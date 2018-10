Nokia revine in forta. Telefonul care intrece si Samsung, si iPhone Nokia 9 Pureview ar fi numele celui mai bun telefon vandut sub aceasta marca in ultimii doi ani. Da, va fi un smartphone pe care camera foto va fi cea mai importanta, scriu cei de la PLaytech.ro.



Pureview e un brand creat de Nokia pe vremea cand inca mai vindea telefoane cu Symbian. Cel mai bine a fost "exploatat" pe modelul cu 41 de megapixeli. Intre timp, HMD Global a preluat licenta de folosire a marcii Nokia si a marcii Pureview.



Nokia 9 e un smartphone despre care s-a vehiculat inca din 2017, dar pana acum n-a fost anuntat. Pe masura ce ne apropiem de finalul anului

Sursa articol si foto: business24.ro

