- Finlandezii de la HMD Global, care detin drepturile asupra brandului Nokia, au lansat o noua versiune a Nokia 8110, modelul lansat de Nokia in 1996 si devenit celebru si datorita aparitiei in cadrul trilogiei Matrix. Noua versiune pastreaza in mare designul originalului, cu acelasi mecanism…

- Duminica, la ora 19:00, ora Romaniei, Samsung lanseaza telefonul Galaxy S9, la Mobile World Congress (MWC) din Barcelona. Inainte de marea dezvaluire, Tech Radar a facut o trecere in revista a informatiilor si zvonurilor despre acest smartphone. Se stie sigur ca telefonul va fi disponibil…

- Galaxy S9 va avea de același design ca și predecesorul sau, Galaxy S8, dar spre deosebire de acesta Samsung a refacut partea din spate, unde se afla camera foto și senzorul de amprenta. Astfel, senzorul de amprenta se afla acum sub camera și nu mai exista riscul sa manjești cu degetul camera cand…

- HMD Global a tinut un ritm constant de lansari de smartphone-uri din gama Nokia, insa pana in prezent a oferit in oferta un singur model high-end. Noi zvonuri, sustinute de imagini de design, sugereaza ca la Mobile World Congress, Nokia va prezenta un nou dispozitiv de top numit Nokia 8 Pro, care va…

- Nu mai exista foarte multe dubii despre existenta lui Nokia 7+ de la HMD Global. Dupa repetate leak-uri care includeau fotografii de presa si liste de specificatii hardware, avem acum si prima imagine reala cu telefonul. Se pare ca in 2018, Nokia trece la design-ul modern pe care majoritatea companiilor…

- LG Electronics (LG) va prezenta prima suita a tehnologiei AI pentru smartphone-uri, în cadrul Mobile World Congress din acest an, care se va desfașura în Barcelona, Spania. Noua tehnologie va fi integrata în versiunea 2018 a smartphone-ului LG V30, cel mai avansat vârf de…

- Unul dintre dispozitivele pe care le asteptam din partea HMD Global este Nokia 7+, un model pe care l-am mai intalnit in diverse leak-uri saptamanile trecute. Pentru prima data avem insa fotografii de presa foarte clare cu dispozitivul, care ne dezvaluite cateva detalii foarte interesante despre acestea.…

- Samsung Galaxy S9 si S9 Plus ar putea fi primele telefoane Galaxy care primesc emoji-uri 3D si difuzoare stereo. Potrivit dezvaluirilor aparute in publicatia sud-coreeana ETNews, noile emoji 3D dezvoltate de Samsung sunt asemanatoare celor oferite de Apple, in sensul ca reprezinta personaje 3D care…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, in urma activitatilor desfasurate, au identificat principalul banuit de furtul unui telefon mobil, dintr-o societate comerciala. Din cercetarile efectuate a reiesit faptul ca in dupa amiaza zilei de 23 ianuarie 2018, banuitul,…

- Un alt lucru interesant este faptul ca Huawei pune mare accent pe functiile de inteligenta artificiala pe care camera le va avea, care vor fi probabil mai avansate decat cele disponibile pe Mate 10. Avand in vedere ca procesorul Kirin 970 are nuclee neurale dedicate acestui tip de uz, cu siguranta Huawei…

- Surprins in noi imagini de prezentare, Galaxy S9 apare intr-o versiune de culoare numita Lilac Purple, ducand la cel putin patru variantele de culoare pregatite pentru lansarea oficiala din aceasta luna. Asteptat sa fie dezvaluit in data de 25 februarie, chiar in deschiderea expozitiei Mobile World…

- Unul dintre dispozitivele Nokia pe care le asteptam la Mobile World Congress 2018 este Nokia 7 Plus, un model imbunatatit al telefonului lansat toamna trecuta in China. Acesta ar trebui sa fie lansat si in alte regiuni, insa pana in prezent nu stiam decat ca acest model este in productie, fara sa aflam…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Nokia 7 Plus ar putea debuta luna viitoare, cu chipset Snapdragon 660 Numarul de utilizatori de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde Samsung este…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz isi incetineste expansiunea brick and mortar dupa ce vanzarile companiei au fost afectate anul trecut. Retailerul va inchide 170 de magazine la nivel global si anunta lansarea celui de-al noualea brand, de tip outlet, Afound, scrie Retail Detail. 0 0…

