Nokia 9 PureView, echipat cu tehnologie 5G, primeşte specificaţii preliminare şi calendar de lansare (Telefoane mobile) Confirmat deocamdata doar in versiunea 4G, telefonul cu 5 camere foto Nokia 9 va avea in cele din urma si o versiune 5G, motorizata de puternicul chipset Snapdragon 855. Potrivit zvonurilor circulate pana acum, noul smartphone va fi optiune de luat in seama pentru cei dornici sa intre in clubul select al posesorilor de telefoane 5G. Cap de afis pe lista specificatiilor va fi noul flagship Qualcomm, chipsetul Snapdragon 855. Contrar asteptarilor, acesta nu este un chipset cu suport nativ 5G, functionalitatea fiind adaugata cu ajutorul modemului Qualcomm X50, o solutie mai putin ideala care creste… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

