de șantier, Parcul Alpinet din Timișoara a fost redeschis astazi. Are gazon romanesc, plante din Italia si din Ungaria, pietre din Grecia, banci din Spania si un sistem de aspersoare adus din Statele Unite.

- Doi tineri din Timișoara, Vlad Gunther și Alexandru Chirița, vor sa revoluționeze industria științifica cu ajutorul tehnologiei care a redefinit posibilitațile investițiilor in lume: blockchain. ...