- In 2017, HMD Global a readus brandul Nokia pe piata si l-a prezentat in Europa alaturi de un nume familiar tuturor: 3310, faimosul telefon de la inceputul anilor 2000. Ei bine, anul acesta, compania finlandeza va incerca sa ne aminteasca de un alt nume foarte cunoscut legat de istoria Nokia: Scirocco.…

- Seria de smartphone-uri ZenFone 4 a fost lansata in toamna anului trecut, iar ASUS ne-a obisnuit cu lansari la distanta de un an, deci ne-am astepta ca seria ZenFone 5 sa debuteze abia in toamna lui 2018. Se pare insa ca planurile sunt putin accelerate, modelul ZenFone 5 Max (numar de model ASUS_X00QD)…

- HMD Global pare sa fie cel mai activ producator de smartphone-uri atunci cand vine vorba despre actualizari. La scurt timp dupa ce a anuntat ca Android 8.0 si 8.1 vin pe cele mai modeste modele Nokia, cele doua variante mid-range Nokia 5 si Nokia 6 au inceput sa primeasca versiunea finala a actualizarii…

- Nokia 3310 refuza sa moara, ba chiar invata „trucuri” noi odata cu trecerea timpului. Relansat cu ecran color si un design exterior ceva mai colorat, Nokia 3310 nu si-a depasit conditia de telefon mobil functii de baza, pana acum. Succesul de care acesta s-a bucurat motiveaza insa o continuare mai ambitioasa,…

- Modelul Nokia 7, lansat de HMD Global la inceputul anului trecut, s-a bucurat de vanzari excelente pe piata europeana de smartphone-uri. Acum, odata cu 2018 si conferinta MWC de la Barcelona, producatorul finlandez vrea sa lanseze versiunea imbunatatita a Nokia 7 si anume Nokia 7 Plus.

- Htc 12 nu va fi lansat la Barcelona la evenimentul care impune trandurile in materie de telefoane mobile. De fapt, de cațiva ani, de la Htc 10, compania a preferat sa-și lanseze separat evenimentele de...

- iPhone X este cel mai scump telefon de „serie” de pe piata si totodata un telefon care a fost destul de greu de gasit in magazine la sfarsitul anului 2017 din cauza cererii din partea utilizatorilor care depasea capabilitatea de productie...

- HTC a prezentat in toamna anului trecut doua noi modele de smartphoe-uri din gama U11, iar la inceput de an modelul U11 EYEs a debutat in China. Ne-am fi asteptat ca urmatorul moment la care compania taiwaneza va lansa noi dispozitive mobile sa fie Mobile World Congress 2018, targul de tehnologie mobila…

- Invitații ce conțin numarul 9 purpuriu pe un fundal negru trimise de Samsung, inainte de startul Mobile World Congress de la Barcelona. Reprezentanții companiei au dezvaluit astfel data la care vor prezenta noul smartphone Samsung Galaxy S9.

- Ultimele doua saptamani au fost incarcate de zvonuri cu privire la iminenta lansare a lui Samsung Galaxy S9. Mai intai s-a aflat ca acesta urmeaza sa fie prezentat in cadrul Mobile World Congress de la Barcelona, iar acum se cunoaste si data exacta.

- Dupa 6 ani de la lansarea unui smartphone cu camera de 41MP, Nokia pregateste un alt gadget surprinzator.Compania finlandeza HMD Global va lansa sub brandul Nokia un smartphone care va avea nu mai putin de 5 camere foto. Tehnologia va fi similara celei de la camera Nokia OZO, care are…

- CEO-ul HMD Global sugera sa fim cu ochii pe prezentarea Nokia de la Mobile World Congress, zvonurile sugerand ca vom primi detalii despre o intreaga gama de smartphone-uri in cadrul evenimentului. Se pare insa ca planurile pentru anul 2018 nu se opresc aici pentru HMD, compania fiind in proces de finalizare…

- Samsung Galaxy S9 si S9+ vor debuta la Mobile World Congress din Barcelona, in februarie si vor ajunge in magazine incepand cu 16 martie. Legat de preturi, cel mai probabil, Galaxy S9 va costa 850-950 euro, in timp ce Galaxy S9 Plus va fi undeva intre 999 si 1200 euro. Anul trecut, sud-coreenii au lansat…

- HMD Global este inca de la debutul de anul trecut intr-un ritm alert de lansari si actualizari software, care nu pare sa ia o pauza nici in 2018. Dupa lansarile Nokia 7 si 6 (2018) in China, compania pare sa aiba planuri marete si pentru piata vestica. CEO-ul companiei, Juho Sarvikas, a publicat un…

- Sony va lansa, cel mai probabil la Mobile World Congress 2018, smartphone-ul Xperia XZ Pro. Potrivit unor informatii aparute pe XDA, terminalul va costa aproximativ 900 de dolari si va veni cu caracteristici tehnice foarte avansate. Potrivit zvonurilor, Xperia XZ Pro va avea ecran 4K OLED cu diagonala…

- HMD Global are o prezenta pe piata de smartphone-uri de sub un an, dar a reusit in aceasta perioada scurta de timp sa iasa in evidenta, in special datorita actualizarilor software foarte rapide in comparatie cu concurenta. Cateva dintre dispozitivele Nokia mai vechi au deja disponibila actualizarea…

- Urmatorul flagship de la LG este un produs foarte misterios. Compania a confirmat ca lucreaza la un nou smartphone de top, insa acesta ar putea sa renunte la brandingul seriei G. De asemenea, dispozitivul ar urma sa fie dezvaluit luna viitoare (probabil la Mobile World Congress), insa de obicei pana…

- In ciuda zvonurilor, Samsung nu a anuntat Galaxy S9 in cadrul CES 2018. CEO-ul companiei, DJ Koh, a confirmat ca nu vom vedea noul flagship pana la Mobile World Congress, modelul de anul acesta urmand sa debuteze la mai putin de un an de la lansarea lui Galaxy S8. Acesta a confirmat din nou planurile…

- 2017 a fost anul telefoanelor cu ecrane generoase care au facut pasul spre camerele duale și care au fost dotate cu procesoare puternice. 2018 se arata un an interesant din acest punct de vedere. La finalul lunii viitoare la Barcelona la Mobile World Congress, am putea asista la cel puțin trei lansari…

- HMD Global a lansat, in China, versiunea 2018 a smartphone-ului sau mid-range Nokia 6. Acesta include un chipset mai performant, modelul Qualcomm Snapdragon 630 (Nokia 6 are Snapdragon 430), mai multa memorie RAM si camere care dispun de functia Bothie, lansata impreuna cu Nokia 8. Pe scurt, Nokia…

- Potrivit informatiilor aparute pe internet pana acum, Sony va lansa in acest an mai multe modele de smartphone-uri high-end si mid-range. Compania a promis anul trecut ca va schimba designul Omnibalance, pe care il foloseste deja de cativa ani. Totusi, din ce am aflat pana acum, schimbarile nu vor fi…

- Incepand din noul an, posesorii de telefoane BlackBerry sau Nokia, ale caror sisteme de operare sunt BlackBerry OS, BlackBerry 10 sau Microsoft Windows 8.0 OS, nu vor mai putea folosi WhatsApp. „De vreme ce ne indreptam atentia catre urmatorii sapte ani, noi vrem sa ne concentram eforturile…

- Toate marile companii de pe piata de smartphone-uri vor lansa noi modele varf de gama anul viitor. O lista aparuta pe internet arata lunile in care acestea vor fi anuntate (nu neaparat disponibile pe piata). GSMArena a publicat lista, care se pare ca provine de la producatorul de chipset-uri Qualcomm.…

- Dintre toate smartphone-urile Nokia lansate deja, modelul Nokia 5 a fost singurul care s-a ferit de tratamentul testelor de rezistenta de pe canalul JerryRigEverything. In ultimii ani, de cand au aparut informatii despre iPhone 6 si problemele cu indoirea telefonului, acest canal a devenit sursa principala…

- 2017 a fost probabil cel mai bun an din istorie pentru fanii smartphone-urilor de top. Toti producatorii importanti par sa fi ajuns la maturitate atat cu dezvoltarea hardware-ului, cu optimizarile software, de la integrarea de inteligenta artificiala in gestionarea resurselor, la procesare a fotografiilor…

- Programul de testare Nokia Beta Labs adauga acum un nou terminal pe lista celor care pot instala o versiune de test a sistemului de operare Android 8.0 Oreo. Nokia 6 a fost inscris in acest program de catre HMD Global la doar cateva saptamani dupa ce modelul mai modest, Nokia 5 a primit acelasi tratament.…

- Nokia 9 este in continuare un secret protejat al companiei finlandeze HMD Global, insa din cand in cand aflam cateva informatii din surse mai mult sau mai putin oficiale. Cele mai noi informatii vin de la FCC, Comisia Federala a Telecomunicatiilor din Statele Unite ale Americii, care au testat o versiune…

- Samsung Galaxy S9 se apropie de lansare, iar astazi au aparut si primele informatii cu privire la data exacta a dezvaluirii noului smartphone. Despre data de lansare a lui Samsung Galaxy S9 am mai scris de cateva ori, insa n-am avut informatii exacte pana acum. Ce s-a stiut de la bun inceput…

- HMD Global a adus pe piața un varf de gama pentru anul acesta, iar Nokia 8 se ridica la nivelul așteptarilor, in cea mai mare parte. Am avut ocazia sa ma joc o perioada cu Nokia 8 și am fost, la fel ca in cazul celorlalte modele, mulțumit de ceea ce a reușit sa faca […]

- Nokia 6 a fost primul smartphone cu Android lansat de HMD Global la inceputul acestui an. Acesta s-a bucurat de un succes imens, stocurile fiind epuizate inca din stadiul de pre-comanda in doar cateva minute. De-a lungul anului, compania a oferit si alte modele precum Nokia 3,5,7 si 8, insa toate acestea…

- Compania locala Visual Fan, care detine brandul Allview, a anuntat in acest an primul telefon cu asistent digital care intelege comenzi in limba romana. AVI a venit pe linia de telefoane Allview X4 Soul Infinity. Dupa aceasta premiera, sub brandul Allview va mai fi una: un telefon cu procesor neural,…

- Lansarea Galaxy S9 va avea eveniment oficial de lansare in februarie, la Mobile World Congress 2018, dar telefonul va fi aratat in ianuarie 2018 la Consumer Electronics Show 2018 Las Vegas. Practic știm deja avantajele Samsung S9 și noile tehnologii, nu se schimba foarte multe, dar detaliile conteaza…

- Potrivit unor surse din China, Nokia 9 va fi lansat pe piata asiatica de compania HMD Global luna viitoare, impreuna cu o versiune actualizata de Nokia 8 . HMD va organiza un eveniment in China pe 19 ianuarie. Este posibil ca in Vest telefoanele sa fie prezentate mai tarziu, la Mobile World Congress…

- Potrivit unor surse din China, Nokia 9 va fi lansat pe piata asiatica de compania HMD Global luna viitoare, impreuna cu o versiune imbunatatita de Nokia 8 . HMD va organiza un eveniment in China pe 19 ianuarie. Este posibil ca in Vest telefoanele sa fie prezentate mai tarziu, la Mobile World Congress…

- Majoritatea smartphone-urilor importante asteptate in 2017 au fost deja lansate, insa enigmaticul Nokia 9 lipseste cu desavarsire. HMD Global inca nu a facut un anunt oficial in legatura cu primul sau smartphone edge-to-edge, in ciuda faptului ca acesta a aparut deja in fotografii neoficiale, iar lista…

- Am vazut destule telefoane cel putin ciudate, multe lansate de Nokia in perioada de glorie a companiei. Imi vin in minte modele precum Nokia 7820 sau N-Gage. Insa acestea par „normale” daca le comparam cu alte modele care au existat pe piata. Va prezentam cinci telefoane mobile ciudate, care arata ca…